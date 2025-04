Ascolti 32a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, 1,3 milioni per il Derby di Roma

La 32esima giornata ha raggiunto 5,1 milioni di ascoltatori (5.097.738). Un ottimo contributo è stato offerto dal Derby di Roma, che domenica sera alle 20.45, ha sfiorato 1,3 milioni di audience media. A seguire le due partite che vedevano impegnate le squadre che si stanno contendendo lo scudetto: Napoli-Empoli con 779.852 individui e Inter-Cagliari con 677.320 spettatori.

La Serie A Enilive nel fine settimana successivo torna in campo a Pasqua: apre alle 15.00 Empoli-Venezia, alle 18.00 c’è Bologna-Inter, mentre alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Tre sfide, Lecce-Como, Monza-Napoli e Roma-Hellas Verona in programma anche il giorno prima, sabato 19 aprile sempre alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45, mentre il grosso del turno si gioca il lunedì dell’Angelo. Niente grigliata di Pasquetta per Torino e Udinese, in campo alle 12.30, e a rischio anche quella di Cagliari e Fiorentina che si affrontano alle 15.00. Genoa-Lazio è in programma alle 18.00, mentre chiude Parma-Juventus alle 20.45.

Venerdì 11/04/25 20:46 – 22:38 UDINESE – MILAN 513.292**

Sabato 12/04/25 15:03 – 17:00 VENEZIA – MONZA 172.123** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 12/04/25 18:01 – 19:54 INTER – CAGLIARI 677.320** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 12/04/25 20:45 – 22:38 JUVENTUS – LECCE 590.473**

Domenica 13/04/25 12:31 – 14:27 ATALANTA – BOLOGNA 508.340** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/04/25 15:00 – 16:53 FIORENTINA – PARMA 210.488** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/04/25 15:00 – 16:55 VERONA – GENOA 33.901** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/04/25 15:00 – 16:55 ZONA DAZN 144.449** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/04/25 18:01 – 19:55 COMO – TORINO 205.847**

Domenica 13/04/25 20:45 – 22:38 LAZIO – ROMA 1.261.653** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 14/04/25 20:48 – 22:39 NAPOLI – EMPOLI 779.852** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device