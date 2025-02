FED España - 27 Marzo 2025, innovazione in prima linea a Madrid - Agenda e Ospiti

Giovedì 27 marzo 2025, Madrid diventerà il cuore pulsante dell'innovazione mediatica con FED ESPAÑA 2025, un evento organizzato da Dime Comunicaciones che promette di ridefinire il panorama dell'industria audiovisiva spagnola ed europea.

Immaginate di varcare la soglia del prestigioso Gran Vía Venue e trovarvi immersi in un turbinio di idee, tecnologie all'avanguardia e opportunità di business. Non si tratta del solito convegno statico: FED ESPAÑA è stato concepito come un'esperienza dinamica dove l'intelligenza artificiale, lo streaming evoluto, la realtà aumentata e l'automazione dei processi si trasformano da concetti astratti in strumenti concreti per rivoluzionare il vostro modo di creare e distribuire contenuti.

La giornata prenderà vita alle 10:00 con un momento di welcome networking, quel fermento iniziale in cui i professionisti più influenti del settore si scambiano biglietti da visita, strette di mano e, soprattutto, visioni sul futuro. Tra un intervento e l'altro, avrete l'opportunità di tessere la vostra rete di contatti strategici, magari davanti a un light lunch ispirato alla gastronomia spagnola (perché anche le grandi idee hanno bisogno del giusto carburante). Questo momento iniziale è fondamentale per creare un ambiente dinamico in cui i partecipanti hanno la possibilità di incontrarsi, scambiare idee, avviare collaborazioni e discutere le tematiche che saranno trattate durante l'intero evento. I professionisti del settore, gli esperti, e gli operatori del mondo audiovisivo e digitale si riuniscono in questo spazio informale, ma estremamente rilevante per la creazione di connessioni significative e per il networking.

Alle 10.30, avrà luogo un Special Speech che sarà svelato poco prima dell'evento, ma che promette di affrontare un tema di grande rilevanza per i partecipanti. Questo intervento speciale fungerà da apertura ufficiale alla parte centrale della giornata, con un discorso che probabilmente toccherà temi cruciali legati all'evoluzione del mercato dei contenuti digitali, alle nuove tecnologie, o alle tendenze future nell’ambito audiovisivo. Questo sarà un momento particolarmente atteso, poiché rappresenta il primo intervento di grande impatto della giornata. A seguire, alle 11.00, sarà il turno di FED ESPANA, che vedrà la partecipazione di Begoña Manchon e Lorenzo Michelozzi. La loro introduzione aprirà ufficialmente i lavori del convegno, portando il focus sul panorama audiovisivo in Spagna, sulle tendenze più recenti e sulle sfide che il settore sta affrontando. Sarà un'opportunità per avere una panoramica sulla visione di FED ESPANA riguardo l'evoluzione e la trasformazione del mercato audiovisivo. Poco dopo, alle 11.05, Maria Rua Aguete di Omdia terrà un intervento dal titolo "Las Nuevas Oportunidades", che esplorerà le opportunità emergenti per i professionisti del settore dei contenuti. Omdia è uno degli istituti di ricerca e analisi di mercato più importanti nel campo della tecnologia e dei media, quindi ci si può aspettare una panoramica dettagliata sui nuovi orizzonti e sulle tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei contenuti, tra cui l’impatto delle nuove piattaforme digitali e la crescita dei contenuti on-demand.

Alle 11.15, sarà il turno di Mireia Cuenca di Telefonica, che presenterà un intervento intitolato "El presente y futuro del contenido". Cuenca discuterà come i contenuti stiano evolvendo in risposta ai cambiamenti tecnologici e alle esigenze del pubblico. Telefonica, essendo un attore primario nel panorama delle telecomunicazioni e dei media, fornirà una visione privilegiata sull'interazione tra telecomunicazioni e produzione di contenuti, esplorando anche come le tendenze del mercato influenzano le scelte aziendali in termini di investimenti, sviluppo e distribuzione. Alle 11.25, il convegno si addentrerà in una discussione più approfondita riguardo la produzione di contenuti in Spagna, con un panel che vedrà la partecipazione di alcune delle principali realtà del settore, tra cui RTVE, WBD (Warner Bros. Discovery), Fremantle España e Mediapro Studios. Questo panel sarà moderato da Roger Casas-Alatriste, che guiderà la conversazione sullo stato attuale della produzione audiovisiva in Spagna, esplorando le sinergie tra i diversi player del settore e le sfide che affrontano nella creazione di contenuti di qualità per il pubblico. Si parlerà di innovazione tecnologica, di sostenibilità nella produzione e delle nuove modalità di distribuzione che stanno emergendo, come lo streaming e la fruizione mobile. Alle 12.00, Emilio Sánchez Zaballos di Atresplayer offrirà una visione sul paradigma Atresplayer, una delle principali piattaforme di streaming in Spagna. Il suo intervento mostrerà come Atresplayer si stia posizionando nel mercato competitivo dei contenuti digitali, in particolare esplorando l'integrazione tra produzione, distribuzione e fruizione. Zaballos probabilmente analizzerà le soluzioni innovative adottate dalla piattaforma per attrarre utenti e migliorare l'esperienza di visione.

