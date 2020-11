ATP World Tour Finals 2020, le stelle del tennis in diretta su Sky Sport

Uno spettacolo straordinario, che solo i grandi possono portare in scena; sul palcoscenico di Londra i migliori otto tennisti del mondo nelle ATP Finals che chiudono l’edizione 2020 del circuito maschile Masters 1000, che dal prossimo anno saranno ospitate da Torino. Uno spettacolo che sarà possibile seguire in diretta su Sky a partire da oggi (domenica 15 novembre), fino alle finali del 22, compresa quella del doppio.

Saranno due i canali Sky che proporranno gli incontri del torneo londinese, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; inoltre, a partire da lunedì, non mancherà nemmeno uno Studio Tennis, in onda live ogni giorno tra la fine della sessione diurna e l’inizio di quella serale, con la conduzione di Eleonora Cottarelli, in compagnia di Stefano Meloccaro. Notizie e continui aggiornamenti sul torneo anche su Sky Sport 24. La “squadra tennis” di Sky che racconterà gli incontri delle Finals sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto alle telecronache, da Paolo Bertolucci, Filippo Volandri e Laura Golarsa al commento, che si alterneranno anche negli studi. Il tutto anche in streaming, su NOW TV e disponibile su Sky Go, anche in HD.



Gli otto grandi del tennis sono stati suddivisi in due gruppi, “Tokyo” e “Londra 2020”; del primo ne fanno parte il serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, il russo Daniil Medvedev, il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Diego Schwartzman; nel secondo sono stati inseriti lo spagnolo Rafael Nadal, numero due del ranking mondiale, l’austriaco Dominic Thiem, il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrej Rublev. Tra le riserve, primo nell’ordine, anche l’italiano Matteo Berrettini, che lo scorso anno le Finals le aveva giocate da protagonista.

Di seguito la programmazione delle “ATP WORLD TOUR FINALS” di tennis in diretta su Sky, in streaming, su NOW TV e disponibile su Sky Go, anche in HD, con gli accoppiamenti del primo turno del singolare

domenica 15 novembre

ore 13 Doppio: sessione diurna Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: Thiem-Tsitsipas Sky Sport Arena

ore 19 Doppio: sessione serale Sky Sport Uno

ore 21 Singolare: Nadal-Rublev Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

lunedì 16 novembre

ore 13 Doppio: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: Djokovic-Schwartzman Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 18.45 “Studio Tennis” Sky Sport Uno

ore 19 Doppio: sessione serale Sky Sport Uno

ore 21 Singolare: Medvedev-Zerev Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

martedì 17 novembre

ore 13 Doppio: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 18.45 “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 19 Doppio: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 21 Singolare: sessione serale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

mercoledì 18 novembre

ore 13 Doppio: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 18.45 “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 19 Doppio: sessione serale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 21 Singolare: sessione serale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

giovedì 19 novembre

ore 13 Doppio: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: sessione diurna Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 18.45 “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 19 Doppio: sessione serale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ore 21 Singolare: sessione serale Sky Sport Uno E Sky Sport Arena

venerdì 20 novembre

ore 13 Doppio: sessione diurna Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: sessione diurna Sky Sport Arena

ore 18.30 “Studio Tennis” Sky Sport Uno

ore 18.45 Doppio: sessione serale Sky Sport Uno

ore 21 Singolare: sessione serale Sky Sport Arena

sabato 21 novembre

ore 13 Doppio: prima semifinale Sky Sport Arena

ore 15 Singolare: prima semifinale Sky Sport Arena

ore 18.45 Studio Tennis Sky Sport Arena

ore 19 Doppio: seconda semifinale Sky Sport Arena

ore 21 Singolare: seconda semifinale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

domenica 22 novembre