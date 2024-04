Sky e Warner Bros. Discovery: 10 canali Eurosport per i Giochi Olimpici Parigi 2024

Sky e Warner Bros. Discovery annunciano oggi un nuovo accordo che rafforza la loro partnership pluriennale e amplia l’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky avranno a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento, per seguire i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno infatti 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K – su cui poter seguire molte altre discipline sportive. In totale, saranno più di 1000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand. L’accordo prevede, inoltre, un canale Eurosport 4K che si accenderà il 26 maggio per il Roland-Garros e resterà attivo per le due settimane del torneo.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia

«Siamo davvero soddisfatti di questo nuovo accordo, che consolida la nostra partnership con Warner Bros. Discovery. E sono felice di poter dare un’altra bellissima notizia ai nostri abbonati che, grazie a Eurosport, potranno godersi anche in 4K le imprese di Sinner e dei migliori giocatori del mondo al Roland-Garros e seguire su ben 10 canali uno degli eventi sportivi più attesi: i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tutto questo in una stagione sportiva che non si ferma mai: nella lunga estate che si tinge d’azzurro su Sky spiccano UEFA EURO 2024 e Wimbledon, fino ad arrivare a settembre con le coppe europee di calcio in esclusiva e più partite con i top team di serie A»..

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Southern Europe:

«Questo accordo è un passo strategico per allargare la copertura di un evento tanto atteso come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e siamo lieti che sia l’occasione per rafforzare la partnership con Sky. Gli appuntamenti sportivi di Eurosport rappresentano un formidabile asset in termini di copertura e qualità per tutti i nostri partner e siamo impazienti di trasmettere un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici, così come di tutti gli altri eventi che fanno parte della nostra offerta»..

I canali aggiuntivi di Eurosport in HD per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno disponibili per tutti i clienti Sky, inclusi nel loro abbonamento, e saranno visibili anche su Sky Go. Il canale Eurosport 4K, che si accenderà per Roland-Garros e per i Giochi Olimpici, sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

