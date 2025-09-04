Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSatellite / Estero › Tech Talk Speciale IBC 2025: IA, Monetizzazione e Canali FAST guidano la trasformazione
Immagine di Tech Talk Speciale IBC 2025: IA, Monetizzazione e Canali FAST guidano la trasformazione - Scopri di più su Satellite / Estero

Tech Talk Speciale IBC 2025: IA, Monetizzazione e Canali FAST guidano la trasformazione

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte:

S
Satellite / Estero
giovedì, 04 settembre 2025 | Ore: 17:12

Guarda in forma integrale  - TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam 

Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale.

Media Partner: Digital-News.it.

La nuova stagione dei Tech Talk si è aperta con un appuntamento cruciale per l'industria dei media, puntando i riflettori sull'IBC (International Broadcasting Convention) di Amsterdam, l'evento che, secondo gli addetti ai lavori, segna la vera fine dell'estate e l'inizio della nuova stagione televisiva. In una tavola rotonda ricca di spunti, i protagonisti del settore — Cristiano Benzi di Eutelsat, Stefano Grego di Tecla System, Mauro Panella di FCN Fast Channels Network e Guido Fermetti di Persidera Media — hanno delineato le tendenze, le sfide e le immense opportunità che attendono il mercato.

L'Evoluzione dell'IBC: Non Più Solo Tecnologia, ma un Hub per il Business -  Un punto su cui tutti i relatori concordano è il cambiamento di pelle dell'IBC. L'evento non è più soltanto una vetrina per le ultime novità tecnologiche, ma è diventato un momento fondamentale per le relazioni strategiche. Mauro Panella ha sintetizzato perfettamente questo cambiamento: "L'IBC non è più l'evento forse di 5-6 anni fa, forse anche di più, nel senso che si andava per vedere le novità. Si va principalmente, diciamolo onestamente, anche per fare rapporti, per vedere persone, per fare riunioni". Questa evoluzione riflette un'industria in cui le collaborazioni e le sinergie sono diventate tanto cruciali quanto l'innovazione stessa.

Le Tendenze Dominanti: Monetizzazione e Intelligenza Artificiale al Centro della ScenaDue temi su tutti sono emersi come dominanti per l'edizione 2025 dell'IBC: la monetizzazione e l'intelligenza artificiale. Guido Fermetti ha spiegato perché la monetizzazione è oggi una priorità assoluta per tutti gli operatori. "L'integrazione tra i sistemi di distribuzione e i sistemi di advertising... oggi sta diventando il tema dominante degli studi che stiamo facendo tutti noi operatori". La ragione è chiara: "la distribuzione deve garantire un ritorno economico all'editore e la frammentazione degli ascolti sulle piattaforme sta generando una preoccupazione se i costi della distribuzione poi vengono remunerati dai ricavi".

Parallelamente, l'Intelligenza Artificiale (AI) non è più una promessa futura, ma una realtà concreta. Stefano Grego ha espresso un'aspettativa condivisa da molti: "Mi aspetto di vedere finalmente declinate in maniera concreta le tecnologie di intelligenza artificiale. Quella è la mia aspettativa". L'importanza dell'AI è confermata anche da Cristiano Benzi, che ha citato l'IBC Accelerator Program, un'iniziativa che promuove progetti innovativi: "I temi di quest'anno, gli otto progetti che sono stati selezionati... sono proprio sull'IA". Accanto all'AI, altre tendenze chiave includono lo streaming a bassissima latenza (ultra-low latency), il ritorno del 5G per le reti private a supporto della produzione e il ruolo sempre più centrale dei sistemi operativi delle Connected TV, che Mauro Panella definisce "il nuovo che avanza... coloro che in questo momento hanno le chiavi di accesso all'intrattenimento televisivo e quindi alla monetizzazione dell'attenzione".

