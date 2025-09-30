Ascolti 5a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, prosegue il trend positivo della stagione in corso

La quinta giornata sfiora i 5,6 milioni di ascoltatori e porta la media dei primi cinque turni a 5,1 milioni di individui, in crescita dell’ 11,8% rispetto alla stagione precedente. I due big match di giornata hanno restituito ottimi ascolti: Milan-Napoli ha superato 1,7 milioni di audience media, mentre Juventus-Atalanta sabato alle 18.00 ha raggiunto 1,1 milioni di spettatori.

Nel prossimo turno, che anticipa la sosta per le nazionali, si disputerà il big match Juventus-Milan, valido per il primato in classifica, domenica alle 20.45. L’Inter scenderà in campo, invece, sabato alle 18.00 contro la sorprendente Cremonese ancora imbattuta. Entrambe le sfide saranno in esclusiva su Dazn.

Sabato 27/09/25 15:02 – 16:57* COMO – CREMONESE 280.679** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 27/09/25 18:01 – 19:55* JUVENTUS – ATALANTA 1.086.189** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 27/09/25 20:45 – 22:39* CAGLIARI – INTER 665.186**

Domenica 28/09/25 12:31 – 14:26* SASSUOLO – UDINESE 253.295** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28/09/25 15:00 – 16:54* PISA – FIORENTINA 173.283** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28/09/25 15:00 – 16:56* ROMA – VERONA 350.663** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28/09/25 15:00 – 16:56* ZONA DAZN 211.84

Domenica 28/09/25 18:04 – 19:58* LECCE – BOLOGNA 241.572**

Domenica 28/09/25 20:47 – 22:44* MILAN – NAPOLI 1.740.545** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 29/09/25 18:30 – 20:25* PARMA – TORINO 221.632** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 29/09/25 20:45 – 22:37* GENOA – LAZIO 359.383**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).