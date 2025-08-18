DAZN Serie A Enilive: Diletta Leotta, nuove Legend e show inediti per una stagione di calcio spettacolare

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
 DAZN ACCENDE LO SPETTACOLO DEL WEEKEND DI SERIE A ENILIVE:  

NUOVI SHOW, NUOVE LEGEND E LA CONDUZIONE IN STUDIO DI DILETTA LEOTTA. 

La nuova stagione è un mix di intrattenimento, analisi e grandi nomi. 

  • DAZN rivoluziona la domenica sera con il lancio del nuovo show: Fuoriclasse – Serie A Show sarà l’appuntamento imperdibile che andrà a chiudere il weekend di grande calcio  Per la prima volta, Diletta Leotta in studio per condurre lo show di punta di DAZN insieme a ospiti speciali e Legend del calcio italiano, anche se non mancherà la sua presenza in campo nel corso della stagione 

  • Nuovi ex fuoriclasse fanno il loro ingresso nella DAZN Squad. Bobo Vieri dopo il successo della scorsa stagione aumenta le sue presenze in campo insieme a nuovi Special Guest come David Trezeguet e il “Profeta” Hernanes.  Ad accompagnare i tifosi durante i match, la voce inconfondibile di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Emanuele Giaccherini, Fabio Bazzani e Alessandro Budel  

  • Anche il sabato della Serie A Enilive si accenderà con un nuovo show di DAZN: VAMOS! 

Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.  

Manca meno di una settimana al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo, intrattenimento e approfondimento si fondono in un racconto sportivo moderno, che mette i tifosi al centro dell’esperienza. Nuovi programmi live, una squadra di talent ampliata con nuovi opinionisti e contenuti esclusivi accompagneranno gli appassionati dal prepartita fino al post, rendendo ogni giornata di campionato un evento da vivere fino in fondo. 

UNA SQUADRA STELLARE:
TORNA LA DAZN SQUAD, SI AGGIUNGONO NUOVE LEGEND 

DAZN si prepara a scendere in campo con tante novità: volti nuovi e nomi iconici si uniscono alla squadra storica per accompagnare i tifosi in un racconto del campionato sempre più profondo, emozionante e vicino al pubblico.  

Confermati i protagonisti del grande calcio su DAZN, che accompagneranno i tifosi in campo e studio, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli.  Al loro fianco, anche i volti più apprezzati della nuova scena sportiva - Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo – pronti a scendere sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche. 

Ma la vera novità è l’ingresso in rosa di grandi Legend che hanno fatto la storia del calcio italiano e che debuttano ufficialmente nel team di DAZN come nuovi opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguete il “Profeta” Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero. 

Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e le analisi ai microfoni di DAZN, in studio e a bordocampo.  

IL WEEKEND DIVENTA UN GRANDE SHOW
CON I NUOVI PROGRAMMI DELLA DOMENICA E DEL SABATO. 

LA GRANDE NOVITÀ DELLA DOMENICA: “FUORICLASSE – SERIE A SHOW”

Grande novità della stagione è “Fuoriclasse – Serie A Show”, il nuovo show live della domenica sera firmato DAZN in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà - in un clima familiare e professionale allo stesso tempo - il post-partita in un evento spettacolare. 

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,ProfetaHernanes.  

Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone. 

 IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato.  Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause. 

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.  

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ 

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta. 

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE. 

  • OPEN VAR - Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l’approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN, affiancata da Gianluca Rocchi, che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).

  • BORDOCAM - Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo, torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM “chiamano” i tifosi direttamente in campo, rivelando retroscena mai visti e sentiti: le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un’esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio. 

  • MY SKILLS  - Torna l’amato format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione.

