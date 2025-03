Ascolti 28a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Ottimi ascolti per Juventus-Atalanta (1,5 mln)

Promo - Mondiali Calcio Qatar 2022, dal 20 Novembre tutti solo sulla Rai

Sarà un mondiale di calcio targato Rai quello in Qatar, che per la prima volta si gioca in autunno, con una collocazione innovativa per i giocatori, i tifosi e i telespettatori. Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport, Rai Radio1 e RaiPlay seguiranno in diretta e in esclusiva l’intero evento, capace di catturare l’attenzione mediatica di milioni di persone. Tutte le 48 partite della fase iniziale a gironi saranno trasmesse in fasce orarie che variano dalle 11.00 fino alle 20.00 e programmate sui diversi ca...