Fiorentina-Juventus su DAZN accende la rivalità, GRATIS il big match che infiamma la Serie A
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento,
con Pardo, Giaccherini e Turci
a guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo.
I viola inseguono la svolta, la Juventus la continuità,
DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto.
Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano, e che da decenni accende tifoserie e città intere.
La Fiorentina punta a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra viola è ancora alla ricerca della svolta decisiva. La Juventus arriva, invece, con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti: i bianconeri cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della Serie A.
A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con "Vamos! – Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al “Profeta” Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza. Una narrazione originale e dinamica della Serie A, in cui analisi tattica, highlights, rubriche, momenti ironici, parodie virali e sketch si incrociano in un flusso costante di contenuti e sorprese.
La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione,è un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da DAZN.
GUARDA FIORENTINA - JUVENTUS GRATIS SENZA ABBONAMENTO SU DAZN
COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN
- Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone.
Come registrarsi da desktop/mobile.
- Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Fiorentina-Juventus in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.
Come registrarsi da Smart TV.
- In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.
Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.
- Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.