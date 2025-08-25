Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieInternet e Tv › Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni
Immagine di Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni - Scopri di più su Internet e Tv

Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

I
Internet e Tv
lunedì, 25 agosto 2025 | Ore: 15:59

Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per uno show di intrattenimento su Disney+ in Italia.

Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, siederà al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione torneranno Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco e accompagneranno i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.
 
Quest’anno, l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld, permetterà al pubblico di votare il vincitore durante la finale in diretta. Grazie all’App di Italia’s Got Talent gli spettatori potranno, inoltre, sentirsi parte attiva dello show: ogni settimana, infatti, gli utenti avranno la possibilità di votare il concorrente che ha realizzato l'esibizione più “coraggiosa” della puntata. Chi raccoglierà il maggior numero di voti, nel corso dello show, sarà insignito del "Premio Let’s Go" da MediaWorld, un riconoscimento speciale che verrà annunciato dai conduttori Aurora e Fru durante la finale del programma.

ITALIA’S GOT TALENT – NUOVA STAGIONE  - Adattato in 78 Paesi, Got Talent è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale con 29 produzioni attive per il 2025. Ad oggi, sono 14 i Paesi che hanno trasmesso più di 10 stagioni di Got Talent, attestandosi, quindi, come uno dei format di intrattenimento più riconoscibili e amati dal pubblico di ogni età. Nel corso degli anni sono stati 1367 i concorrenti che hanno solcato il palco di Italia’s Got Talent, mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Ed è proprio la capacità di raccontare storie al di là della competizione, la chiave del successo di Italia’s Got Talent. Un successo confermato anche dalla grande popolarità sui social: Italia’s Got Talent può contare infatti su una community di 4.5 milioni di utenti tra Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok. 
 
Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Celeste Laudisio, Marco Terenzi, Leonardo Zani con Tommaso Di Giulio, Gianvincenzo Morabito, Michela Morano, Germana Renzi, Mattia Tamburo. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.
 
Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre alla "Modalità Junior" già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Calciomercato – L’Originale, ultima settimana on tour a Siracusa con Bonan, Di Marzio e Fayna

    Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

    Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Sky Wifi «Il salotto del calcio» con Del Piero, Bergomi e Capello tra diretta e connessione ultraveloce

    Una rete veloce e affidabile, in grado di reggere anche la diretta di una partita da casa. È questa l’idea creativa alla base della nuova campagna di comunicazione Sky,“Il salotto del calcio”, che prende il via oggi con protagonisti Alessandro Del Piero, in compagnia di Beppe Bergomi e Fabio Capello, volti noti del calcio di Sky. Nel nuovo spot, Del Piero è in casa insieme agli amici del condominio per assistere a...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Gioco Pericoloso, thriller psicologico con Adriano Giannini ed Elodie prima TV Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV in esclusiva su Sky Cinema l’intenso e raffinato thriller psicologico con Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta, GIOCO PERICOLOSO, in onda lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. GIOCO PERICOLOSO è un’opera originale che esplora con lucidità e tensione narrativa il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • SuperTennis rinnova i diritti in chiaro degli US Open fino al 2030

    La magia degli US Open si riaccende su SuperTennis Tv… e non solo nelle prossime due settimane! Dopo aver raccontato due edizioni meravigliose - culminate con il primo storico trionfo a New York di Jannik Sinner -, e a poche ore dall’inizio del torneo 2025, Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la USTA (la Federtennis statunitense) per il prolungamento del contratto per la...
    S
    Sport
    domenica, 24 agosto 2025

  • Tennis US Open 2025 Sky streaming NOW: 7 canali dedicati, diretta da tutti i campi e nuove produzioni

    FINO A 7 CANALI SKY DEDICATI PER LE 2 SETTIMANE DI TORNEO E LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE I MATCH SU TUTTI I CAMPI GRAZIE A SKY SPORT PLUS PER I CLIENTI SKY E AD EXTRA MATCH PER I CLIENTI NOW ANALISI E COMMENTI DELLA SQUADRA DI SKY SPORT TENNIS CON SKY TENNIS SHOW PRE E POST GARE, COLLEGAMENTI CON GLI INVIATI A NEW YORK E LA TECNOLOGIA DELLO SKY SPORT TECH E IN OCCASIONE DEL TORNEO AMERICANO, DUE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI FIRMATE SKY SPORT: SINNER...
    S
    Sky Italia
    domenica, 24 agosto 2025

  • Fayna Sky Sport Insider: «Calciomercato L’Originale in Trentino: tra emozioni, natura e colpi di mercato»

    Settimana vibrante e intensa quella vissuta in Trentino, dove il format itinerante di Sky Calciomercato L’Originale ha fatto ritorno alle proprie origini, in quella terra che ne ha visto la nascita e che ne custodisce lo spirito autentico. Tra scenari mozzafiato, esperienze a contatto con la natura, incontri con le tradizioni locali e momenti di pura adrenalina, il racconto del calciomercato si è intrecciato con quello del territorio, dando vita a un mosaico unico...
    S
    Sky Italia
    sabato, 23 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.   Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo,...
    D
    DAZN
    sabato, 23 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 23 Agosto alle 20:45 | ROMA - BOLOGNA Domenica 24 Agosto alle 18:00 |  COMO - LAZIO  Lunedi 25 Agosto alle 20:45 |  INTER - TORINOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e  in streaming su...
    S
    Sky Italia
    sabato, 23 agosto 2025

  • Vuelta di Spagna 2025 esclusiva Eurosport e Discovery+ ciclismo live con Gregorio, Magrini e Contador

    Warner Bros. Discovery (WBD) annuncia la trasmissione di oltre 125 ore di ciclismo in diretta nelle prossime cinque settimane, dalla Vuelta a España (dal 23 agosto al 14 settembre) ai Campionati Mondiali di Ciclismo su strada in Africa (21–28 settembre). L’80ª edizione della Vuelta di Spagna è l’ultimo atto dei Grandi Giri e quest’anno parte dall’Italia con una Gran Salida di tre tappe piemontesi, da sabato 23...
    S
    Sport
    sabato, 23 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Agosto: Harry Potter, The Brutalist, Detective Cormoran Strike

    GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 AGOSTO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!  Domenica prende vita il pop-up dedicato a ...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Gioco Pericoloso, Lunedi 25 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Gioco pericoloso, un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La relazione tra Giada e Carlo viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista carismatico, che mette a dura prova il loro equilibrio sentimentale e l...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Domenica 24 Agosto 2025: diretta Mondiali Canoa, Ginnastica Ritmica, Pallavolo Femminile

    In vista del weekend, Domenica 24 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 24 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: King Kong, Domenica 24 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 arriva King Kong, il kolossal firmato da Peter Jackson che ha conquistato 3 Oscar. Ambientato negli anni Trenta, il film segue una troupe di documentaristi guidata da Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody, che approda su un’isola misteriosa dove si imb...
     domenica, 24 agosto 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 23 Agosto 2025 Mondiali Canoa, Rugby Femminile, Ginnastica, Nuoto Junior

    In vista del weekend, Sabato 23 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 23 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