Finale Coppa Italia, DAZN con la Lega Serie A per Charity Gala Dinner a scopo benefico

La Lega Serie A, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, ha organizzato una “Charity Gala Dinner” in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Croce Rossa Italiana e Centro Paradiso di Soccavo (NA). In questa edizione, il tradizionale appuntamento di beneficenza che ha preceduto la Finale ha visto il partner DAZN in veste di main sponsor dell’evento. Tra gli ospiti presenti a Villa Miani a Roma anche Sir Leonard Blavatnik accompagnato nella sua prima visita ufficiale in Italia dal CEO del gruppo DAZN, Shay Segev, e da Stefano Azzi, CEO per l'Italia:

"Siamo orgogliosi di essere stati al fianco di Lega Serie A in una serata così importante, che ogni anno precede uno dei momenti più attesi del calcio italiano: la finale di Coppa Italia. Un’occasione unica per celebrare insieme ai grandi protagonisti del mondo calcistico e non solo, il valore dello sport e dell'intrattenimento."

Nel corso della serata, che ha visto la partecipazione di numerose aziende, Istituzioni e ospiti d’eccezione, attraverso un’asta di beneficenza sono stati messi in palio quattro quadri della Lega Serie A, il cui valore è stato quotato grazie alla collaborazione di Christie's, la più grande casa d'aste al mondo: “Venezia” di Remo Brindisi, “Figure al caffè” di Eliano Fantuzzi, “Allo stadio” di Ottone Rosai e “Bosco di Ulivi” di Renato Guttuso.

Tra le opere battute all’asta, anche un prestigioso vassoio serigrafato, dipinto e laccato a mano, realizzato da Fornasetti, oltre a cinque sculture cristallizzate da RESSENTIA ottenute dalle maglie da calcio di Christian Vieri (FC Internazionale), Francesco Totti (AS Roma), Fabio Cannavaro (Juventus FC), Riccardo Orsolini (Bologna FC) e Rafael Leão (AC Milan). RESSENTIA, startup italiana fondata da Riccardo Colombo e Cady Gueye, ha reinterpretato in modo radicalmente innovativo il collezionismo sportivo, trasformando maglie da gioco autentiche in sculture di design. Il cuore del progetto è stato un processo artigianale brevettato di cristallizzazione del tessuto, frutto di una ricerca unica che ha reso ogni pezzo un’opera irripetibile, leggera ma solida, dal forte impatto visivo e simbolico.

“La Lega Serie A è stata orgogliosa di promuovere una serata che ha coniugato solidarietà, sport e arte – ha affermato il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli –. Mettere all’asta opere che fanno parte del nostro patrimonio ha rappresentato un gesto concreto di responsabilità sociale, con l’obiettivo di sostenere progetti a favore dei bisognosi. Abbiamo creduto che il calcio dovesse saper andare oltre il campo, contribuendo attivamente al benessere della comunità e sostenendo chi si trovava in maggiore difficoltà. Con questa iniziativa abbiamo riaffermato il nostro impegno a favore di una dimensione partecipativa del calcio, perché abbiamo finanziato progetti di pratica sportiva per i più giovani, oltre alla borsa di studio per AIRC per il settimo anno consecutivo”.

Il ricavato dell’asta è stato devoluto a Croce Rossa Italiana e al Centro Paradiso di Soccavo (NA).

Croce Rossa Italiana ha finanziato progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere dei cittadini, attraverso iniziative che hanno promosso lo sport e l’educazione alimentare, oltre ad attività di sensibilizzazione sull'importanza di condurre uno stile di vita sano. Sono state promosse anche attività educative con particolare attenzione alla formazione in ambito sanitario e di primo soccorso. I programmi previsti hanno incluso iniziative volte a garantire l'accesso allo sport a bambini e giovani provenienti da contesti socioeconomici più fragili, favorendo così l'inclusione e la partecipazione attiva nelle attività sportive, senza barriere economiche e sociali.

Una parte dei fondi è stata destinata alla riqualificazione del Centro Paradiso di Soccavo, alle porte di Napoli, storico campo di allenamento del SSC Napoli e luogo simbolo dell’epoca di Maradona, acquistato da Fabio Cannavaro a luglio 2023. Il progetto ha puntato a restituire nuova vita a un sito profondamente legato alla memoria collettiva del calcio partenopeo, valorizzandolo non solo sotto il profilo sportivo, ma anche con una forte valenza sociale ed educativa. L’intervento ha previsto il recupero del campo principale in cui si allenava Maradona e la realizzazione di uno studentato, grazie al riutilizzo delle due foresterie che un tempo ospitavano i giocatori del Napoli. Questi spazi sono stati messi a disposizione di studenti universitari fuori sede in difficoltà nel trovare alloggi, creando così un ponte tra il passato sportivo del centro e le esigenze della comunità di oggi.

Inoltre, la Lega Serie A ha confermato il proprio impegno a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro finanziando la settima borsa di studio nel ricordo di Federica Cipolat Mis, giovane dipendente della Lega Serie A scomparsa prematuramente nel 2017, da assegnare a un giovane ricercatore impegnato nella ricerca sul tumore al seno. Il tumore al seno è stato la neoplasia più frequente nel genere femminile: in Italia ha colpito oltre 53.000 donne ogni anno, una donna su otto nell’arco della vita. Grazie ai costanti progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’88%, una delle più alte in Europa. AIRC solo nell’ultimo anno ha destinato agli studi sul tumore al seno oltre 14 milioni di euro.