Sky informa - Variazione dal 1 Giugno 2024 del costo pacchetti Sky Sport e Sky Calcio

Come anticipato su Digital-News.it nei giorni scorsi grazie alle preziose informazioni degli utenti digital-forum che per primi hanno riportato queste informazioni, Sky nella giornata di lunedi 15 Aprile 2024 ha pubblicato nel suo sito ufficiale alcune informative rivolte ai propri clienti riguardanti le condizioni contrattuali dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio per i clienti con abbonamento residenziale Sky. Le stesse sono riportate anche all'interno delle fatture relative alla mensilità Aprile presenti in formato PDF all'interno dell'Area Clienti Fai da Te del sito Sky.it

Cin l'obiettivo sempre costante di offrire un'esperienza ancora più completa e coinvolgente agli appassionati di sport, a partire dal 1° giugno 2024, per i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Calcio, è previsto un aumento di 2,99€ al mese, mentre per coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport l'aumento sarà di 6,90€ al mese.

Questa variazione contrattuale si accompagna a una serie di importanti novità nel mondo dello sport, con Sky che conferma la sua posizione di casa dello sport per i prossimi anni. Si segnalano in particolare le trasmissioni in esclusiva per i proissimi tre anni delle Coppe Europee come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, oltre al rinnovo e miglioramente dell'offerta relativa Serie A, alla Premier League e a una vasta gamma di eventi sportivi internazionali come il tennis, la Formula 1®, la MotoGP™ e i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sky garantisce ai clienti la possibilità di richiedere la disattivazione del pacchetto Sky Sport e/o Sky Calcio senza costi aggiuntivi fino al 30 giugno 2024, offrendo così flessibilità e trasparenza nei confronti dei propri abbonati.

Rimane sempre attiva la discussione sul nostro digital-forum per i vostri pareri, commenti e opinioni sulla vicenda.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Variazione delle condizioni contrattuali dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio

per clienti con abbonamento residenziale Sky per adesioni fino al 03/02/2021

Gentile Cliente, nella tua casa dello sport stai vivendo il più grande spettacolo del mondo, con tante novità esclusive in arrivo nei prossimi mesi. Per le prossime tre stagioni (da luglio 2024 a giugno 2027) Sky Sport sarà sempre di più la casa delle Coppe Europee. La UEFA Champions League avrà un nuovo format esteso con partite tutti i mesi da agosto a maggio e solo su Sky si potranno vedere 185 partite su 203 a stagione della competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. La fase a gironi sarà più emozionante e imprevedibile grazie ad un unico girone da 36 squadre che renderà la UEFA Champions League il vero campionato Europeo. Ogni squadra giocherà più partite nella fase a gironi rispetto all’attuale formato (8 invece di 6) e incontrerà più avversari (8 diversi invece di 3). Altra novità è l’introduzione dei play off alla fine della fase a gironi per accedere agli ottavi di finale, dove inizierà la fase ad eliminazione diretta.

Anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League si rinnovano e da luglio 2024 a giugno 2027 le 343 partite a stagione delle due competizioni saranno trasmesse in esclusiva su Sky.

Anche l’offerta sulla Serie A si rinnova dalla stagione 2024/25. Su Sky troverai 114 partite di Serie A a stagione, tra cui almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e molte più partite delle migliori squadre con la conferma degli slot serali del sabato sera e del lunedì sera alle 20.45 e la novità dello slot della domenica alle 18.00.

Sky, inoltre, si conferma la casa della Premier League. Il campionato di calcio più seguito al mondo sarà in esclusiva su Sky fino alla stagione 2027/28.

Le novità dell’offerta di sport di Sky non finiscono qui.

Dal 2024 e per 5 anni (fino al 2028) solo su Sky puoi goderti tutto l’anno lo spettacolo del grande tennis e le imprese dei tennisti italiani. Sky trasmette infatti in esclusiva i tornei ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250 e i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250. In più, le grandi conferme di Wimbledon, degli Internazionali d’Italia, delle ATP Finals e della Davis Cup.

E solo su Sky puoi goderti tutta la stagione dei motori più lunga di sempre in diretta esclusiva, con 24 GP di Formula 1® e 21 GP di MotoGP™.

L’estate 2024 di Sky si colorerà d’azzurro. Solo su Sky puoi vedere tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024 e dal 26 luglio puoi guardare i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sui 10 canali Eurosport che saranno disponibili su Sky, di cui 8 nuovi interamente dedicati ai Giochi, per non perderti neanche una medaglia.

