SuperCoppa Femminile - Juventus vs Fiorentina (diretta Sky Sport e TIMVISION)

Juventus e Fiorentina, sempre loro, nella riedizione della sfida che può ormai essere considerata il “classico” del calcio femminile italiano. L’ultimo atto della Supercoppa TIMVISION mette di fronte le società che si sono contese il titolo nelle ultime due stagioni, conquistando una vittoria per parte.

Oggi lle 12.30 allo stadio comunale di Chiavari (diretta tv su TIMVISION, Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno) Juve e Fiorentina proveranno ad aggiudicarsi il primo trofeo del 2021. Dopo le combattute ed emozionanti semifinali, con le bianconere che hanno superato un’ottima Roma solo nei minuti conclusivi del secondo tempo supplementare e la formazione viola che ha battuto in rimonta il Milan, è lecito aspettarsi gol e spettacolo anche dalla finale.

“Non entro mai nel merito dei giudizi tecnici e alla vigilia di un match così importante è giusto che siano gli allenatori a parlare. Nonostante le restrizioni siamo riusciti a organizzare questa conferenza stampa, dando la possibilità ai giornalisti collegati via computer di essere comunque presenti. Ringraziamo le Istituzioni e la Virtus Entella per l’ospitalità, in attesa di poter assistere a una grande sfida”.

Le detentrici del titolo della Juventus nel 2020 - se si esclude la partita di ritorno di Champions League contro il Lione - non hanno mai perso e comandano la classifica di Serie A TIMVISION con 10 vittorie in altrettante gare. L’obiettivo del club è di dare continuità ai risultati, continuando quel percorso di crescita che ha permesso alle bianconere di giocare alla pari contro le tutte le avversarie, campionesse d’Europa in carica comprese. “Andiamo in finale con i migliori auspici - ha dichiarato coach Rita Guarino - dovremo avere un approccio più determinato rispetto al match con la Roma. Abbiamo recuperato Cernoia e Giuliani, sono partite con noi e domani saranno regolarmente a disposizione”.

In casa viola la recente qualificazione agli Ottavi di Champions, conquistata a tempo praticamente scaduto grazie a un acuto della solita Sabatino, ha riportato entusiasmo e fiducia. Contro il Milan le toscane hanno giocato uno dei migliori match della loro stagione, concedendo poco o nulla a Giacinti e compagne e regalando a Nicola Melani, che domani siederà nuovamente in panchina al posto di Cincotta, una grandissima gioia. “Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui - queste le parole di Melani - contro la Juve è sempre una battaglia, mancheranno alcune calciatrici ma siamo pronti. Vogliamo regalare il primo trofeo al presidente Commisso”.

Il presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, al termine della conferenza ha consegnato le targhe all’assessore allo sport della Liguria Simona Ferro, al sindaco di Chiavari Marco Di Capua e al presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi per ringraziarli dell’ospitalità e della collaborazione nell’organizzazione dell’evento.

“È un occasione per promuovere il calcio come sport di tutti – ha esordito l’assessore Ferro - Siamo felici di avere le protagoniste del movimento in Liguria, hanno già dimostrato il loro valore mercoledì e sono certa che si ripeteranno domani, scendendo in campo con la solita passione”.

“Siamo orgogliosi - ha sottolineato il sindaco Di Capua - di poter ospitare un evento di questa importanza. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per Chiavari e dimostra come la nostra città possa contare su uno splendido stadio”.

“Sapere che sul nostro campo in erba sintetica, un manto decisamente all’avanguardia e unico nel panorama nazionale, si affronteranno due delle migliori squadre femminili conferma che il nostro modello di fare calcio sta dando i suoi frutti anche sotto il profilo infrastrutturale e dell’organizzazione. Buon divertimento e vinca il migliore”, ha chiosato il presidente Gozzi.

LA FINALE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE SU SKY SPORT

La Fiorentina raggiunge la Juventus nella finale della Supercoppa TIMVISION di calcio femminile. Il match che metterà in palio il primo trofeo della stagione sarà trasmesso domani, domenica 10 gennaio, alle ore 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Pre e post partita condotto da Mario Giunta, in studio con lui Giancarlo Padovan. La partita avrà la telecronaca di Gaia Brunelli e il commento di Martina Angelini.

Gli appuntamenti di calcio femminile in diretta su Sky sono anche in streaming su NOW TV. Insieme agli approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24, contenuti inediti sul sito di skysport.it e i profili social di Sky Sport per essere sempre aggiornati, senza dimenticare Sky Go, anche in HD, per seguire le gare in mobilità.

Programmazione Finale Supercoppa TIMVISION, su Sky Sport e in streaming su NOW TV