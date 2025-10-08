Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione
Immagine di DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione - Scopri di più su DAZN

DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
mercoledì, 08 ottobre 2025 | Ore: 13:20

DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno cruciale, indicando una netta inversione di tendenza finanziaria. I dati ufficiali dell'esercizio al 31 dicembre 2024, consultati da testate specializzate, rivelano una significativa riduzione delle perdite globali e una robusta crescita dei ricavi, posizionando l'azienda sul percorso definitivo verso il breakeven atteso per il 2026.

Il Taglio Drastico delle Perdite - L'aspetto più saliente del bilancio 2024 è la drastica riduzione delle perdite nette. Il passivo è sceso di circa il 35%, passando da quasi 1,5 miliardi di dollari registrati nel 2023 a circa 897 milioni di dollari nel 2024 (equivalenti a circa 770 milioni di euro). Questa contrazione, pari a circa 500 milioni di dollari, segna un progresso decisivo per l'azienda che, negli ultimi sei anni, ha accumulato perdite complessive per 9,2 miliardi di dollari. Il miglioramento della marginalità è stato altrettanto significativo, con un margine EBITDA che ha registrato un progresso superiore al 50% su base annua. Secondo le stime della piattaforma, questo trend porterà alla piena profittabilità entro la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2026.

Ricavi in Doppia Cifra e Dominanza degli Abbonamenti - La piattaforma ha registrato ricavi in crescita a doppia cifra, raggiungendo quota 3,2 miliardi di dollari (circa 2,75 miliardi di euro), con un incremento dell'11% rispetto ai 2,8 miliardi di dollari generati nel 2023. L'ossatura di questa crescita rimane il settore degli abbonamenti, che ha generato 3,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,8 miliardi del 2023. I ricavi derivanti dalle partnership di broadcasting hanno contribuito con 63,55 milioni di euro, anch'essi in crescita rispetto ai 55 milioni del 2023. A livello geografico, l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA) si confermano il motore finanziario, portando 2,5 miliardi di dollari nelle casse (rispetto ai 2,3 miliardi del 2023). Seguono l'Asia con 330 milioni di dollari (rispetto ai 290 milioni del 2022) e le Americhe con 315 milioni di dollari (in aumento rispetto ai 287 milioni del 2023).

Efficienza Operativa e Controllo Costi - Parallelamente all'aumento dei ricavi, DAZN ha dimostrato maggiore disciplina nella gestione dei costi operativi, scesi a 4,0 miliardi di dollari (circa 3,4 miliardi di euro). Un fattore chiave è stato il leggero calo dei costi per i diritti televisivi, che si sono attestati a 3,05 miliardi di dollari (circa 2,6 miliardi di euro), in riduzione rispetto ai 3,1 miliardi del 2023. Nonostante la politica di riduzione delle spese, l'azienda ha incrementato gli investimenti in alcune aree strategiche: i costi per contenuti e marketing sono passati da 414 a 437 milioni di dollari. Sorprendentemente, l'azienda ha migliorato l'efficienza del personale, riducendo i costi da 313 a 288 milioni di dollari, pur avendo aumentato l'organico complessivo del 20%, che ha raggiunto i 3.100 dipendenti.

Prospettive 2025 e Ambizioni Future - L'amministratore delegato Shay Segev ha espresso grande ottimismo riguardo l'immediato futuro. Le previsioni per il 2025 indicano un ulteriore balzo in avanti con ricavi attesi in crescita di oltre il 50%, proiettando un fatturato di circa 5 miliardi di dollari. Segev ha affermato in una recente intervista che i margini stanno migliorando e che i mercati chiave della piattaforma saranno già profittevoli nel 2025, garantendo la profittabilità del gruppo entro il 2026. Un segnale della ritrovata solidità finanziaria è che, sebbene DAZN abbia ricevuto 587 milioni di dollari dal suo azionista di maggioranza nel 2024, nel 2025 non è stato necessario alcun supporto aggiuntivo da parte della holding. A sostenere questa crescita costante vi sono operazioni strategiche mirate. Tra queste spicca l'acquisizione di FOXTEL, attualmente in fase di piena integrazione e destinata a generare incrementi significativi in ricavi e margini. Cruciale è stata anche la creazione della joint venture Dazn MENA, in seguito all'ingresso nel capitale di Surj Sports Investment, che rafforza l'Arabia Saudita e la regione come mercati chiave per il broadcasting sportivo. Eventi di richiamo globale, come la prima edizione del Mondiale per club FIFA, hanno ulteriormente consolidato l'attrattività della piattaforma.

