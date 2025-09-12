Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

venerdì, 12 settembre 2025

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 3a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

La Serie B torna in campo con la 3ª giornata, pronta a offrire un fine settimana di sfide appassionanti e di verdetti già importanti per la classifica. Si comincia venerdì 12 settembre alle 20:30, quando il Partenio tornerà a ospitare una gara di Serie BKT con Avellino-Modena, match visibile gratuitamente su dazn.com e raccontato dalla voce di Edoardo Testoni. Sarà un test significativo per gli irpini, che davanti ai propri tifosi sfidano il Monza reduce da quattro punti nelle prime due giornate e desideroso di confermarsi dopo la sosta.

Il sabato si apre alle 15:00 con l’appuntamento in diretta di Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per seguire in tempo reale ogni azione della giornata. Alla stessa ora il Menti ospita Juve Stabia-Reggiana, con Giovanni Marrucci in telecronaca per raccontare il tentativo di Ignazio Abate di conquistare la prima vittoria da allenatore in cadetteria contro una Reggiana reduce dal netto successo contro l’Empoli. Sempre alle 15:00, al Braglia, Ricky Buscaglia sarà la voce di Modena-Bari, con i canarini decisi a proseguire la striscia positiva e i pugliesi alla ricerca della prima vittoria stagionale. L’Euganeo farà da cornice a Padova-Frosinone, raccontata da Lorenzo Del Papa, sfida che vedrà i biancoscudati spinti dall’entusiasmo del ritorno in Serie BKT e i ciociari reduci da due clean sheet consecutivi. Altra sfida delle 15:00 è quella dell’Adriatico, dove Marco Calabresi seguirà Pescara-Venezia: abruzzesi ancora a zero punti contro una squadra lagunare che vuole tornare subito al successo dopo il pari esterno del turno precedente.

Alle 17:15 il Ceravolo ospita Catanzaro-Carrarese, con i padroni di casa alla ricerca della prima vittoria e i toscani determinati a confermare la brillante prestazione della prima trasferta stagionale. In serata, alle 19:30, il Ferraris sarà teatro di Sampdoria-Cesena, raccontata da Riccardo Mancini: i blucerchiati di Donati cercano i primi punti in campionato contro un Cesena già a quota quattro e capace di imporsi lontano da casa.

La domenica si apre alle 15:00 con Virtus Entella-Mantova, guidata dalla telecronaca di Giorgio Basile, match che mette in palio punti pesanti per due squadre in cerca di continuità. Alle 17:15 Orazio Accomando racconterà Sudtirol-Palermo, con i padroni di casa carichi dopo la vittoria contro la Samp e i rosanero di Inzaghi pronti a testare la loro forza anche in trasferta. Il sipario sulla giornata cala alle 19:30 con Empoli-Spezia, big match del Castellani affidato alla voce di Dario Mastroianni: toscani chiamati a rialzarsi dopo il ko con la Reggiana e liguri determinati a conquistare la prima vittoria stagionale in un confronto che promette intensità e spettacolo.

VENERDI 12 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Avellino vs Modena (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    L'Avellino torna a disputare una partita di Serie BKT al Partenio e per l'occasione ospita l'ambizioso Monza reduce da quattro punti nelle prime due partite. Chi conquisterà i tre punti dopo la sosta?

SABATO 13 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’azione di tutta la giornata di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Juve Stabia vs Reggiana (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    Dopo due pareggi nelle prime due uscite stagionali, Ignazio Abate cerca la prima vittoria da allenatore in cadetteria. Al Menti arriva la Reggiana rinvigorita dal netto successo contro l'Empoli nello scorso turno: chi vincerà la sfida?
     
  •  ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Modena vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    Secondo impegno casalingo consecutivo per il Modena che al Braglia riceve il Bari per provare a continuare la striscia positiva dei primi due turni dove ha conquistato quattro punti. Discorso diverso per i pugliesi alla caccia della prima vittoria stagionale: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Padova vs Frosinone (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    L'Euganeo torna ad ospitare una partita di Serie BKT dopo la promozione della passata stagione e i tifosi biancoscudati potranno spingere la propria squadra contro l'ambizioso Frosinone reduce da due clean sheet in altrettante giornate: chi vincerà?
     
  • ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Pescara vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    L'impatto con il ritorno in Serie BKT non è stato dei migliori per il Pescara che nelle prime due giornate non ha raccolto punti. Discorso diverso per il Venezia che ne ha ottenuti quattro, ma non andando oltre il pareggio nel turno precedente in trasferta: chi vincerà?
     
  • ore 17:15 Serie B 3a Giornata: Catanzaro vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: n.c.
    Due punti nelle prime due giornate non possono accontentare i padroni di casa che, nel terzo impegno stagionale, sono a caccia della prima vittoria. Al Ceravolo arriva la Carrarese che ha tutta l'intenzione di ripetere il successo di La Spezia della prima trasferta: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 3a Giornata: Sampdoria vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Al Ferraris va in scena un primo testacoda di classifica con la Samp di Donati che cerca i primi punti in campionato dopo due sconfitte ospitando il Cesena, reduce da quattro punti nelle prime due uscite e già vittorioso nella prima trasferta. Come finirà?

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 3a Giornata: Virtus Entella vs Mantova (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
     
  • ore 17:15 Serie B 3a Giornata: Sudtirol vs Palermo (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    Dopo la netta vittoria contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Südtirol resta al Druso per un nuovo grande impegno contro l'ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi. Per i rosanero è la prima trasferta stagionale in campionato, un'occasione per dimostrare la propria forza al resto della compagnia anche lontano da casa: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 3a Giornata: Empoli vs Spezia (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    Il big match del Castellani chiude la terza giornata con due squadre che hanno ambizioni di alta classifica. L'Empoli deve dimenticare in fretta la brutta sconfitta con la Reggiana, mentre lo Spezia è ancora a caccia della prima vittoria: chi vincerà?

