Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Open Var torna su DAZN: analisi VAR e decisioni arbitrali ogni martedì on demand
Immagine di Open Var torna su DAZN: analisi VAR e decisioni arbitrali ogni martedì on demand - Scopri di più su DAZN

Open Var torna su DAZN: analisi VAR e decisioni arbitrali ogni martedì on demand

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

D
DAZN
martedì, 16 settembre 2025 | Ore: 16:09

Nato dalla partnership formativa e informativa avviata nel 2023 tra DAZN, FIGC e AIA in collaborazione con la Lega Serie A, Open Var è pronto a riaccendersi per offrire ai tifosi un punto di vista esclusivo sul tema delle decisioni arbitrali, e continuare a favorire una rinnovata cultura sportiva.

Open Var si rinnova,alla luce della grande novità introdotta a partire dalla stagione corrente di Serie A Enilive, che vede la spiegazione allo stadio e agli spettatori connessi da casa delle decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l’intervento del VAR per On-Field-Review. Da rubrica live della domenica sera si trasforma in un contenuto settimanale on demand, disponibile ogni martedì su DAZN, offrendo così un’analisi approfondita degli episodi arbitrali della giornata di campionato per rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili.

Il primo episodio della nuova stagione di Open Var prenderà il via eccezionalmente per la prima settimana mercoledì 17 settembre, con un appuntamento che sarà fisso ogni settimana il martedì e che accompagnerà i tifosi e gli appassionati nel corso di tutto il massimo campionato di calcio italiano. Alla guida della nuova stagione ci sarà la giornalista sportiva di DAZN, Federica Zille, affiancata da Gianluca Rocchi, designatore CAN A e B. Insieme analizzeranno gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per approfondire i principali episodi con l’obiettivo di offrire al pubblico uno sguardo diretto sulle decisioni arbitrali più rilevanti del weekend e permettere agli appassionati di comprendere ancora meglio le scelte tecniche prese in campo.

“Da tre anni collaboriamo con FIGC, AIA e Lega Calcio Serie A con l’obiettivo di mettere il tifoso al centro della partita e dell’esperienza calcistica. Offrire una visione di gioco, e di analisi, sempre più approfondita contribuisce a far aumentare il coinvolgimento del tifoso, fondamentale per far crescere l’interesse del prodotto calcio. La nuova formula del format tiene conto delle novità introdotte questa stagione per continuare a offrire contenuti informativi e di qualità”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“Open Var è un esperimento riuscito, di cui la FIGC è orgogliosa. Come successo alla fine della scorsa stagione sportiva, la nuova collocazione al martedì offrirà l’opportunità di trattare più argomenti e analizzare tutti i casi, sempre dell’ottica della trasparenza e di una maggiore propensione all’informare e alla formazione del pubblico e degli addetti ai lavori sul protocollo Var e sul regolamento del gioco del calcio. Grazie al contributo degli arbitri italiani, con Gianluca Rocchi quale responsabile CAN, Open Var rappresenta un contributo prezioso allo sviluppo del calcio italiano”, afferma Gabriele Gravina, Presidente della FIGC.

“Crediamo molto nella trasparenza e nella comunicazione, quindi far ascoltare ai tifosi e a tutti gli stakeholders del calcio il percorso logico e giuridico che c’è dietro ogni decisione controversa da assumere sul terreno di gioco è per noi una sfida con la quale promuoviamo la serietà e la preparazione di tutto il movimento arbitrale. Nessuna categoria professionale al mondo ha questa umiltà e questo coraggio di saper affrontare, analizzare, ammettere ed elaborare i propri errori in chiave didattica e sarebbe quindi meraviglioso che nel tempo fossero ritenute più interessanti da proporre mediaticamente le tante decisioni corrette dei nostri arbitri invece dei pochi errori. L’auspicio è che tutto questo ci venga riconosciuto, sia apprezzato e sempre più valorizzato”, dichiara Antonio Zappi, Presidente dell’AIA.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Buona la prima per Sky Sport 24 Night su Cielo: in seconda serata in diretta e in chiaro

    Il debutto di Sky Sport 24 Night in diretta in chiaro in seconda serata su Cielo si è imposto fin da subito come un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport, configurandosi non solo come un semplice TG, ma come una vera e propria "nuova casa dello sport fatta di notizie, di immagini, di approfondimenti, di highlights e di commenti per tutto quello che accadrà". La puntata di esordio di ieri sera si è aperta intorno alle 23:10...
    S
    Sky Italia
    martedì, 16 settembre 2025

  • Open Var torna su DAZN: analisi VAR e decisioni arbitrali ogni martedì on demand

    Nato dalla partnership formativa e informativa avviata nel 2023 tra DAZN, FIGC e AIA in collaborazione con la Lega Serie A, Open Var è pronto a riaccendersi per offrire ai tifosi un punto di vista esclusivo sul tema delle decisioni arbitrali, e continuare a favorire una rinnovata cultura sportiva. Open Var si rinnova,alla luce della grande novità introdotta a partire dalla stagione corrente di Serie A Enilive, che vede la spiegazione allo stadio e agli spettatori connessi...
    D
    DAZN
    martedì, 16 settembre 2025

