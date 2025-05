Ascolti 35a e 36a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: campionato agli sgoccioli ma tutto da decidere

La 35esima giornata ha superato 4,8 milioni di ascoltatori (4.832.879). Un ottimo contributo è stato offerto da Bologna-Juventus che domenica sera alle 20.45 ha sfiorato un’audience media di 1,2 milioni. A seguire Lecce-Napoli con 780 mila spettatori e il posticipo Genoa-Milan che ha raggiunto 700 mila individui. La 36esima giornata ha raggiunto 5,2 milioni di ascoltatori (5.186.415). Un ottimo contributo è stato offerto da Napoli-Genoa che domenica sera alle 20.45 ha superato il milione di audience media. A seguire Atalanta-Roma e Lazio-Juventus si sono attestate a circa 930 mila spettatori.

Il penultimo turno di campionato vedrà scendere in campo 18 squadre su 20 nella serata di domenica alle 20.45, in modo tale che tutte le formazioni in lotta per il medesimo obiettivo possano giocare in contemporanea. È da 15 anni che la Serie A non manda in onda 9 partite in contemporanea; solamente la sfida tra Genoa e Atalanta sarà anticipata a sabato sera.

A due giornate dalla fine si lotterà su tre fronti: per quanto riguarda lo Scudetto saranno decisive le sfide Parma-Napoli e Inter-Lazio, mentre in ottica qualificazione alla prossima Champions la Juventus ospiterà l’Udinese ele inseguitrici Roma e Bologna affronteranno rispettivamente Milan e Fiorentina. Infine per la corsa salvezza si disputeranno 3 partite fondamentali: Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Monza-Empoli.

35A GIORNATA:

Venerdì 02/05/25 20:47 – 22:43* TORINO – VENEZIA 169.366**

Sabato 03/05/25 15:00 – 16:54* CAGLIARI – UDINESE 75.042** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 03/05/25 15:00 – 16:53* PARMA – COMO 66.773** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 03/05/25 15:00 – 16:54* ZONA DAZN 125.403** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 03/05/25 18:05 – 20:06* LECCE – NAPOLI 779.611** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 03/05/25 20:45 – 22:36* INTER – VERONA 571.382**

Domenica 04/05/25 12:31 – 14:26* EMPOLI – LAZIO 355.044** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 04/05/25 15:00 – 16:49* MONZA – ATALANTA 226.020** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 04/05/25 18:01 – 20:00* ROMA – FIORENTINA 594.397**

Domenica 04/05/25 20:46 – 22:41* BOLOGNA – JUVENTUS 1.174.424** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 05/05/25 20:46 – 22:41* GENOA – MILAN 695.417** ESCLUSIVA DAZN

36A GIORNATA:

Venerdì 09/05/25 20:48 – 22:43* MILAN – BOLOGNA 538.281**

Sabato 10/05/25 15:01 – 16:56* COMO – CAGLIARI 224.630** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 10/05/25 18:01 – 19:56* LAZIO – JUVENTUS 933.982** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 10/05/25 20:46 – 22:41* EMPOLI – PARMA 155.677**

Domenica 11/05/25 12:31 – 14:26* UDINESE – MONZA 157.257** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 11/05/25 15:01 – 16:56* VERONA – LECCE 247.333** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 11/05/25 18:00 – 20:12* TORINO – INTER 667.353**

Domenica 11/05/25 20:47 – 22:41* NAPOLI – GENOA 1.039.497** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 12/05/25 18:31 – 20:26* VENEZIA – FIORENTINA 284.239** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 12/05/25 20:46 – 22:40* ATALANTA – ROMA 938.166** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device