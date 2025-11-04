Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Record storico su DAZN: Milan–Roma (2,4 mln) fa esplodere la Serie A Enilive con oltre 7,6 milioni

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

martedì, 04 novembre 2025 | Ore: 18:31

La Serie A Enilive su DAZN mette a segno due nuovi record assoluti di audience mai registrati prima. Con 7,6 milioni di spettatori (7.601.567), il dato della 10ª giornata supera il precedente primato ad oggi detenuto dalla 17ª giornata della stagione 2022-23, che aveva raggiunto 7.481.226 spettatori, diventando così il risultato più alto di sempre, da quando gli ascolti su DAZN sono misurati attraverso il sistema di Total Audience.

A spingere i numeri verso l’alto è stato il big match Milan–Roma, il primo incontro della stagione trasmesso in chiaro su DAZN, che ha totalizzato 2,4 milioni di spettatori (2.396.708) e che supera così il precedente record assoluto registrato, lo scorso anno, con il ritorno del Derby d'Italia. Ottimi risultati di ascolto anche per altre due partite che hanno oltrepassato il milione di spettatori medi: Napoli-Como disputata sabato alle 18.00 e Hellas Verona-Inter giocata all'ora di pranzo di domenica 2 Novembre.

La sfida vinta dai Rossoneri diventa dunque il match più visto di sempre, ed entra di diritto nella Top #3 delle partite più seguite su Dazn, insieme a Inter-Juventus (2.274.596) del 4 febbraio 2024 e Juventus-Inter (2.211.988) del 6 novembre 2022.

  • Sabato 01/11/25 15:01 – 16:53* UDINESE –ATALANTA 493.864** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 01/11/25 18:00 – 19:55* NAPOLI –COMO 1.167.411** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 01/11/25 20:45 – 22:40* CREMONESE –JUVENTUS 855.346**
  • Domenica 02/11/25 12:32 – 14:28* VERONA –INTER 1.117.908** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 02/11/25 15:03 – 16:57* FIORENTINA – LECCE 212.651** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 02/11/25 15:00 – 16:55* TORINO – PISA 62.396** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 02/11/25 15:00 – 16:57* ZONA DAZN 302.591** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 02/11/25 18:01 – 19:59* PARMA – BOLOGNA 361.917**
  • Domenica 02/11/25 20:49 – 22:44* MILAN – ROMA 2.396.708** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 03/11/25 18:31 – 20:25* SASSUOLO – GENOA 294.107** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 03/11/25 20:47 – 22:40* LAZIO – CAGLIARI 336.668**

* Fischio di inizio e di fine del match
** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).

