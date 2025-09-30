Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sparkle e Telespazio potenziano il Centro Spaziale del Fucino: connettività oltre 400 Gbps

Satellite / Estero
martedì, 30 settembre 2025 | Ore: 21:47

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e tra i leader mondiali, e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori globali nel settore dei servizi spaziali, rafforzano la loro collaborazione al Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) con l’ampliamento e il potenziamento del punto di presenza (PoP) di Sparkle già attivo nel teleporto.

Il Centro spaziale del Fucino, operativo dal 1963 e riconosciuto come il primo e più importante teleporto al mondo per usi civili, è specializzato nel controllo in orbita dei satelliti e nella gestione di servizi di telecomunicazioni, televisivi e multimediali, che richiedono connessioni resilienti e prestazioni elevate.

Grazie all’ampliamento del PoP, Sparkle garantisce maggiore resilienza e scalabilità con una capacità di connettività superiore ai 400 Gbps, permettendo a Telespazio di potenziare la propria offerta per applicazioni spaziali, governative e industriali, oltre ai settori media e tlc, con soluzioni integrate che combinano servizi satellitari e infrastrutture terrestri avanzate.

La collaborazione tra le due aziende, basata sulla sinergia tra reti di telecomunicazione e servizi spaziali, è attiva anche in Sicilia, presso il Centro spaziale di Scanzano, collegato tramite un anello in fibra ottica al data center neutrale Sicily Hub di Palermo. Con l’ampliamento della presenza storica nel teleporto del Fucino, Sparkle si conferma partner tecnologico di riferimento e provider privilegiato per connessioni e servizi ad alta velocità.