  • L’Espresso lancia “Sette idee per cambiare l’Italia”: call for ideas per innovazione sociale e ambientale

    Era il 1989. L’Espresso titolava con parole che oggi suonano profetiche: “La Terra brucia”. L’inchiesta raccontava l’effetto serra, lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento di piogge torrenziali e di cicloni tropicali, anticipando decenni di emergenza climatica. Era una denuncia, un impegno che ha attraversato la storia del giornale. Oggi quell’eredità si traduce in azione...
    E
    Economia
    martedì, 16 settembre 2025

  • Sky Extra regala due biglietti cinema The Space agli utenti della nuova app My Sky

    Per tutti gli abbonati che utilizzano la nuova app My Sky è disponibile una nuova iniziativa promossa da Sky Extra: due biglietti omaggio per vedere un film a scelta nelle sale del circuito The Space Cinema. I biglietti possono essere richiesti all’interno della sezione Sky Extra dell’app My Sky e sono utilizzabili fino al 30 settembre 2025, in qualsiasi giorno della settimana, weekend inclusi. Consentono la visione di film italiani e internazionali su oltre 350...
    S
    Sky Italia
    martedì, 16 settembre 2025

  • Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Inizia una nuova stagione di UEFA Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Quattro italiane in campo, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, pronte a esordire nella “League Phase”. Tra martedì 16 e giovedì 18 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club - straordinariamente per tre giorni nella...
    S
    Sky Italia
    martedì, 16 settembre 2025

  • Fabio Vitale: «Sky TG24, il ruolo dell’informazione tra conflitti, politica e fiducia dei cittadini»

    Da oggi 15 Settembre 2025 Fabio Vitale è nuovo Direttore di Sky TG24. Guiderà la testata all news a partire dal prossimo 15 settembre, riportando a Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment della nuova Direzione che riunisce sotto un’unica guida tutta l’offerta di contenuti pay e free di Sky. Fabio Vitale, sino ad oggi capo dell’Ufficio Centrale, approda alla direzione di Sky TG24...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 15 settembre 2025

  • NOW trasforma Piazza Gae Aulenti in evento Multisensoriale: 3000 Persone per la Brand Experience Sky

    Si è conclusa con grande successo l’inedita brand experience di NOW, il servizio streaming di Sky, che da venerdì 12 a domenica 14 settembre ha trasformato Piazza Gae Aulenti a Milano in un vero e proprio laboratorio multisensoriale. Oltre 3000 partecipanti hanno “assaggiato” la varietà dei contenuti della piattaforma streaming di Sky in modo unico e sorprendente. Il pop-up store, un imponente distributore di caramelle alto...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 15 settembre 2025

  • La Liga Spagnola sbarca su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

    Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa dunque sempre più solida. L'intesa tra le due emittenti...
    S
    Sport
    lunedì, 15 settembre 2025

  • Sky porta il Basket in Chiaro su CIELO: Serie A LBA e Supercoppa live per tre stagioni

    È stata presentata a Milano l’edizione 2025/2026 della Supercoppa Italiana di basket, che andrà in scena all’Unipol Forum di Assago i prossimi 27 e 28 settembre. Le tre sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Le medesime partite saranno trasmesse anche in diretta in chiaro su Cielo (da oggi in HD anche sul digitale terrestre) La Supercoppa Italiana sarà il primo atto ufficiale di una...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 15 settembre 2025

  • Sky Sport Ultra Live: Champions League in streaming senza gol-spoiler su Sky Glass e Sky Stream

    A partire da domani, martedì 16 settembre 2025, in concomitanza con l'inizio della nuova edizione della Champions League, Sky lancierà per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming.  Chiunque segua eventi sportivi in streaming sa bene di...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 15 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Gioco pericoloso, Martedi 16 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema e NOW propone un palinsesto ricco di emozioni e generi per ogni gusto. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) arriva Gioco pericoloso, thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La storia seg...
     martedì, 16 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky NOW 14-20 Settembre Outlander Blood of my Blood, Giurato Numero 2, L'Amore in Teoria

    GUIDA TV SKY / NOW | 14 - 20  SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!  Domenica 14 settembre il prim...
     lunedì, 15 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Giurato Numero 2, Lunedi 15 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Giurato numero 2, il nuovo successo firmato Clint Eastwood che esplora il confine tra colpa e redenzione. Nicholas Hoult interpreta un ex alcolista chiamato a far parte di una giuria in un processo per om...
     lunedì, 15 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 14 Settembre 2025 Mondiali Tokyo Atletica Leggera, Finalissima EuroBasket

    In vista del weekend, Domenica 31 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 14 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Senza sangue, Domenica 14 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. La serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si apre con Senza sangue, un dramma intenso in cui una donna si confronta con uno dei responsabili del massacro della sua famiglia, confrontandosi con il peso della vendetta e della giustizia personale...
     domenica, 14 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