Subito dopo, alle 12.10, si terrà una sessione altamente interattiva intitolata "Watch Together, AI Driven Sport, Fast, Connected TV: las Nuevas Fronteras del Total Video". In questo panel, Paul Bojarski di Scenic, Carlos Ballesteros di Pendular e Fernando Garcia Calvo di The Channel Store discuteranno delle nuove frontiere della visione digitale. Il focus principale sarà sull'utilizzo delle tecnologie AI per migliorare l'esperienza degli utenti nello sport, esplorando anche le nuove tendenze della TV connessa, che sta diventando sempre più importante per i consumatori di contenuti multimediali. La sessione sarà introdotta da Raquel de Las Heras e moderata da Francisco Paco Asensi, due figure di riferimento nel settore. Alle 12.40, Manolo Arana di Amazon Lab 126 presenterà un intervento intitolato "El Talento de la Innovación", dove esplorerà come l'innovazione tecnologica, in particolare quella legata all'intelligenza artificiale e all'automazione, stia rimodellando il settore audiovisivo. Amazon Lab 126 è uno degli hub più innovativi di Amazon, focalizzato sullo sviluppo di tecnologie avanzate, e quindi Arana fornirà un'analisi di come le tecnologie emergenti influenzano i processi di produzione e distribuzione di contenuti. Alle 12.50, si parlerà di Deporte Motor de Atracción con un panel che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di entità di rilevo come NBA, NFL, Liga F, YouTube Sport e Revelo. Il moderatore Miguel Ángel Hernández guiderà una discussione su come lo sport stia diventando un motore di attrazione sempre più potente per gli spettatori, soprattutto attraverso piattaforme digitali e social media. Questo intervento si concentrerà anche sull'evoluzione dei diritti sportivi, sulla fruizione in diretta e sull'impatto delle nuove tecnologie sulla produzione e distribuzione degli eventi sportivi.

Alle 13.20, La Liga presenterà "El Total Video del Football", un approfondimento sul come il calcio stia evolvendo nel contesto del Total Video, con una panoramica sulle modalità di fruizione innovative, come l'integrazione di contenuti video su più piattaforme, tra cui mobile, smart TV e streaming online. Alle 13.30, Carla Redondo Galbarriatu, Directora General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual, fornirà un'Overview Spagnola delle politiche e delle regolamentazioni legate alla digitalizzazione e alla comunicazione audiovisiva nel paese. Questo intervento offrirà una visione chiara sulle normative, sulle sfide politiche e sulle opportunità legate all’evoluzione dei contenuti digitali in Spagna. Alle 13.40, Jonathan Thompson di EveryOne TV presenterà "Freely to view", discutendo come i modelli di fruizione dei contenuti stiano cambiando. La sua presentazione si concentrerà sull'importanza della fruizione gratuita dei contenuti per gli utenti e sulle nuove modalità di accesso ai contenuti, senza la necessità di abbonamenti o costi.

Infine, il convegno si concluderà con un Networking Lunch dalle 14.00 alle 15.20, un'opportunità per i partecipanti di continuare a discutere le tematiche trattate, di fare nuove conoscenze e di prepararsi per i futuri sviluppi del settore. Durante il pranzo, ci sarà anche una discussione informale sulle prospettive per FED España 2025, l'edizione successiva dell'evento che promette di portare ulteriori innovazioni e approfondimenti nel settore dei contenuti digitali.

FED ESPAÑA 2025 non è solo un evento da segnare in agenda, ma un crocevia fondamentale per chiunque voglia essere protagonista, e non semplice spettatore, della rivoluzione digitale che sta trasformando il mondo dei media. È qui che i broadcaster si trasformano in streamcasters, dove il 5G e l'edge computing ridefiniscono la distribuzione dei contenuti, e dove la target advertising incontra i big data per creare esperienze personalizzate come mai prima d'ora.

Per maggiori informazioni e per assicurarvi un posto in prima fila nella rivoluzione dei media, visitate www.fed.show. Il futuro dell'audiovisivo vi aspetta a Madrid.