«I Delitti del BarLume - Compro Oro», la nuova storia su Sky Cinema e streaming NOW

Torna l’appuntamento con le commedie a tinte gialle de I DELITTI DEL BARLUME, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, diretta da Roan Johnson. La prima delle due nuove storie “COMPRO ORO” ètratta dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi e arriverà lunedì 17 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Lunedì 24 gennaio il secondo appuntamento con “A BOCCE FERME” liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi. Entrambi disponibili on demand su Sky e in streaming NOW

Nel cast tornano gli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni del barista investigatore Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo),mentre Enrica Guidi è la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia,fratellastro di Massimo e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete.

Nella prima delle due nuove storie, Compro Oro, dopo la strampalata idea di chiedere alla Tizi di sposarlo, il Viviani si ritrova a mendicare un posto dove dormire e a dover restituire l’anello della proposta. Ma quando Massimo arriva al Compro Oro, il gioielliere è steso a terra in una pozza di sangue. La Fusco e la sua squadra di poliziotti cercheranno di risolvere il caso, supervisionati da lontano dal capo della Polizia Tassone. Ad aiutarli ci sarà il Viviani che, tenendo gli occhi puntati sulla Tizi e Beppe, osserverà anche Emo e la coppia di Italoamericani che chiedono di lui.

Nel visual ufficiale della prima storia, realizzato dal noto fumettista, Giacomo Bevilacqua,Massimo, La Fusco, La Tizi e Beppe sono rappresentati come figure delle carte da gioco. Sullo sfondo Paolo Pasquali, il personaggio interpretato da Corrado Guzzanti e “i vecchini” seduti a un tavolo impegnati in una partita a briscola

I DELITTI DEL BARLUME è una produzione Sky Original, in coproduzione con Palomar, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. La regia è di Roan Johnson

I DELITTI DEL BARLUME – COMPRO ORO Lunedì 17 gennaio alle 21.15 in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.