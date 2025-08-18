Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
DAZN MyClubPass: a 29,99 €/mese tutte le partite della propria squadra in Serie A Enilive

lunedì, 18 agosto 2025

DAZN presenta MyClubPass, un abbonamento studiato per chi vuole vivere il calcio in streaming sentendosi parte integrante del proprio club. L’offerta è attiva dalle 12:00 del 18 agosto fino alle 23:00 del 31 agosto al prezzo di 29,99€ al mese, includendo tutte le partite di Serie A Enilive di una squadra a scelta. In più, tutti gli highlights di Serie A Enilive, di Serie BKT e de LaLiga EASports, oltre a tutti i contenuti originali DAZN, disponibili on demand.

MyClubPass è disponibile per nuovi utenti, ex utenti DAZN e per chi ha già piani Sports o Goal attivi, così come per chi ha avuto piani Full o Family la cui disdetta è stata completata prima del 31/08/25. Gli altri clienti DAZN possono attivare MyClubPass disattivando l’abbonamento attuale e creando un nuovo account, pagando l’abbonamento precedente fino alla disdetta e iniziando subito quello nuovo. Il servizio ha durata annuale con rinnovo automatico salvo disdetta e non è possibile cambiare il Club selezionato.

È possibile sottoscrivere il piano annuale in un’unica soluzione da 329 euro (equivalente a 27,42 euro al mese) o in 12 rate mensili da 29,99 euro ciascuna. Il pass consente inoltre di guardare DAZN simultaneamente su due dispositivi collegati alla stessa rete internet.

Il servizio a pagamento DAZN è di titolarità di DAZN Ltd ed è fornito previa accettazione delle Condizioni di Utilizzo e presa visione dell’Informativa sulla privacy disponibili su dazn.com. Servizio soggetto a limitazioni tecnologiche e geografiche dipendenti dalla copertura del tuo operatore internet. Requisiti minimi di connessione e dispositivi supportati su dazn.com.

