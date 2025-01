Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 24a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida inaugurale della 24esima giornata di Serie BKT tra Palermo e Pisa sarà disponibile su DAZN anche in in modalità gratuita. Prevista per venerdì 31 gennaio alle 20.30, la sfida del Barbera vedrà i siciliani, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo della Reggiana, ospitare il Pisa di Filippo Inzaghi, secondo in classifica. Un campo difficile per una squadra che non perde dal 21 dicembre e che affronterà una società al centro della cronaca sportiva per i diversi nomi ad essa associati in occasione del mercato di riparazione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 24a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 24esima giornata della Serie BKT prende il via venerdì 31 gennaio 2025, alle 20:30, con la sfida tra Palermo e Pisa, trasmessa in diretta dallo Stadio Renzo Barbera. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni. Entrambe le squadre sono in corsa per la promozione e puntano a conquistare tre punti fondamentali per rimanere in alto in classifica. All'andata il match fu combattuto, e questa volta i rosanero vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere un successo cruciale. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.

Sabato 1 febbraio 2025, alle 15:00, si accendono le telecamere di "Zona Serie BKT", il programma condotto da Alessandro Iori che permette di seguire in tempo reale tutte le emozioni e i gol della giornata. Contemporaneamente, il Catanzaro ospita il Cesena allo Stadio Nicola Ceravolo, con la telecronaca di Giorgio Basile. Con soli due punti di distanza tra le squadre, la sfida si preannuncia cruciale per la corsa ai playoff: il Cesena punta al sorpasso, mentre il Catanzaro vuole consolidare la propria posizione. Sempre alle 15:00, il Cittadella affronta lo Spezia al Tombolato, con Lorenzo Del Papa al microfono. Gli ospiti, diretti concorrenti di Sassuolo e Pisa per le prime due posizioni, devono cercare i tre punti per non perdere terreno. Riusciranno gli uomini di Luca D’Angelo a superare il Cittadella e rimanere in scia? Al Ferraris, la Sampdoria ospita il Cosenza, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. I blucerchiati, mai retrocessi in Lega Pro, si trovano impantanati nella lotta salvezza e questa sfida contro il fanalino di coda Cosenza rappresenta un vero spartiacque per entrambe le squadre. Quale formazione riuscirà a conquistare punti fondamentali per la permanenza in Serie B Sempre alle 15:00, il Sassuolo capolista accoglie la Juve Stabia al Mapei Stadium, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. I neroverdi non vogliono fermarsi e puntano alla promozione diretta in Serie A, ma dovranno affrontare una Juve Stabia agguerrita, in piena zona playoff. Riusciranno i campani a fermare la marcia trionfale del Sassuolo? Alle 17:15, il Modena ospita il Mantova, con la telecronaca di Marco Calabresi. La sfida d'andata si è chiusa con uno 0-0 privo di emozioni, ma questa volta i punti in palio pesano ancora di più. Il Modena è a secco di vittorie da cinque turni, mentre il Mantova arriva da un successo esterno. Chi riuscirà a imporsi?

Domenica 2 febbraio 2025, la giornata prosegue con "Zona Serie BKT" alle 15:00, sempre con Alessandro Iori alla conduzione, per seguire in tempo reale tutti i gol del pomeriggio. Alle 15:00, la Carrarese affronta il Brescia allo Stadio dei Marmi, con Orazio Accomando alla telecronaca. Il 2025 dei toscani è iniziato male con tre sconfitte consecutive, ma la sfida contro il Brescia rappresenta un'occasione per riscattarsi. L'andata si chiuse a reti inviolate: chi vincerà questa volta? Alla stessa ora, la Salernitana ospita la Cremonese all'Arechi, con Riccardo Mancini al commento. Dopo la doppietta di Cerri nell’ultimo match interno, i campani cercano continuità nella corsa salvezza. Tuttavia, la Cremonese, imbattuta nelle ultime cinque partite, rappresenta un avversario temibile. All'andata i grigiorossi si imposero 2-1: come finirà stavolta? Sempre alle 15:00, il Sudtirol affronta la Reggiana al Druso, con Luca Sgarbi al microfono. Dopo il netto successo sul Frosinone, gli altoatesini vogliono dare continuità ai risultati. La Reggiana, reduce da un’importante vittoria sul Palermo, ha lo stesso obiettivo. All'andata il Sudtirol vinse 3-1: riusciranno gli emiliani a ribaltare la situazione? Il turno si chiude alle 17:15 allo stadio San Nicola, dove il Bari ospita il Frosinone, con Edoardo Testoni alla telecronaca. I pugliesi non vincono da tre partite e vogliono interrompere il digiuno, mentre il Frosinone ha urgente bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica. All'andata il Bari vinse con un netto 3-0: come andrà a finire questa volta?

