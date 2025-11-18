Fiorentina-Juventus su DAZN accende la rivalità, GRATIS il big match che infiamma la Serie A



DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto. La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento,con Pardo, Giaccherini e Turcia guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo.

Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano, e che da decenni accende tifoserie e città intere.

La Fiorentina punta a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra viola è ancora alla ricerca della svolta decisiva. La Juventus arriva, invece, con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti: i bianconeri cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della Serie A.

A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con "Vamos! – Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al “Profeta” Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza. Una narrazione originale e dinamica della Serie A, in cui analisi tattica, highlights, rubriche, momenti ironici, parodie virali e sketch si incrociano in un flusso costante di contenuti e sorprese.

La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione,è un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da DAZN.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone.

Come registrarsi da desktop/mobile.

Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Fiorentina-Juventus in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV.

In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.