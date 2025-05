Serie B 2024/25 - Diretta DAZN Playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti

Il 17 maggio 2024 è partita su DAZN la corsa ai playoff in Serie BKT. Le sei squadre che si sono qualificate per la post-season si stanno giocando il terzo e ultimo posto disponibile per partecipare alla Serie A Enilive 2025/26, tutte con un motivo per credere nella promozione. Dopo il primo turno, sono rimaste già in 4: fuori Palermo e Cesena, con Cremonese e Spezia a giocarsi tutto in due sfide ci sono Juve Stabia e Catanzaro. Con Sassuolo e Pisa che hanno già ottenuto l'accesso alla prossima Serie A Enilive e superato il campionato cadetto, vediamo le pretendenti più quotate nei playoff.

Lo Spezia di D'Angelo si presenta ai nastri di partenza dei playoff da terza in classifica: questo la spedisce in cima alla lista delle squadre più accreditate per unirsi a Sassuolo e Pisa nella Serie A Enilive 2024/2025. Guidata dal vice capocannoniere Francesco Pio Esposito (17 gol , meglio ha fatto solo Laurienté con 18), affiancato dal fratello Salvatore, la formazione ligure ha chiuso la Regular Season con 66 punti, frutto di 17 vittorie e 15 pareggi. Per capire la forza dello Spezia ci sono due dati: gli scontri diretti con Sassuolo e Pisa. È infatti imbattuto (due vittorie e due pareggi) nelle sfide con i neroverdi e i nerazzurri. Contro le altre squadre che partecipano ai playoff, la musica cambia: se fosse arrivata a pari punti con la Cremonese (1-1 allo Zini, 2-3 al Picco), sarebbe stata indietro. Ha inoltre incassato due sconfitte con Catanzaro e Palermo. La squadra è però tra le più forti, anche grazie a giocatori d'esperienza come Gianluca Lapadula, che ha contribuito nelle ultime partite al mantenimento del terzo posto. Salterà inoltre un turno: un particolare da non sottovalutare, visto che a maggio le squadre di Serie BKT sono state obbligate a un vero e proprio tour de force.

La Juve Stabia è probabilmente la più grande sorpresa di questa stagione insieme al Pisa promosso direttamente in Serie A Enilive. Lo scorso anno militava in Serie C: da neopromossa, la squadra campana ha incantato tutti, battendo spesso squadre considerate ai nastri di partenza più quotate. Ha battuto Sassuolo, Palermo (pure nel primo turno playoff), Salernitana e Sampdoria, anche se non è riuscita a vincere contro le due semifinaliste playoff Spezia e Cremonese. E non inganni l'ultimo periodo: a playoff raggiunti, le Vespe hanno un po' tirato i remi in barca, confermando comunque il quinto posto che è la miglior posizione playoff in vista del primo turno. Ora che torneranno in palio risultati importanti, la Juve Stabia è tornata a dare il massimo. Questo non può renderla favorita, dato che ha comunque qualcosa in meno rispetto a chi è arrivata prima in classifica. Ma sarà un avversario ostico per chiunque. Tra i giocatori più interessanti ha Andrea Adorante e Leone. Protagonista di un girone di ritorno altalenante, il Catanzaro è riuscito innanzitutto, con un'incredibile serie di risultati positivi, ad allontanarsi dalla zona calda. È rimasto imbattuto per quasi tutti i primi tre mesi del 2025, poi però si è arenato. Nelle ultime 8 partite aveva vinto solo una volta: in casa del già promosso Sassuolo . Un successo, però, non di poco conto, visto che ha confermato la partecipazione a questi playoff. Con giocatori esperti come Quagliata, Coulibaly, Petriccione e soprattutto un bomber come Pietro Iemmello, il Catanzaro ha tutto per dire la sua nella post Season. E si è visto dal match con il Cesena: 1-0 e semifinali raggiunte.

DAZN SERIE B DIRETTA - PLAYOFF SEMIFINALE ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Mercoledì 21 maggio, serata ad altissima tensione con le semifinali playoff di Serie B, trasmesse in esclusiva su DAZN. Fischio d'inizio alle 20:30 per entrambe le sfide che decideranno le finaliste del campionato 2024-25.

Allo stadio Ceravolo il Catanzaro di Fabio Caserta, galvanizzato dalla vittoria nel preliminare contro il Cesena, affronta lo Spezia, terza forza della stagione regolare. Equilibrio perfetto nei precedenti: una vittoria per parte, con i liguri capaci di espugnare il Ceravolo a dicembre grazie a un gol di Francesco Pio Esposito. Telecronaca di Riccardo Mancini.

In contemporanea, al Menti, la Juve Stabia cerca un’altra impresa dopo l’eliminazione del Palermo firmata Adorante. Di fronte una Cremonese solida e compatta, già vincente in casa delle vespe nella regular season con i gol di Antov e Vasquez. Telecronaca di Dario Mastroianni.