VENERDI 31 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 24a Giornata: Palermo vs Pisa (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Dario Mastroianni

Nell'anticipo del venerdì sera al Barbera il Palermo ospita il Pisa di Filippo Inzaghi. Entrambe puntano alla promozione: chi riuscirà ad ottenere questi 3 punti pesanti?

SABATO 1 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 24a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giorgio Basile

Al Nicola Ceravolo il Catanzaro di Fabio Caserta ospita un Cesena che insegue a soli due punti di distanza. Per gli ospiti la trasferta è un'occasione d'oro per effettuare il sorpasso e mettersi in una posizione favorevole nella corsa playoff.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Lo Spezia è ormai l'unica squadra che può impensierire per le prime due posizioni Sassuolo e Pisa. Nella trasferta al Tombolato gli uomini di Luca D'Angelo devono provare a ottenere i 3 punti per rimanere in scia: riusciranno a superare il Cittadella?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

La Sampdoria è tra le poche squadre a non essere mai retrocesse in Lega PRO ma quest'anno si ritrova intrappolata nella lotta salvezza. Al Marassi la sfida contro il Cosenza, ultimo in classifica, rappresenta uno snodo fondamentale per il campionato di entrambe. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il Sassuolo capolista non ha intenzione di fermarsi e punta forte alla promozione diretta in Serie A. Sul suo cammino questa volta al Mapei arriva la Juve Stabia, avversario insidioso che occupa pienamente la zona playoff. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

La gara d'andata si è conclusa con zero gol e poche emozioni, ma adesso i punti in palio sono ancora più pesanti. I gialloblù non vincono da cinque giornate mentre i virgiliani hanno ottenuto il successo nell'ultima trasferta di campionato: chi la spunterà?

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 24a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Orazio Accomando

Il 2025 della Carrarese è iniziato con grande difficoltà e tre sconfitte consecutive. Contro il Brescia, in uno scontro a metà tra la salvezza e l'ambizione playoff, i gialloblù cercano i tre punti solo sfiorati all'andata al Rigamonti. A Brescia finì 0-0: chi vince questa volta?



Telecronaca: Riccardo Mancini

La doppietta di Cerri nell'ultima gara interna ha un po' illuso i tifosi campani, ma nella corsa verso la salvezza c'è la sfida contro la Cremonese imbattuta nelle ultime cinque partite. All'andata i grigiorossi si sono imposti 2-1: come finirà a campo invertito?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Il netto successo contro il Frosinone ha dato nuova linfa al Sudtirol in chiave salvezza. Ora al Druso contro la Reggiana, vincente contro il Palermo nell'ultimo turno, è l'occasione per entrambe per dare continuità ai risultati. All'andata gli altoatesini si sono imposti 3-1: come finirà stavolta?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo tre pareggi consecutivi il Bari di Longo vuole tornare al successo, il primo nel 2025. Al San Nicola arriva il Frosinone che ha l'esigenza di uscire dalla zona bollente di classifica. All'andata i pugliesi hanno vinto 3-0: come finirà stavolta?