A partire dal 1° giugno 2024, se hai sottoscritto il pacchetto Sky Calcio, il prezzo aumenterà di 2,99€ al mese, mentre se hai sottoscritto il pacchetto Sky Sport di 7,99€ al mese. Ti ricordiamo inoltre che ti abbiamo già prolungato per 3 anni uno sconto in fattura a te dedicato e che questo continuerà ad essere applicato.

Ti informiamo che potrai richiedere la disattivazione dell’offerta Sky Sport e/o Sky Calcio in qualunque momento senza costi né spese fino al 30 giugno 2024, con una delle seguenti modalità: chiamando il numero gratuito 800.178.093, dal sito sky.it/servizio, recandoti presso un punto vendita Sky o inviandoci una PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it. In caso di richiesta di disattivazione successiva alla data di modifica contrattuale si applicheranno le nuove condizioni.

Variazione delle condizioni contrattuali dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio

per clienti con abbonamento residenziale Sky per adesioni dal 04/02/2021

Gentile Cliente, nella tua casa dello sport stai vivendo il più grande spettacolo del mondo, con tante novità esclusive in arrivo nei prossimi mesi. Per le prossime tre stagioni (da luglio 2024 a giugno 2027) Sky Sport sarà sempre di più la casa delle Coppe Europee. La UEFA Champions League avrà un nuovo format esteso con partite tutti i mesi da agosto a maggio e solo su Sky si potranno vedere 185 partite su 203 a stagione della competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. La fase a gironi sarà più emozionante e imprevedibile grazie ad un unico girone da 36 squadre che renderà la UEFA Champions League il vero campionato Europeo. Ogni squadra giocherà più partite nella fase a gironi rispetto all’attuale formato (8 invece di 6) e incontrerà più avversari (8 diversi invece di 3). Altra novità è l’introduzione dei play off alla fine della fase a gironi per accedere agli ottavi di finale, dove inizierà la fase ad eliminazione diretta.

Anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League si rinnovano e da luglio 2024 a giugno 2027 le 343 partite a stagione delle due competizioni saranno trasmesse in esclusiva su Sky.

Anche l’offerta sulla Serie A si rinnova dalla stagione 2024/25. Su Sky troverai 114 partite di Serie A a stagione, tra cui almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e molte più partite delle migliori squadre con la conferma degli slot serali del sabato sera e del lunedì sera alle 20.45 e la novità dello slot della domenica alle 18.00.

Sky, inoltre, si conferma la casa della Premier League. Il campionato di calcio più seguito al mondo sarà in esclusiva su Sky fino alla stagione 2027/28.

Le novità dell’offerta di sport di Sky non finiscono qui.

Dal 2024 e per 5 anni (fino al 2028) solo su Sky puoi goderti tutto l’anno lo spettacolo del grande tennis e le imprese dei tennisti italiani. Sky trasmette infatti in esclusiva i tornei ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250 e i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250. In più, le grandi conferme di Wimbledon, degli Internazionali d’Italia, delle ATP Finals e della Davis Cup.

E solo su Sky puoi goderti tutta la stagione dei motori più lunga di sempre in diretta esclusiva, con 24 GP di Formula 1® e 21 GP di MotoGP™.

L’estate 2024 di Sky si colorerà d’azzurro. Solo su Sky puoi vedere tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024 e dal 26 luglio puoi guardare i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sui 10 canali Eurosport che saranno disponibili su Sky, di cui 8 nuovi interamente dedicati ai Giochi, per non perderti neanche una medaglia.

A partire dal 1° giugno 2024, se hai sottoscritto il pacchetto Sky Calcio, il prezzo aumenterà di 3,00€ al mese, mentre se hai sottoscritto il pacchetto Sky Sport di 6,90€ al mese.

Ti informiamo che potrai richiedere la disattivazione dell’offerta Sky Sport e/o Sky Calcio in qualunque momento senza costi né spese fino al 30 giugno 2024, con una delle seguenti modalità: chiamando il numero gratuito 800.178.093, dal sito sky.it/servizio, recandoti presso un punto vendita Sky o inviandoci una PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it. In caso di richiesta di disattivazione successiva alla data di modifica contrattuale si applicheranno le nuove condizioni.