Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l’intervista al numero 11 rossonero realizzata per “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN.

Per l’occasione, il giocatore ha incontrato Dan Peterson, storico allenatore statunitense e figura iconica dello sport internazionale, in un dialogo che racconta i momenti chiave della propria avventura rossonera e anticipa il big match Juventus-Milan, in programma domani alle 20:45. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Domenica 5 Ottobre, in occasione della sesta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV, il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà - in un clima familiare e professionale allo stesso tempo - il post-partita in un evento spettacolare.

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,“Profeta” Hernanes. Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone.

IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato. Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause.

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta.

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE.

OPEN VAR - Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR , lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees , abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l'approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN , affiancata da Gianluca Rocchi , che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).





BORDOCAM - Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo , torna a catturare l'attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM "chiamano" i tifosi direttamente in campo , rivelando retroscena mai visti e sentiti : le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un'esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio.





Il , torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una , : le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo MY SKILLS - Torna l’amato format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione.

DAZN SERIE A DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 3 OTTOBRE 2025

ore 20:45 Serie A 6a Giornata: Verona vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Reporter: Alessandro Vescini

Hellas Verona e Sassuolo vanno a caccia di punti vitali per la corsa alla salvezza. Nell'ultimo confronto allo stadio Marcantonio Bentegodi tra le due squadre, i padroni di casa hanno vinto 1-0, risultato che non può andare bene per la squadra di Grosso: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:15

SABATO 4 OTTOBRE 2025

ore 14:45 Serie A 6a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

ore 14:45 Serie A 6a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'azione della giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronache a cura di Luca Farina e Orazio Acconando



ore 15:00 Serie A 6a Giornata: Lazio vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Christian Brocchi

Marco Baroni torna all’Olimpico da avversario dopo la delusione di Lazio-Lecce e il mancato approdo in Europa. In questo stadio, con il Torino, poche settimane fa ha invece conquistato un prestigioso successo contro la Roma: come andrà con i biancocelesti?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



ore 15:00 Serie A 6a Giornata: Parma vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Allo stadio Ennio Tardini il Parma ospite un Lecce in cerca di punti per dare una svolta dopo un inizio complicato. Stesso discorso per i crociati che vogliono anche venidcare il 3-1 subito in casa nell'ultima stagione contro i giallorossi: chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



ore 18:00 Serie A 6a Giornata: Inter vs Cremonese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

L'Inter ospita a San Siro la Cremonese dopo le fatiche di Champions League contro lo Slavia Praga. I grigiorossi cercano un'impresa che manca dal 1992, quando vinsero per 0-2 al Meazza. Per la squadra di Chivu è imperativo vincere per non perdere il treno delle squadre di testa. Chi vincerà?

ore 20:45 Serie A 6a Giornata: Atalanta vs Como (diretta)



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin L'Inter ospita a San Siro la Cremonese dopo le fatiche di Champions League contro lo Slavia Praga. I grigiorossi cercano un'impresa che manca dal 1992, quando vinsero per 0-2 al Meazza. Per la squadra di Chivu è imperativo vincere per non perdere il treno delle squadre di testa. Chi vincerà? Studio con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes ore 20:45 Serie A 6a Giornata: Atalanta vs Como (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Emanuele Giaccherini

L'Atalanta, dopo la sfida in Champions League contro il Club Brugge, ospita il Como di Fabregas. Gli ospiti hanno già fatto bottino pieno a Bergamo la scorsa stagione, vincendo 3-2, e puntano al bis quest'anno: chi vincerà?

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

ore 12:30 Serie A 6a Giornata: Udinese vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Luca Farina

Al BluEnergy Stadium l'Udinese cerca riscatto dopo l'ultima sconfitta contro casalinga contro il Milan, mentre il Cagliari di Pisacane non vuole perdere punti nella corsa alla salvezza: chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 12:15



ore 14:45 Serie A 6a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'azione della giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Gabriele Giustiniani.



ore 15:00 Serie A 6a Giornata: Fiorentina vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Antonio Di Gennaro

Allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina di Pioli ospita la Roma. Lo scorso anno i viola vinsero con un pesante 5-1 in casa e i giallorossi vogliono riscattare la brutta figura dell'ultima stagione: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:15:



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi

Bologna e Pisa tornano a sfidarsi a 34 anni dall'ultima volta. L'ultimo match tra le due squadre, nel 1991, finì 2-2, mentre l'ultimo passaggio dei toscani al Dall'Ara portò una vittoria per 1-0. Come finirà? Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Albero Santi.

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi

Bologna e Pisa tornano a sfidarsi a 34 anni dall'ultima volta. L'ultimo match tra le due squadre, nel 1991, finì 2-2, mentre l'ultimo passaggio dei toscani al Dall'Ara portò una vittoria per 1-0. Come finirà? Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Albero Santi.

ore 18:00 Serie A 6a Giornata: Napoli vs Genoa (diretta)



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Hernanes

Dopo aver ospitato lo Sporting nella sfida di Champions, il Napoli affronta il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Nella sfida dello scorso anno la squadra di Vieira fermò Conte e i suoi sul pari: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:15

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Hernanes

Dopo aver ospitato lo Sporting nella sfida di Champions, il Napoli affronta il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Nella sfida dello scorso anno la squadra di Vieira fermò Conte e i suoi sul pari: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:15



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Hernanes Dopo aver ospitato lo Sporting nella sfida di Champions, il Napoli affronta il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Nella sfida dello scorso anno la squadra di Vieira fermò Conte e i suoi sul pari: come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 17:15 ore 20:45 Serie A 6a Giornata: Juventus vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

All'Allianz Stadium va in scena il big match della 6ª giornata. La Juventus, dopo la trasferta di Champions in casa del Villarreal, ospita il Milan e vuole replicare il colpo grosso fatto con l'Inter. Il Milan non vince in casa dei bianconeri dal maggio 2023: chi vincerà?

Studio con Fuoriclasse! alle ore 19:45: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Christian Vieri, Alessandro Matri