Guardando al lungo termine, Segev ha svelato un'ambizione sbalorditiva: raggiungere 1 miliardo di utenti attivi. L'obiettivo è trasformare DAZN nella "Spotify dello sport", integrando eventi live, boxe, aree dedicate ai fan, statistiche e scommesse. Il CEO ha concluso: «Siamo al punto di svolta. Direi che siamo la più grande piattaforma calcistica al mondo», sottolineando come gli investimenti iniziali stiano finalmente producendo risultati concreti.

 

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione

    DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno cruciale, indicando una netta inversione di tendenza finanziaria. I dati ufficiali dell'esercizio al 31 dicembre 2024, consultati da testate specializzate, rivelano una significativa riduzione delle perdite globali e una robusta crescita dei ricavi, posizionando l'azienda sul percorso definitivo verso il breakeven atteso per il 2026. Il Taglio Drastico delle Perdite - L'aspetto...
    D
    DAZN
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Pirateria IPTV, stretta DAZN: richiesta ai clienti “pezzotto” di 500 euro per evitare azioni legali

    L'Operazione anti-pirateria condotta lo scorso anno dalla Guardia di Finanza di Lecce, che aveva portato all'identificazione e alla sanzione di oltre 2.000 utilizzatori di servizi IPTV illegali ("pezzotto"), entra in una nuova, decisiva fase. I detentori dei diritti, in primis DAZN e Sky, hanno abbandonato la mera sanzione amministrativa statale per lanciare una massiccia offensiva civile, chiedendo ora agli utenti sanzionati ingenti risarcimenti per danni. Il Contesto:...
    D
    DAZN
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Petra 3 Sky e NOW: Paola Cortellesi con “Il silenzio dei chiostri”, nuova indagine misteri e segreti

    È in arrivo 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW la prima delle due nuove storie di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Il silenzio dei chiostri ritroviamo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Elezioni Regionali Toscana 2025: Giani e Tomasi a confronto su Sky TG24 martedì 7 ottobre alle 10.30

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24, il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche e tra Occhiuto e Tridico per la Calabria, tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Il Confronto tra Eugenio Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto da una coalizione...
    S
    Sky Italia
    martedì, 07 ottobre 2025

  • Basketball Champions League 2025/26 in esclusiva DAZN: Trieste e Trapani Shark pronte al debutto

    DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, rinnova l’accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 2025/2026 di Basketball Champions League in Italia. Su DAZN si potranno, quindi, seguire in esclusiva tutti i match, dalla regular season al final stage, disponibili in diretta e on demand per una copertura completa. Particolare attenzione sarà dedicata alle due italiane in gara, Pallacanestro Trieste e Trapani Shark, le cui sfide saranno...
    D
    DAZN
    martedì, 07 ottobre 2025

  • Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky dalla 7a alla 22a giornata

    C’è chi ha già organizzato tutto da tempo, chi sta cominciando a pensarci e chi aspetterà l’ultimo minuto per decidere cosa fare. Mancano ancora un paio di mesi abbondanti alle festività natalizie, ma lega Calcio Serie A si è già portata avanti con date, orari e programmazione televisiva delle sfide di Serie A Enilive valevoli per le giornate che vanno dalla 13ª alla 22ª che si giocheranno...
    S
    Sport
    lunedì, 06 ottobre 2025

  • Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

    DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT DISCOVERY  Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual all’insegna della scoperta e della divulgazione SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT” DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15 Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei...
    T
    Televisione
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

    Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre...
    S
    Sky Italia
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l’intervista al numero 11 rossonero realizzata per “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. Per l’occasione, il...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO  Domenica 5 Ottobre alle 18:00 |  NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    sabato, 04 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Mercoledi 8 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Companion, fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid: una vacanza in villa si trasforma in un incubo quando al mattino i protagonisti si ritrovano in una realtà inspiegabilmente mutata. Su Sky Cinema Due (canale 302)...
     mercoledì, 08 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Martedi 7 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301), Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi, ci trascina in un vortice di seduzione con BabyGirl. Questo thriller mette in scena il rischio di una relazione proibita e pericolosa tra una potente CEO di New York e un giovane stagista, un inc...
     martedì, 07 ottobre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 5 - 10 Ottobre: Petra Terza Stagione, Alessandro Borghese Kitchen Sound

    GUIDA TV SKY / NOW | 5 - 10 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimana si apre domenica 5 ottobre alle 21:15 c...
     lunedì, 06 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Guglielmo Tell, Lunedi 6 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) va in onda Guglielmo Tell, una nuova e intensa rilettura in chiave epica della leggendaria figura dell’arciere svizzero, interpretato da Claes Bang insieme a Connor Swindells e Ben Kin...
     lunedì, 06 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 5 Ottobre 2025 Ciclismo Eroica e Europei Maschili, Calcio, Basket e altro

    In vista del weekend, Domenica 5 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 05 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