Rai News 24 arriva su Samsung TV Plus, canale all news Rai in streaming gratuito in Italia
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Rai News 24 sbarca su Samsung TV Plus in Italia. Il servizio streaming gratuito supportato dalla pubblicità di Samsung annuncia il lancio del canale all news targato Rai a partire dal 24 settembre.
Per la prima volta, Rai News 24, canale di notizie di Rai, sarà accessibile anche su Samsung TV Plus in Italia, rafforzando l’offerta d’informazione premium del servizio. L’arrivo di Rai News 24 rende ancora più prestigiosa la sezione news di Samsung TV Plus Italia, che include già testate internazionali come CNN, France 24, CNBC e Bloomberg, TV5 Monde.
Attraverso Rai News 24 gli utenti avranno così accesso a notizie di cronaca, politica, economia, sport e tecnologia. Il canale propone infatti format di qualità come:
- i contenitori Mattino24, Pomeriggio24 e Sera24, che accompagnano i telespettatori nell’arco della giornata sui temi caldi della cronaca e dell’attualità italiana e internazionale;
- Inside24, che entra dentro i risvolti del dibattito politico italiano;
- Tutti Frutti, il grande magazine di cultura e spettacolo.
- Un’informazione autorevole e trasversale che garantisce chiarezza e contesto in un presente segnato da complessi scenari globali.
“Accogliere Rai News 24 su Samsung TV Plus in Italia è un grande traguardo. - commenta Cristina Sala, Italy Country Lead di Samsung TV Plus - Conferma la nostra leadership nell’offrire contenuti premium, accessibilità gratuita e tecnologia all’avanguardia”.