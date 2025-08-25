Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per uno show di intrattenimento su Disney+ in Italia.

Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, siederà al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione torneranno Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco e accompagneranno i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.



Quest’anno, l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld, permetterà al pubblico di votare il vincitore durante la finale in diretta. Grazie all’App di Italia’s Got Talent gli spettatori potranno, inoltre, sentirsi parte attiva dello show: ogni settimana, infatti, gli utenti avranno la possibilità di votare il concorrente che ha realizzato l'esibizione più “coraggiosa” della puntata. Chi raccoglierà il maggior numero di voti, nel corso dello show, sarà insignito del "Premio Let’s Go" da MediaWorld, un riconoscimento speciale che verrà annunciato dai conduttori Aurora e Fru durante la finale del programma.

ITALIA’S GOT TALENT – NUOVA STAGIONE - Adattato in 78 Paesi, Got Talent è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale con 29 produzioni attive per il 2025. Ad oggi, sono 14 i Paesi che hanno trasmesso più di 10 stagioni di Got Talent, attestandosi, quindi, come uno dei format di intrattenimento più riconoscibili e amati dal pubblico di ogni età. Nel corso degli anni sono stati 1367 i concorrenti che hanno solcato il palco di Italia’s Got Talent, mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Ed è proprio la capacità di raccontare storie al di là della competizione, la chiave del successo di Italia’s Got Talent. Un successo confermato anche dalla grande popolarità sui social: Italia’s Got Talent può contare infatti su una community di 4.5 milioni di utenti tra Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.



Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Celeste Laudisio, Marco Terenzi, Leonardo Zani con Tommaso Di Giulio, Gianvincenzo Morabito, Michela Morano, Germana Renzi, Mattia Tamburo. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.



Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre alla "Modalità Junior" già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.