 DAZN e Warner Bros. Discovery, nuova offerta multisport
e canali intrattenimento integrati in piattaforma 

DAZN e Warner Bros. Discovery, nuova offerta multisport e canali intrattenimento integrati in piattaformaDAZN, leader mondiale nell'intrattenimento sportivo, e Warner Bros. Discovery, leader globale nei media, annunciano il rafforzamento della loro partnership, già attiva dal 2020, con un nuovo accordo pluriennale riguardante l'Italia. In quest'ottica, crescono gli investimenti di DAZN Italia che amplia l'offerta multisport, già presente in app con Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Nel corso dei prossimi mesi, quindi, DAZN offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi multisport grazie all'integrazione nella piattaforma di tutti i contenuti extra trasmessi in diretta nell'ambito dell'offerta digitale di Eurosport: oltre ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, saranno disponibili anche le competizioni integrali con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis, ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d'Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne- Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull'ottagono dell'UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.

Dalla rinnovata partnership italiana che si inserisce nella più ampia collaborazione avviata da tempo tra le due aziende a livello europeo, nasce quindi una nuova offerta multisport, ancora più ampia e di qualità, che arricchisce l'esperienza degli abbonati alla piattaforma di intrattenimento sportivo.

L'altra grande novità assoluta dell'accordo è il debutto su DAZN dell'offerta di intrattenimento di Warner Bros. Discovery, grazie alla quale gli abbonati avranno la possibilità di fruire direttamente in piattaforma anche di canali come Nove, Real Time, DMax e non solo, e dal prossimo autunno Discovery Channel. Un'offerta ricca e completa che spazia tra tutti i generi e che negli anni è diventata un punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio, curioso e desideroso di fruire di contenuti innovativi e stimolanti.

MY CLUB PASS, CON TUTTE LE PARTITE DI SERIE A DELLA TUA SQUADRA

DAZN presenta MyClubPass, un abbonamento studiato per chi vuole vivere il calcio in streaming sentendosi parte integrante del proprio club. L’offerta è attiva dalle 12:00 del 18 agosto fino alle 23:00 del 31 agosto al prezzo di 29,99€ al mese, includendo tutte le partite di Serie A Enilive di una squadra a scelta. In più, tutti gli highlights di Serie A Enilive, di Serie BKT e de LaLiga EASports, oltre a tutti i contenuti originali DAZN, disponibili on demand.

MyClubPass è disponibile per nuovi utenti, ex utenti DAZN e per chi ha già piani Sports o Goal attivi, così come per chi ha avuto piani Full o Family la cui disdetta è stata completata prima del 31/08/25. Gli altri clienti DAZN possono attivare MyClubPass disattivando l’abbonamento attuale e creando un nuovo account, pagando l’abbonamento precedente fino alla disdetta e iniziando subito quello nuovo. Il servizio ha durata annuale con rinnovo automatico salvo disdetta e non è possibile cambiare il Club selezionato.

È possibile sottoscrivere il piano annuale in un’unica soluzione da 329 euro (equivalente a 27,42 euro al mese) o in 12 rate mensili da 29,99 euro ciascuna. Il pass consente inoltre di guardare DAZN simultaneamente su due dispositivi collegati alla stessa rete internet.

Il servizio a pagamento DAZN è di titolarità di DAZN Ltd ed è fornito previa accettazione delle Condizioni di Utilizzo e presa visione dell’Informativa sulla privacy disponibili su dazn.com. Servizio soggetto a limitazioni tecnologiche e geografiche dipendenti dalla copertura del tuo operatore internet. Requisiti minimi di connessione e dispositivi supportati su dazn.com.

Guida completa ai nuovi abbonamenti mensili e annuali,
con o senza vincolo

In vista della stagione calcistica 2025/2026, DAZN rilancia la propria offerta con un restyling profondo degli abbonamenti e dei contenuti, introducendo novità sostanziali che entreranno ufficialmente in vigore dal 21 luglio 2025. La piattaforma punta a rendere l’accesso ai contenuti ancora più chiaro, immediato e completo per gli appassionati. L’ambizione dichiarata resta quella di sempre: portare lo sport in streaming a un pubblico sempre più ampio, facendo leva su un catalogo in continua espansione che comprende diritti sportivi di primo livello e una proposta multisport che si fa, stagione dopo stagione, sempre più ricca.

