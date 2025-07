Italia's Got Talent su Disney+: finale in diretta streaming, nuovo giudice Cattelan e interazione via app

Torna sui nostri schermi uno dei talent show più amati a livello internazionale, Italia's Got Talent, giunto alla sua 13esima edizione in Italia. Presentato in conferenza stampa oggi a Milano il format "Got Talent", è un fenomeno globale presente in 78 paesi e con oltre un miliardo di spettatori in tutto il mondo, si prepara a sorprendere il pubblico con novità significative e un cast rinnovato, tutto sotto la produzione di Fremantle Italia.

La novità più rilevante, di questa edizione in esclusiva su Disney Plus a partire dal 5 settembre è che per la prima volta, la finale sarà in diretta streaming, il 31 ottobre dal Teatro Comunale di Vicenza su Disney+. Questa scelta segna un'evoluzione significativa nella distribuzione dei contenuti di grande formato, spostando l'attenzione verso le piattaforme on-demand e live streaming.

La giuria di Italia's Got Talent vede la riconferma di volti noti come Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, a cui si aggiunge la new entry Alessandro Cattelan. I conduttori, per il secondo anno consecutivo, saranno l'affiatata coppia composta da Aurora Leone e Gianluca "Fru" De Dominicis. L'edizione promette una "sorpresa" mai vista prima in Italia che non può essere spoilerata, e tra le curiosità è stata menzionata una performance di "un cane che abbaia solo se sente i Maneskin" o "se entra uno che si chiama Damiano".

Ma le innovazioni non finiscono qui. Il pubblico avrà un ruolo più attivo che mai, con la possibilità di votare il vincitore tramite un'app dedicata di Italia's Got Talent, realizzata in collaborazione con Mediaworld. Questa stessa app consentirà anche di votare la "performance più giocosa, quella più particolare, quella che è rimasta più nel cuore", che sarà poi premiata con il "Premio Let's Go" assegnato dai conduttori Fru e Aurora. Inoltre, sono stati introdotti due Golden Buzzer aggiuntivi, assegnati direttamente dal pubblico presente in teatro durante le semifinali, uno per ogni serata.

Alessandro Cattelan ha trovato "incredibilmente facile" inserirsi nel contesto del programma. Come lui stesso ha dichiarato, conosceva già molto bene gli altri giudici (avendo lavorato per anni con Mara Maionchi a X Factor su Sky e ospitato spesso Frank Matano ed Elettra Lamborghini nei suoi programmi di interviste) e la casa di produzione Fremantle. Nonostante si definisca "il più cattivo" in termini di no dati, sottolinea un clima di grande complicità e divertimento tra i giudici, dove il concetto di competizione è meno marcato rispetto ad altri format. Per Cattelan, l'ironia applicata alla vita è un tratto fondamentale. Elettra Lamborghini, al suo secondo anno, si è detta ancora più a suo agio e innamorata dell'ambiente "motivante", elogiando l'altissimo livello dei concorrenti. Mara Maionchi ha trovato l'esperienza molto piacevole e divertente, apprezzando la sorpresa e il divertimento portati da Cattelan. Sottolinea che il programma è "sempre diverso e non annoia mai". La sua filosofia sui no ricevuti in carriera è positiva: "molti mi hanno fatto bene, per cui ringrazio tutti quelli che mi hanno detto no perché c'è stato qualcun altro che ha detto sì". Frank Matano, giunto al suo nono anno di esperienza, si dichiara felicissimo di di aver fatto una cosa per così tanto tempo, paragonando l'esperienza a un percorso di “crescita e apprendimento".

I conduttori Aurora e Fru vivono questa seconda edizione con "maggiore divertimento e meno ansia" rispetto al debutto, evidenziando una "grande intesa e spontaneità". Fru ha confessato di aver sentito la pressione di condurre davanti ad Alessandro Cattelan, che ha sempre ammirato, paragonandolo a "cucinare con Carlo Cracco". Aurora, anche ex concorrente del programma, ha sottolineato come la conduzione di IGT abbia chiuso un cerchio per lei. I giudici e i conduttori concordano sul fatto che il livello dei concorrenti è generalmente "molto alto". Non temono l'effetto "Corrida" (ovvero concorrenti fuori luogo), poiché dietro ogni esibizione c'è sempre un racconto. Centinaia di audizioni vengono effettuate e poi scremate per portare sul palco storie e talenti diversi, focalizzandosi sulla "qualità e l'originalità".

Alla nostra domanda su quale fosse la caratteristica principale che i giudici cercano in un talento la risposta è praticamente univoca: l’effetto sorpresa. Mara Maionchi desidera essere "sorpresa e coinvolta", mentre Elettra Lamborghini aggiunge che l'esibizione deve "emozionare e arrivare a pelle", oltre a essere "strabiliante e, se possibile, innovativa". Alessandro Cattelan concorda sulla sorpresa, aggiungendo che il concorrente deve dare l'idea di "stare facendo qualcosa che solo lui/lei sa fare". La mancanza di questi elementi, in sintesi, ciò che porta a un "no" immediato. Secondo Aurora e Fru, Italia's Got Talent "contribuisce a ridefinire il concetto di talento in TV spostandolo verso forme espressive meno convenzionali", riuscendo a resistere e rimanere rilevante e rinnovarsi anche nell'era ultraveloce di TikTok.

Per quanto riguarda i "talenti nascosti" del cast del programma, Frank Matano sa fischiare "come un merlo" e nominare tutti gli stati del mondo in meno di un minuto. Mara Maionchi si diletta nel Burraco con signore anziane. Elettra Lamborghini si definisce la "regina dell'idropulitrice", meticolosa nella pulizia dei muschi. Alessandro Cattelan, infine, sa addormentarsi "ovunque" ed è "invisibile" alle fotocellule dei rubinetti. I conduttori, Aurora e Fru, hanno infine espresso molta e tensione per la finale in diretta del 31 Ottobre su Disney+. Si definiscono "grandi secchioni" che "studiano molto e fanno tantissime prove", lasciando pochissimo spazio all'improvvisazione per affrontare al meglio questa sfida difficile.

I partner ufficiali di questa edizione di Italia's Got Talent sono Trenitalia (main partner), Mediaworld, BID e Deliveroo.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)