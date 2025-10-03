Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel.

Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha dato il là alla cooperazione fra i JIC (Joint Industry Committee) per la convergenza delle metriche di misurazione dei media.

Il primo passo tangibile in questa direzione è rappresentato dal passaggio di DAZN in AUDICOM per la parte di reporting della Total Audience delle partite di Serie A 2025/2026, mantenendo gli attuali processi di misurazione e produzione dei dati di Auditel.

“È con piacere che possiamo confermare il raggiungimento di un altro importante traguardo per AUDICOM, che – contestualmente alla definizione della nuova Ricerca Integrata - vede con DAZN l’ingresso della prima piattaforma di streaming nel JIC digitale, individuato da tutte le componenti del mercato come l’organismo preposto alla misurazione di questa tipologia di operatori. Consapevole della necessaria evoluzione in corso in materia di rilevazione degli ascolti, DAZN si è confermata un interlocutore professionale e disponibile ad un confronto costruttivo e concreto” dichiara Marco Travaglia, Presidente di AUDICOM e di UPA.

“Siamo felici di allargare la collaborazione con AUDICOM, che già si avvale della nostra Ricerca di Base, mettendo a disposizione la collaudata tecnologia Auditel per la raccolta dei dati di ascolto. È un altro passo importante nella indispensabile collaborazione fra JIC per traguardare quanto prima la Total Campaign” commenta Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di Auditel.