L’offerta già disponibile in app si amplia in modo significativo: oltre a tutta la Serie A Enilive (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva) e l’intera Serie BKT, troviamo LaLiga EA Sports in esclusiva, il meglio della Liga Portugal Betclic, la NFL, la CEV Champions League di volley maschile e femminile, le principali competizioni di sport da combattimento, e naturalmente i due canali Eurosport HD 1 e HD 2, con copertura di tennis, ciclismo, atletica e volley.

In arrivo anche il FIBA EuroBasket 2025, ulteriore tassello che rafforza l’attenzione di DAZN verso il basket europeo. A completare il quadro c’è poi una componente editoriale sempre più articolata, che include – oltre ai principali eventi calcistici – anche la Serie A Women, il Campionato Primavera, i canali tematici di Inter e Milan, la RedBull TV, e un’ampia selezione di contenuti on demand per rivedere match, highlights e produzioni originali.

I Nuovi Nomi dei Pacchetti

La riorganizzazione ha portato a nuovi nomi per i pacchetti, che ora riflettono meglio i contenuti e le modalità di fruizione:

  • DAZN SPORTS (precedentemente pacchetto Start)
  • DAZN FULL (precedentemente pacchetto Standard)
  • DAZN GOAL (precedentemente pacchetto Goal Pass)
  • DAZN FAMILY (precedentemente pacchetto Plus) 

Dettaglio dei Piani e Contenuti Offerti: 

DAZN SPORTSPensato per gli appassionati di multisport che non seguono primariamente la Serie A.  Col piano DAZN Sports puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

  • Contenuti: Il meglio del volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, VNL, Campionato Mondiale 2025 e 2027), gli Europei di basket maschile 2025, il meglio dell'NFL, e tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 (grande tennis come Australian Open e Roland Garros, ciclismo con Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, UFC e boxe)
  • Prezzi: Annuale anticipato a 99 euro (pari a 8,25 euro/mese con un risparmio di 80 euro), Annuale in 12 rate a 11,99 euro/mese (risparmio di 36 euro), Mensile flessibile a 14,99 euro/mese.

DAZN FULLL'esperienza completa per i tifosi di calcio e gli amanti dello sport a 360°. Il piano Full consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione).   Il piano Full permette di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

  • Contenuti: La totalità dell'offerta DAZN. Per il calcio, include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno, tutta la Serie BKT, tutto il calcio internazionale (tutta LaLiga EA SPORTS, il meglio della Liga Betclic portoghese), e tutta la Serie A femminile eBay. A questo si aggiunge tutto il pacchetto multisport del piano DAZN SPORTS.
  • Prezzi: Annuale anticipato a 359 euro (pari a 29,92 euro/mese con un risparmio di 180 euro), Annuale in 12 rate a 34,99 euro/mese (risparmio di 120 euro), Mensile flessibile a 44,99 euro/mese.

DAZN GOALL'opzione più economica per gli appassionati di calcio italiano e internazionale, in particolare per chi segue la Serie B.

  • Contenuti: Tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese.
  • Prezzi: Annuale anticipato a 129 euro (pari a 10,75 euro/mese con un risparmio di 110 euro), Annuale in 12 rate a 13,99 euro/mese (risparmio fino a 72 euro), Mensile flessibile a 19,99 euro/mese.

DAZN FAMILYIl piano top di gamma, Family consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso).  Il piano Family permette di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.  Entrambi i piani, Full e Family, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

  • Contenuti: Offre l'esperienza completa di DAZN, includendo tutte le competizioni presenti nel pacchetto FULL.
  • Prezzi: Annuale anticipato a 599 euro (pari a 49,92 euro/mese con un risparmio di 240 euro), Annuale in 12 rate a 59,99 euro/mese (risparmio di 120 euro), Mensile flessibile a 69,99 euro/mese.

Tutti i piani includono anche l'accesso ai programmi di Milan TV, Inter TV, Juventus TV, Lazio Style e AS Roma TV.

Modalità di Abbonamento e Disdetta: Flessibilità con Impegno

DAZN offre piani di abbonamento flessibili, ma con condizioni specifiche:

  • Piani Mensili Flessibili: Si rinnovano automaticamente ogni mese e offrono la massima libertà. La disdetta è possibile in qualsiasi momento, ma richiede un preavviso di 30 giorni rispetto alla data della successiva fatturazione.

