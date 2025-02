Serie A Recupero, STASERA Bologna - Milan: diretta TV esclusiva DAZN (Sky e TivùSat canale 214)

Bologna-Milan, scontro diretto per l’Europa questa sera al Dall’Ara (diretta tv DAZN). Le due squadre, appaiate a quota 41 punti al settimo posto, recuperano la partita rinviata a fine ottobre a causa del maltempo. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta con il Parma che ha interrotto una striscia di imbattibilità di sette partite, vogliono tornare alla vittoria per staccare i rossoneri, superare la Fiorentina e avvicinarsi alla Lazio e alla Juventus. Stesso obiettivo per la squadra di Conceicao, sconfitta dal Torino nell’ultimo turno ma determinata a ottenere i tre punti per rilanciare le proprie ambizioni Champions.

A partire dalla stagione 2016/17, il Milan è imbattuto da 17 gare consecutive contro il Bologna in Serie A (13V, 4N): l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (1-0 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini). Solo contro tre squadre i rossoneri vantano una serie di imbattibilità in corso più lunga nella massima serie: Catania (26), Chievo (25) e SPAL (26). Tuttavia, il Bologna è rimasto imbattuto nell’ultima sfida contro il Milan in Serie A (2-2, il 27 gennaio 2024) e non evita la sconfitta per due match consecutivi contro i rossoneri dal biennio 2011-2012, quando ottenne due pareggi di fila sotto la guida di Stefano Pioli.

Escludendo la prima giornata, Bologna e Milan (entrambi a quota 41 punti) in questo campionato si sfidano in un match con lo stesso numero di punti in classifica per la prima volta dalla 16ª giornata della stagione 2017/18 (21 punti a testa in quel caso): in quell’occasione, i rossoneri vinsero per 2-1 al Meazza. Il Bologna non batte il Milan in casa da 18 partite di fila in Serie A (5N, 13P): l’ultimo successo interno dei rossoblù risale al 10 marzo 2002 (2-0 con reti di Salvatore Fresi e Julio Cruz). Solo contro la Juventus (21 partite, striscia ancora aperta) gli emiliani hanno registrato una sequenza casalinga più lunga senza vittorie nella massima serie.

Il Bologna è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe di campionato (7V, 8N), con l’unica sconfitta risalente allo scorso 30 dicembre contro l’Hellas Verona. Inoltre, gli emiliani hanno vinto le ultime tre gare al Dall’Ara e non ottengono quattro successi interni consecutivi in Serie A dal febbraio 2024. Il Milan, dopo la sconfitta contro il Torino, rischia di registrare almeno due ko consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023, quando perse tre partite di fila contro Lazio, Sassuolo e Inter.

A livello di gestione del risultato, il Bologna è la squadra che è stata per meno minuti in svantaggio nei match casalinghi in questa stagione di Serie A (solo 42 minuti), mentre il Milan (222 minuti) occupa solo il nono posto tra le squadre con più tempo trascorso in vantaggio in trasferta nel campionato in corso.

Dal punto di vista individuale, Santiago Castro, autore di sei gol in questo campionato, può diventare solo il secondo giocatore straniero del Bologna a realizzare almeno sette reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Harald Nielsen, che ci riuscì nel 1961/62 (otto gol) e nel 1962/63 (sette gol). Per il Milan, invece, Tijjani Reijnders ha già realizzato otto gol in questo campionato (tutti su azione): l’ultimo centrocampista centrale rossonero ad aver segnato più reti senza rigori in una singola stagione di Serie A è stato Antonio Nocerino nel 2011/12, con dieci gol.

Dal punto di vista disciplinare, non ci sono giocatori squalificati per questo match, mentre tra i diffidati figurano Pobega, Castro e Freuler per il Bologna e Musah per il Milan.

Designazione arbitrale: Mariani dirigerà la gara, assistito da Lo Cicero e Mastrodonato, con Piccinini come quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Bello, coadiuvato da Paterna.

Infine, i prossimi impegni in Serie A Enilive vedranno il Bologna affrontare il Cagliari domenica 2 marzo alle ore 15.00, mentre il Milan ospiterà la Lazio la sera dello stesso giorno alle 20.45.

BOLOGNA - MILAN LIVE SU DAZN

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO



ore 20:45 Serie A 9a Giornata: Bologna vs Milan (diretta)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

La Serie A cancella gli ultimi asterischi con il recupero della nona giornata tra Bologna e Milan al Dall’Ara. Una vittoria può lanciare una delle due squadre nella corsa al quarto posto: chi riuscirà ad avere la meglio in questo “spareggio”?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00

