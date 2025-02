Ascolti 26a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Napoli e Juventus superano il milione di spettatori

La venticinquesima giornata supera i 5,6 milioni di ascoltatori ( 5.674.362 spettatori). L'analisi degli ascolti dei match trasmessi in esclusiva DAZN evidenzia come la presenza di squadre di grande richiamo nazionale e internazionale giochi un ruolo determinante nel generare un pubblico elevato. La fascia oraria scelta per la messa in onda e il giorno della settimana si rivelano ulteriori elementi strategici che contribuiscono a raccogliere un numero consistente di telespettatori. È interessante notare come le partite disputate durante il weekend abbiano ottenuto risultati particolarmente rilevanti, soprattutto quando il calendario prevede incontri in orario serale o pomeridiano. In questi contesti, le squadre con una forte tradizione e un vasto seguito, come Juventus, Napoli, Milan e Inter, hanno registrato picchi di ascolti che hanno superato il milione di spettatori, evidenziando il peso mediatico e la capacità di attrarre l’attenzione degli appassionati

Occhi puntati su Napoli-Inter, che si giocherà sabato 1 marzo alle 18.00, qualche ora dopo Atalanta-Venezia, in calendario alle 15.00, mentre Udinese-Parma chiuderà il programma del sabato alle 20.45. La 27ª giornata, che comincerà venerdì 28 febbraio con Fiorentina-Lecce, proporrà anche un interessantissimo Milan-Lazio, domenica alle 20.45, per capire se e come verrà ridisegnata la lotta per il quarto posto. Alle 12.30, invece, sfida tra Monza e Torino, seguita da Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli entrambe alle 15.00 e da Roma-Como alle 18.00. Ultima sfida lunedì con Juventus-Hellas Verona.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel). I dati di Total Audience Auditel riferiti alle partite di Serie A trasmesse sui canali Dazn non includono gli ascolti realizzati sugli stessi canali distribuiti tramite il servizio Amazon Prime Video.

Venerdì 21/02/25 20:48 – 22:41* LECCE – UDINESE 288.851** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 22/02/25 15:00 – 16:54* PARMA – BOLOGNA 99.777** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 22/02/25 15:01 – 16:55* VENEZIA – LAZIO 196.087** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 22/02/25 15:00 – 16:55* ZONA DAZN 186.823 ** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 22/02/25 18:01 – 19:53* TORINO – MILAN 950.141** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 22/02/25 20:48 – 22:43* INTER – GENOA 680.510**

Domenica 23/02/25 12:31 – 14:25* COMO – NAPOLI 1.035.735** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 23/02/25 15:00 – 16:57* VERONA – FIORENTINA 396.029** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 23/02/25 18:00 – 19:51* EMPOLI – ATALANTA 339.095**

Domenica 23/02/25 20:45 – 22:38* CAGLIARI – JUVENTUS 1.129.120** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 24/02/25 20:46 – 22:36* ROMA – MONZA 372.194 **

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device