  • Piani Annuali (anticipati o a rate): Implicano un impegno fisso di 12 mesi. La disdetta è possibile solo alla fine del periodo annuale. Se si opta per il pagamento dilazionato, l'utente sarà tenuto a corrispondere gli importi mensili residui fino alla scadenza naturale del contratto, anche in caso di recesso anticipato.

L'attivazione dei servizi DAZN avviene tramite il sito web o l'App DAZN, indicando un metodo di pagamento valido e ricorrente come carta di credito, PayPal, Google Pay o Apple Pay. Per gestire l'abbonamento (visionare la data di rinnovo, modificare il metodo di pagamento, sospendere il servizio per i piani mensili), è necessario accedere alla sezione "Il mio Account" sul sito web o nell'applicazione DAZN. La disdetta può essere effettuata dalla stessa sezione o contattando il servizio clienti. Se l'abbonamento è stato sottoscritto tramite partner terzi (es. Apple, Tim), la disdetta deve avvenire seguendo le procedure di quel partner.

Aspetti Legali e Condizioni di Utilizzo:

DAZN Limited, parte del Gruppo DAZN e disciplinata dalla legge inglese, è responsabile della fornitura dei servizi. Le condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge italiana, incluse le norme a tutela dei consumatori.

  • Uso Personale e Non Commerciale: I Servizi DAZN sono per uso esclusivamente personale e non commerciale. È vietato copiare, registrare, ridistribuire o mostrare pubblicamente i contenuti. La condivisione dei dati di login con terzi al di fuori del proprio nucleo domestico, se non consentito dal piano (come nel caso del piano Family che permette la visione su due reti diverse), costituisce una violazione delle condizioni e DAZN si riserva ogni azione a sua tutela, incluso il risarcimento danni.

  • Modifiche alle Condizioni e Prezzi: DAZN può apportare modifiche alle condizioni e ai prezzi dei Piani. Tali modifiche vengono notificate via email con almeno 30 giorni di preavviso (o 60 giorni per aumenti di prezzo). Gli utenti hanno 60 giorni dalla comunicazione per recedere senza penali se non accettano le modifiche. Modifiche per conformità legale o miglioramenti per l'utente possono avere effetto immediato.

  • Portabilità UE: Gli utenti con un piano DAZN sottoscritto in Italia possono usufruire degli stessi contenuti anche quando si trovano temporaneamente in altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che il piano includa la portabilità UE.

  • Esclusione del Diritto di Ripensamento: Dato che DAZN fornisce un servizio con attivazione immediata, l'utente rinuncia al diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, come previsto dal Codice del Consumo italiano per i servizi la cui esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore.

  • Limiti di Età: Per utilizzare i Servizi DAZN è necessario avere almeno 18 anni o la maggiore età prevista dal paese di residenza.

Requisiti Tecnici e Qualità del Servizio:

È responsabilità dell'utente garantire il possesso e la manutenzione dell'hardware e software necessari per l'accesso e la visione dei servizi. La qualità della trasmissione può variare in base a fattori come la posizione dell'utente, la larghezza di banda disponibile e la velocità della connessione internet. DAZN raccomanda una velocità minima di download specifica per dispositivo. La piattaforma non sarà responsabile per interruzioni o mancate trasmissioni dovute a cause di forza maggiore, malfunzionamenti degli apparati dell'utente o problemi di connessione internet non imputabili a DAZN. DAZN si impegna a fornire i servizi con ragionevole cura e professionalità e a comunicare preventivamente eventuali sospensioni per manutenzione.

Contatti e Reclami:

Per problemi tecnici, reclami o qualsiasi altra domanda, è possibile contattare il servizio clienti DAZN tramite diversi canali:

  • Telefono: 0282958308
  • Chat: Sul sito web o sull'applicazione DAZN
  • Email: help@dazn.com
  • Sezione "Guida": Sul sito web o sull'applicazione DAZN
  • WhatsApp

DAZN assegnerà un codice identificativo al reclamo e fornirà un riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

