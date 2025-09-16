Ascolti 3a Giornata Serie A 2025/26 DAZN: sfiorati i 6 milioni di spettatori, Juventus-Inter il traino

La terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5.903.560) su Dazn, il miglior risultato di sempre per una giornata iniziale di campionato da quando, nella stagione 2022/23, Auditel ha introdotto il sistema di rilevazione Total Audience per misurare gli ascolti del massimo campionato di calcio sulla piattaforma.

Il dato segna una crescita del 50% rispetto alla scorsa stagione (3.949.414 spettatori nella terza giornata 2024/25) e supera nettamente anche i numeri delle annate precedenti: 4.735.311 nel 2023/24 e 5.774.515 nel 2022/23, quando due big match (Juventus-Roma e Lazio-Inter) erano stati trasmessi entrambi in esclusiva da Dazn. Milan-Bologna domenica sera alle 20.45 ha raggiunto un’audience media di 1,1 milioni di ascoltatori.

Determinante il calendario che ha visto disputarsi già alla terza giornata il derby d'Italia contribuendo a questo record. "Siamo molto soddisfatti di questa partenza di campionato in termini di audience su Dazn, che è in continua crescita - le parole del ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi - La terza giornata segna un record storico. Un traguardo che non si vedeva dalla stagione 22/23 quando si disputarono due big match in esclusiva, e di valore ancora maggiore se si considerano gli sforzi messi in campo per agevolare le sette squadre impegnate nelle coppe europee, che hanno un impatto sull'audience delle partite".

Nel prossimo turno la Juventus, reduce da una striscia positiva di risultati, affronterà in trasferta l’Hellas Verona sabato alle 18.00 mentre alle 20.45 il Milan farà visita all’Udinese. Nella giornata di domenica all’ora di pranzo si disputerà l’acceso derby di Roma, mentre alle 20.45 l’Inter cercherà di rialzarsi in casa contro il Sassuolo.

Sabato 13/09/25 15:01 – 16:55* CAGLIARI – PARMA 326.553** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 13/09/25 18:01 – 19:55* JUVENTUS – INTER 1.687.803** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 13/09/25 20:49 – 22:46* FIORENTINA – NAPOLI 753.554**

Domenica 14/09/25 12:30 – 14:29* ROMA – TORINO 666.239** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 14/09/25 15:01 – 16:51* ATALANTA – LECCE 179.821** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 14/09/25 15:00 – 16:54* PISA – UDINESE 68.255** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 14/09/25 15:00 – 16:54* ZONA DAZN 203.202** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 14/09/25 18:00 – 19:57* SASSUOLO – LAZIO 313.888**

Domenica 14/09/25 20:49 – 22:44* MILAN – BOLOGNA 1.090.341** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 15/09/25 18:31 – 20:25* VERONA – CREMONESE 249.420** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 15/09/25 20:46 – 22:42* COMO – GENOA 364.483**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).