Il Satellite del Futuro: Tra Costellazioni LEO e Standard Evoluti - Cristiano Benzi di Eutelsat ha offerto una visione chiara sull'evoluzione del satellite, un settore in piena trasformazione dopo la fusione con OneWeb e la creazione di un nuovo brand unificato. Le nuove costellazioni satellitari a orbita bassa (LEO) non sono destinate a sostituire il broadcasting tradizionale. Benzi chiarisce: "Il broadcasting tradizionale, io non credo che [il LEO] abbia una carta da giocare su quella che è la distribuzione di contenuti di tipo tradizionale in lineare per milioni di persone contemporaneamente". Il loro vero potenziale risiede altrove. In primo luogo, nella "contribuzione": l'invio di contenuti dal territorio a una regia centrale. Grazie a terminali piccoli e compatti, le reti LEO sono perfette per "news o sport di secondo e terzo livello", offrendo connettività stabile e adeguata. Inoltre, Eutelsat sta spingendo sull'innovazione degli standard. All'IBC, l'azienda mostrerà come il DVB-Native IP stia passando "dalla teoria alla pratica". Oggi esiste una filiera completa di produttori che permette di lanciare lo standard come un vero e proprio servizio commerciale, abilitando applicazioni come il target advertising. Infine, un'iniziativa congiunta con il partner ECS sfrutterà lo standard DVB-I per creare guide elettroniche ai programmi (EPG) evolute anche in contesti broadcast tradizionali non connessi.

Il Fenomeno FAST: Crescita Esplosiva e la Sfida della VisibilitàI canali FAST (Free Ad-supported Streaming Television) sono al centro di una crescita impetuosa. Mauro Panella ha descritto un mercato che si è letteralmente capovolto: "Quando abbiamo lanciato FCN nel 2023 dovevamo spiegare di che cosa stavamo parlando. Oggi la situazione si è ribaltata, sono i content owner che vengono a chiederci come fare i FAST". Per Panella, la chiave del successo futuro è l'espansione internazionale: "I FAST hanno un senso quando hanno un respiro il più possibile sovrannazionale... perché questa cosa si fa solo se si lavora tutti insieme, c'è spazio per tutti"- Tuttavia, esiste una sfida cruciale da superare. Secondo Panella, il prossimo salto di qualità avverrà solo quando le piattaforme di distribuzione usciranno dal loro guscio. "Quello che non fanno oggi le piattaforme di distribuzione è parlare di sé, quindi comunicare al di fuori della propria piattaforma", ha affermato, descrivendole come "delle sorte di enclavi" dove "se la suonano e se la cantano". 

L'esperienza di Persidera Media, raccontata da Guido Fermetti, conferma il dinamismo del settore. Partiti con quattro canali su quattro piattaforme, stanno vivendo "un effetto moltiplicativo" . Persidera gestisce due modelli: i canali "Rebroadcast" (come Gambero Rosso, già presenti su altre piattaforme) e i canali "Brand New" (creati da zero per il FAST, come Moto Retrò), costruendo palinsesti H24 e distribuendoli sulle varie piattaforme. "Siamo contenti di esser partiti... e siamo molto confidenti che da settembre-ottobre avremo dei risultati che confermeranno la correttezza della scelta", ha concluso Fermetti

La Filiera del Contenuto Secondo Tecla System: Capture, Discover, MonetizePer affrontare la complessità del mercato attuale, servono strumenti integrati ed efficienti. Stefano Grego ha presentato l'approccio di Tecla System, basato su tre parole chiave: Capture, Discover e Monetize 

  1. Capture: Non si tratta più di un semplice "ingest". Oggi è fondamentale "raccogliere contributi esterni, raccogliere materiale che viene dal web, dai social media... e declinare rapidamente i contenuti in funzione della loro destinazione", andando oltre il semplice standard SDI.
  2. Discover: Una volta acquisita un'enorme mole di materiale, come la si può sfruttare? Qui entra in gioco l'AI. "Il grande salto che facciamo quest'anno è nella direzione delle AI, perché tutto questo processo altrimenti è impossibile", ha spiegato Grego. Grazie all'AI, è possibile "classificare rapidamente, segmentare, tradurre, sottotitolare ed estrarre gli highlight automaticamente", migliorando reattività e qualità
  3. Monetize: Infine, tutto il lavoro deve tradursi in un ritorno economico. Questo avviene attraverso una suite di prodotti come Dynamo per la messa in onda, Ingrid Studio per la gestione del live e Panorama Plus per la distribuzione sui nuovi media

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • DAZN sigla accordo quinquennale con ACB per Liga Endesa, Copa del Rey e Supercopa Endesa

    DAZN, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo, annuncia in Spagna un nuovo accordo con ACB per trasmettere in esclusiva il miglior basket spagnolo – Liga Endesa, Supercopa Endesa e Copa del Rey – per le prossime cinque stagioni. L'accordo stretto in Spagna prevede, inoltre, l'esclusiva sui diritti di trasmissione internazionali di uno dei campionati di basket più competitivi e seguiti d'Europa per cinque...
    D
    DAZN
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Tech Talk Speciale IBC 2025: IA, Monetizzazione e Canali FAST guidano la trasformazione

