12° HbbTV Symposium & Awards Premiere in Diretta Streaming. Segui LIVE su Digital-News.it

L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è lieta di annunciare il programma della conferenza dell' HbbTV Symposium and Awards 2024, l’evento annuale più importante del settore della TV connessa che si svolgerà il 14 e 15 novembre a Londra, evento realizzato in collaborazione con l'operatore della piattaforma britannica Everyone TV (BBC/ITV /Channel 4/Channel 5). La conferenza, moderata da Eoghan O'Sullivan, sarà aperta dagli interventi del presidente di HbbTV, Vincent Grivet, da quello del vicepresidente di HbbTV, Jon Piesing, a cui seguirà Jonathan Thompson, CEO di Everyone TV. Paul Gray (Omdia) analizzerà, nel suo intervento, gli sviluppi nel mercato globale dei televisori a cui seguirà una tavola rotonda sui possibili futuri scenari di come meglio raggiungere le famiglie IP-only.

Le migliori possibilità di sfruttamento commerciale della tecnologica HbbTV, la monetizzazione dei servizi, le sfide legate all’integrazione tecnologica e le soluzioni per la pubblicità personalizzata basata su HbbTV, saranno al centro di ulteriori sessioni a cui seguirà un intervento sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui modelli di business che si basano sui nostri standard tecnologici. Inoltre, la combinazione di HbbTV con la recente tecnologia DVB-I per le future strategie di distribuzione via IP sarà oggetto di ulteriori panel e presentazioni; infine è in programma il tema della riduzione del consumo energetico dei televisori e dei dispositivi di streaming.



La conferenza vedrà la partecipazione di relatori di primo livello provenienti dai principali attori del mercato, tra cui Chris Poole (BBC), Deep Halder (Everyone TV), Paul Kane (ITV), Alexis Ashley (YouView), Arne Redl (SES/HD+), William Cooper (consulente indipendente), Ophélie Boucaud (Dataxis), Nicole Agudo Berbel (ATVI/ProSiebenSat.1), Peter Neumann (ATVI), Leticia Noriega Gonzalez (TP Vision), Leander Carell (Nowtilus/Serverside.ai), Philipp Rotermund (wedotv), John Bartlett (BCi Digital), Olivier Cortambert (Yospace), Aylen Alonso Montero (TVekstra), Julian Clover (Broadband TV News), Maria Ingold (AI in Media), Marco Pellegrinato (Mediaset), Paolo Ferrara (Fincons), Ranjeet Kaur (DTG), Gordon Maynard (OnScreen Publishing), Romualdo Federico (Kineton), Paul Higgs (Huawei), Olivier Tougeron (Wiztivi), Jean-Luc Deroudilhe (Eutelsat), Robert Seeliger (Fraunhofer FOKUS), Nguyen Thi Thanh Van (Samsung) e Bob Campbell (Resillion).



Dopo il successo dell'introduzione del nuovo concetto di un-conference lo scorso anno, il Simposio HbbTV dedicherà nuovamente il secondo giorno dell'evento a questa specifica modalità di interazione, offrendo l'opportunità di costruire conferenze organizzate in piccoli gruppi di discussione, e di lavoro, su temi di interesse dei partecipanti; questi decideranno, l'ordine del giorno dando così forma al programma della giornata e guidando attivamente le sessioni e le conclusioni della giornata. Le idee per le sessioni della un-conference sono raccolte sull’un-conference hub: i partecipanti al simposio HbbTV sono invitati a sottoporre gli argomenti che potrebbero costituire la base di una sessione dell'un-conference nell’hub appena citato.



Il “12th HbbTV Symposium and Awards 2024” ospiterà anche la settima edizione degli HbbTV Award pensata con un'ampia gamma di categorie progettate per acclamare le migliori pratiche e l'eccellenza nella comunità HbbTV. I premi verranno assegnati nel corso di una prestigiosa cerimonia la sera del primo giorno della conferenza, il 14 novembre.



I dettagli sul programma della conferenza, sui relatori, sull’hub della un-conference, sulla sede dell'evento, sugli hotel consigliati, sugli sponsor e sui media partner sono disponibili all'indirizzo https://www.hbbtv.org/12th-hbbtv-symposium-and-awards-2024/.



Sul sito è presente anche il modulo di registrazione per partecipare all'evento. I biglietti early bird, a prezzo ridotto, saranno disponibili fino al 15 ottobre 2024.

