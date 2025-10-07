Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Basketball Champions League 2025/26 in esclusiva DAZN: Trieste e Trapani Shark pronte al debutto

martedì, 07 ottobre 2025

DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, rinnova l’accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 2025/2026 di Basketball Champions League in Italia.

Su DAZN si potranno, quindi, seguire in esclusiva tutti i match, dalla regular season al final stage, disponibili in diretta e on demand per una copertura completa. Particolare attenzione sarà dedicata alle due italiane in gara, Pallacanestro Trieste e Trapani Shark, le cui sfide saranno raccontate con il commento in italiano, per guidare i tifosi nel vivo dell’azione.

Si parte subito con le italiane e prossimamente appuntamento anche con tutte le altre sfide della competizione. Questa sera alle 18:30 la Pallacanestro Trieste farà il proprio debutto sul parquet della Tectake Arena contro il Würzburg Baskets, mentre domani, mercoledì 8 ottobre, alle 20:30 sarà il turno della Trapani Shark, che affronterà in casa il Lenovo Tenerife. Tutti gli altri match della competizione seguiranno nelle prossime settimane.

La Basketball Champions League giunge alla sua decima edizione e vedrà la partecipazione di 32 club provenienti da 18 paesi. Una competizione che premia la classifica, consentendo l’approdo diretto ai primi posti dei campionati nazionali. È il caso di Trieste e Trapani Shark, con quest’ultima che vivrà il suo debutto assoluto in Europa, a poco più di un anno dalla promozione in Serie A.

La Basketball Champions League si aggiunge alle competizioni di basket internazionali già presenti su DAZN come l’NCAA, la Liga Endesa e l’East Asia Super League.