    Guarda in forma integrale  - TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam  Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. La nuova stagione dei Tech Talk si è aperta con un appuntamento cruciale per l'industria dei media, puntando i riflettori sull'IBC (International Broadcasting Convention) di Amsterdam, l'evento che, secondo gli addetti ai lavori, segna la vera fine...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia

    Questa settimana su Sky e in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Fastweb + Vodafone lanciano la prima offerta congiunta: super-convergenza, sconto e modem Wi-Fi 7

    Il meglio della connettività fissa di Fastweb e della connettività mobile di Vodafone Italia, e ancora l’energia, i servizi digitali e i migliori smartphone sul mercato. Fastweb + Vodafone presenta la sua prima offerta congiunta per i due brand, disponibile a partire da oggi 4 settembre per i nuovi clienti e per i già clienti Fastweb e Vodafone Italia, nei negozi di entrambi i marchi su tutto il territorio...
    H
    HiTech
    giovedì, 04 settembre 2025

  • 🎤 TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam | Diretta streaming Digital-News.it

    Guarda in Diretta Streaming - TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam  Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. La nuova stagione di Tech Talk 2025/2026 si apre con un appuntamento che promette di catturare l’attenzione di tutta l’industria dei media, proponendo un focus esclusivo...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Diritti TV Serie A 2025-27: Highlights del Lunedì nei nuovi pacchetti Small, Medium e Big

    La Lega Serie A cambia strategia per la vendita dei diritti audiovisivi non esclusivi. Con una comunicazione di rettifica, il pacchetto unico per gli highlights del lunedì del Campionato viene sostituito da tre offerte distinte - Small, Medium e Big - per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Una mossa che punta a una maggiore flessibilità e ad allargare la platea dei potenziali acquirenti, con prezzi e contenuti modulari per adattarsi a un mercato dei media sempre più...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • ACE vince la causa contro Outer Limits IPTV: risarcimento e chiusura definitiva del servizio pirata

    Proseguendo nella sua azione legale globale volta a combattere le operazioni di streaming illegale, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha annunciato oggi che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha emesso una sentenza contro Zachary DeBarr, gestore del servizio di streaming illegale Outer Limits IPTV. La sentenza, emessa dall'onorevole giudice Josephine Staton, assegna...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Serie A 2025-2026, calendario con anticipi e posticipi tv DAZN e Sky dalla 3a alla 12a giornata

    La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN) Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN) Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Drive to Monza by Peroni: Leclerc e Hamilton a Milano in diretta su Sky Sport F1

    Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia sarà mercoledì pomeriggio alle 19.30 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • La Stanza Accanto di Almodóvar Leone d’Oro a Venezia prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, arriva in prima visione su Sky Cinema LA STANZA ACCANTO, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film nella scorsa edizione. Il film, scritto e diretto da Pedro Almodòvar, andrà in onda mercoledì 3 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Per il suo primo lungometraggio in lingua inglese, il regista spagnolo sceglie...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La leggenda degli uomini straordinari, Giovedi 4 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La leggenda degli uomini straordinari riporta Sean Connery nei panni dell’avventuriero Allan Quatermain, chiamato a guidare una squadra di eroi tratti dalla letteratura popolare per sventare il folle piano di Phantom, deciso a distruggere il mondo. L&am...
     giovedì, 04 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La Stanza Accanto, Mercoledi 3 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La stanza accanto di Pedro Almodóvar racconta un delicato incontro tra due amiche interpretate da Julianne Moore e Tilda Swinton. Dopo anni di silenzi e distanze, il loro ritrovarsi in circostanze commoventi dà vita a un film intenso e profo...
     mercoledì, 03 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: 2 gran figli di..., Martedi 2 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 2 gran figli di…, una commedia on the road con Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close. Due gemelli partono alla ricerca del padre biologico, ma durante il viaggio scoprono l’imprevedibile e disinibito passato della madre,...
     martedì, 02 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Settembre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | SETTEMBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Agoto 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate int...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta

    GUIDA TV SKY / NOW | 31 - 5 SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica prende vita il pop-up dedicato a Bruno Ba...
     lunedì, 01 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