Rimodulazione prezzi pacchetti Sport e Calcio Sky Italia dal 1 Giugno 2024

Dopo aver ricevuto notifica della pubblicazione della fattura relativa al mese di Aprile 2024 del proprio abbonamento Sky, già dalla mattinata di ieri gli utenti del nostro digital-forum hanno segnalato per primi la presenza all'interno del documento pubblicato nell'Area Clienti Fai da Te di una nota da parte di Sky.

Secondo quanto riportato dagli stessi utenti, Sky Italia avrebbe annunciato una possibile rimodulazione dei prezzi in arrivo dal 1° giugno 2024 per i clienti Sky TV che usufruiscono dei pacchetti Sport e Calcio, ma al momento non possiamo confermare con certezza (come da nostra policy) l'effettiva implementazione di tali aumenti visto che non esistono comunicazioni ufficiali sul sito pubblico di Sky Italia.

Finché non avremo ulteriori conferme, rimaniamo nell'ambito delle ipotesi ma questo potenziale adeguamento delle condizioni contrattuali coinvolgerebbe i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Per i clienti con un'offerta Sky Smart, l'aumento di 6,90 euro al mese porterebbe dal 1° Giugno 2024 il costo del pacchetto Sport da 16 euro attuali a 22,90 euro al mese, mentre il pacchetto Calcio passerebbe da 5 euro a 8 euro al mese con un aumento di 3 euro mensili. Per i clienti con un'offerta Sky Open, l'aumento di 6,90 euro al mese porterebbe il costo del pacchetto Sport da 20 euro attuali a 26,90 euro al mese, mentre il pacchetto Calcio passerebbe da 5 euro a 8 euro al mese con un aumento di 3 euro mensili.

Nel caso di un'offerta Sky TV del precedente listino, per i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Calcio, si prevede un aumento di 2,99 euro al mese, portando il costo da 5 euro attuali a 7,99 euro al mese. Per chi ha sottoscritto il pacchetto Sky Sport, il costo aumenterebbe di 7,99 euro al mese, passando dagli attuali 15,20 euro a 23,19 euro al mese.

Inoltre, i clienti impattati da questi potenziali aumenti potrebbero usufruire di promozioni speciali offerte da Sky Italia. Tuttavia, anche queste offerte devono ancora essere ufficialmente confermate e dettagliate dall'azienda. Infine, è importante notare che come prevedono casi del genere i clienti che riceveranno la comunicazione di rimodulazione avranno la possibilità di richiedere la disattivazione dei pacchetti Sky Sport e/o Calcio senza costi aggiuntivi fino al 30 giugno 2024.

Vi invitiamo a rimanere connessi con noi perchè, se e quando disponibili, pubblicheremo su queste pagine eventuali note ufficiali in merito ma in ogni caso è possibile già seguire la discussione già attiva sul nostro digital-forum per i vostri pareri, commenti e opinioni sulla vicenda.

