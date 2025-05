Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DUE PARTITE ATTESISSIME, UNA SOLA NOTTE DA CAMPIONI:

DAZN si prepara a vivere un finale di stagione imperdibile. In esclusiva, trasmetterà le due partite decisive per lo Scudetto che si giocheranno venerdì sera alle 20:45: Napoli–Cagliari e Como–Inter.

A Napoli, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo, Diletta Leotta e Ciro Ferrara inviati speciali a bordo campo. In aggiunta, anche gli inviati speciali Alessio De Giuseppe e, da Piazza Plebiscito, Barbara Cirillo. A Como, il racconto della partita sarà invece affidato alla voce di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, gli approfondimenti dal campo di Marco Russo e gli inviati speciali Tommaso Turci e, da Piazza del Duomo di Milano, Federico Sala.

La serata prenderà il via già dalle 19:00 con un inedito prepartita a doppia conduzione in diretta dai due stadi, direttamente dal campo: due telecronache, due canali dedicati che interagiranno tra loro per un racconto dinamico ed emozionante, senza il filtro di uno studio centrale. Nel post-partita, saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin a guidare, dallo studio, le analisi post-partita e il racconto dell’eventuale assegnazione e celebrazione dello scudetto con Giorgia Rossi in conduzione.

A completare il programma speciale, su un terzo canale, torna “Zona Serie A”, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della serata. La telecronaca speciale di "Zona Serie A" pronta a entusiasmare ancora di più la volata Scudetto, sarà affidata a Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, che seguiranno rispettivamente Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Per chiudere in bellezza la stagione, domenica sera alle 20:45 ci sarà Giorgia Rossi alla guida del prepartita su “Zona Serie A”, affiancata da Marco Parolo, Ciro Ferrara e Luca Toni, per raccontare in contemporanea il meglio di tutte le partite in programma.

VENERDI 23 MAGGIO 2025

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Napoli vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe - Da Piazza Plebiscito di Napoli: Barbara Cirillo

Match point Scudetto per il Napoli di Antonio Conte, pronto a scrivere la storia del club con il quarto Scudetto. Per avere la certezza serve una vittoria al Maradona contro un Cagliari già salvo: come finirà?

Collegamento dallo stadio dalle ore 19:00: Diletta Leotta e Ciro Ferrara



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci - Da Piazza Duomo di Milano: Federico Sala

Dopo aver avuto le mani sullo Scudetto per una manciata di minuti contro la Lazio, il rigore trasformato da Pedro ha quasi infranto del tutto i sogni nerazzurri. Nella trasferta a Como la squadra di Inzaghi deve vincere e sperare nel clamoroso inciampo del Napoli.

Collegamento dallo stadio dalle ore 19:00: Marco Russo



[disponibile anche su DAZN 3 - Sky can. 216]

Lo Scudetto della stagione 2024/2025 si decide all'ultima giornata: non perdere neanche un'azione di Napoli-Cagliari e Como-Inter con Zona Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.



Conduce: Giorgia Rossi - In studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Dario Marcolin

Le analisi post-partita e il racconto dell’eventuale assegnazione e celebrazione dello scudetto

SABATO 24 MAGGIO 2025

ore 18:00 Serie A 38a Giornata: Bologna vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel

A Bologna è il giorno dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia e del saluto ai tifosi al Dall’Ara. I rossoblù sono già qualificati in Europa League, il Genoa salvo: assisteremo a una partita divertente?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:30



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

Con il Milan fuori dall’Europa e il Monza già retrocesso in Serie B, la sfida a San Siro tra i rossoneri e la squadra dell’ex ad del club Adriano Galliani assume un sapore particolare. Previsto un clima teso: come andrà in campo?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Torino vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Andrea Stramaccioni

Claudio Ranieri chiude la stagione e la propria carriera da allenatore con la Roma a Torino, dove i giallorossi devono vincere e sperare in un passo falso della Juventus per completare una clamorosa rimonta al quarto posto: chi andrà in Champions League?



[disponibile anche su DAZN 3 - Sky can. 216]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Al Gewiss Stadium potrebbe andare in scena l'ultima panchina di Gasperini con l'Atalanta. Contro la "Dea" c'è il Parma di Cristian Chivu, in cerca di punti all'ultima giornata per garantirsi la permanenza nella massima serie. Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su DAZN 4 - Sky can. 217]

Telecronaca: Alessandro Iori

La vittoria con il Bologna non è servita alla Fiorentina a tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima Champions o Europa League. Per i viola resta aperta solo la possibilità della quarta Conference di fila, ma serve un successo a Udine e una sconfitta della Lazio: come andrà?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Un campionato avvincente, che ha regalato fino all’ultima giornata una lotta accesa per lo Scudetto ma anche per la zona Champions e salvezza. Al Penzo Venezia e Juventus si giocano l’obiettivo stagionale: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

Appuntamento all'Olimpico dove la Lazio chiude la propria stagione contro un Lecce in cerca di punti per garantirsi la salvezza. I biancocelesti però non possono sbagliare se vogliono tenere acceso un barlume di speranza per il quarto posto: come finirà?



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste:

A 90 minuti dal termine della stagione cinque squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere. Due di queste, Empoli e Verona, si affrontano in uno scontro diretto ad alta tensione: la squadra di Zanetti si salva con un punto, quella di D’Aversa deve guardare anche agli altri campi: cosa succederà?

