Sky Sport Serie B 2021/22 Recupero 19a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (30 Gennaio)

Appuntamento con i recuperi della diciannovesima giornata della Serie BKT 2021/2022 sui canali Sky e in streaming su NOW. Domenica 30 gennaio, in campo dalle 14.30 Parma-Crotone, su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, Cittadella-Cosenza, su Sky Sport 253, Sky Sport 484 e in streaming su NOW, L.R. Vicenza-Alessandria su Sky Sport 254, Sky Sport 485 e in streaming su NOW, tutte da seguire anche grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Torna a mettersi in pari con il numero di gare disputate il campionato di Serie B. Domenica si giocano i recuperi della 19^ giornata. Si disputano tre gare, tutte in programma alle 14.30. Il Cittadella affronta in casa il Cosenza. La squadra di Gorini ha l'opportunità di rientrare nella zona playoff in caso di vittoria. I padroni di casa sono reduci dal rocambolesco 3-3 ottenuto contro il Vicenza. Il Cosenza ha necessità di punti in chiave salvezza dopo il pesante ko casalingo rimediato nell'ultimo turno contro l'Ascoli (1-3). Strettamente legati al risultato del Cosenza anche le prospettive di Vicenza ed Alessandria che si affrontano al Menti in uno scontro salvezza quasi determinante soprattutto per i biancorossi. Il Vicenza arriva a questo match dopo la sconfitta del Via del Mare contro la capolista Lecce, mentre i Grigi di Longo possono confermare il buon momento di forma (dopo la ripartenza) già mostrato contro il Benevento battuto grazie a un prestigioso 2-0 al Moccagatta. Altro match molto importante anche quello del Tardini tra Parma e Crotone. I gialloblu hanno perso in casa contro il Frosinone venerdì scorso e in caso di nuova sconfitta rischiano di ritrovarsi invischiati nel gruppone delle pericolanti. Il Crotone, dal canto suo, deve raccogliere un risultato positivo proprio per rimanere in scia del treno salvezza.

SKY SERIE B 2021/22 DIRETTA - RECUPERO 19a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW



DOMENICA 30 GENNAIO 2022

ore 14:30 Diretta Gol Serie B Recupero 19a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Torna la B su Sky e torna DirettaGol, un concentrato d'emozioni, spettacolo e soprattutto gol che renderanno unico il nostro appuntamento settimanale con il 'campionato degli italiani'.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Cittadella vs Cosenza : Luca Mastrorilli

: Luca Mastrorilli Parma vs Crotone : Geri De Rosa

: Geri De Rosa Vicenza vs Alessandria: Alessandro Sugoni

ore 14:30 Serie B Recupero 19a Giornata: Parma vs Crotone [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ghisoni

Emiliani con un solo successo nelle ultime 8 giornate, 4 pari e 3 sconfitte. Il Crotone cerca la prima vittoria fuori casa. Ha vinto gli unici due precedenti. Secondo confronto ufficiale in Emilia tra le due formazioni, a bilancio la vittoria calabrese dello scorso anno in Serie A per 4-3. Parma unica compagine cadetta 2021/22 ancora senza rigori a favore e squadra più “tartassata”, avendone già subiti 6. Parma-Crotone metterà di fronte le due squadre cadette 2021/22 che hanno finora meno cambi: 76 per gli emiliani, 77 per i calabresi. Crotone ancora senza successi esterni nella B 2021/22 (come il Cosenza). L’ultima vittoria esterna dei pitagorici risale al match del “Tardini”, 4-3 lo scorso 22 aprile in A; da allora 3 pareggi e 9 sconfitte in 12 trasferte. Da 23 gare esterne rossoblù sempre a porta aperta, con ultimo “clean sheet” il 15 dicembre 2020, 0-0 a Udine in Serie A; poi un totale di 65 reti al passivo. Prima sfida tecnica ufficiale tra Giuseppe Iachini e Francesco Modesto. Gennaio periodo complesso per le formazioni guidate da Francesco Modesto: il coach rossoblù viaggia ad una media punti-partita di 0,83, frutto di un bilancio composto da 2 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte in 12 match disputati. Amarcord Francesco Modesto, ex giocatore del Parma dal gennaio 2011 al giugno 2012, 41 presenze e 4 reti in partite ufficiali con i ducali.

ore 14:30 Serie B Recupero 19a Giornata: Cittadella vs Cosenza [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 484

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Veneti imbattuti da 9 giornate, con 4 vittorie e 5 pareggi. Calabresi con 2 punti negli ultimi 9 turni. Due vittorie a testa e due pareggi nei 6 precedenti di B. In Veneto i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 5 con score di assoluta parità: 2 successi per parte ed 1 pareggio. L’ultima vittoria granata è il 2-0 della Serie B 2018/19, l’ ultima calabrese il 3-1 2019/20, sempre in B. Cittadella a segno da 11 gare consecutive, con ultimo stop datato 23 ottobre scorso, Monza-Cittadella 1-0: da allora i granata hanno siglato 16 reti. In Serie BKT la squadra di Gorini è arrivata a 9 risultati utili consecutivi, con ultima sconfitta 1-2 in casa contro il Parma dello scorso 28 ottobre: poi sono arrivati 4 successi e 5 pareggi. Alessandro Mattioli festeggia le 100 partite tra i professionisti: finora il calciatore granata somma 9 gare in B, 84 di C, 3 di Coppa Italia e 3 in altri tornei, con le divise di Renate, Cuneo, Sudtirol, Modena e Cittadella. Esordio assoluto il 30 luglio 2017, Coppa Italia, Renate-Siracusa 3-1. Mattioli, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha vinto con la “primavera” nerazzurra la Coppa Italia di categoria 2015/16 ed il campionato di categoria 2016/17. Cittadella-Cosenza metterà di fronte le due squadre cadette 2021/22 agli opposti per numero di ammonizioni subite: 63 per i veneti, 34 per i calabresi. Cittadella-Cosenza potrebbe decidersi in avvio ripresa: la squadra di Gorini è la più prolifica della B 2021/22 dal 46’ al 60’ (8 reti segnate), quella di Occhiuzzi la più distratta (8 gol subiti, come il Vicenza). Il Cosenza non vince fuori casa dal 30 gennaio 2021, 2-1 a Chiavari sull’Entella, in B; da allora 19 trasferte con score di 6 pareggi e 13 sconfitte. Nelle ultime 15 gare esterne calabresi sempre a porta aperta, totale di 38 reti subite ed ultimo “clean sheet” lo 0-0 di Salerno del 13 febbraio scorso. Primo confronto tecnico ufficiale tra Edoardo Gorini e Roberto Occhiuzzi.

ore 14:30 Serie B Recupero 19a Giornata: Vicenza vs Alessandria [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 485

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

I veneti cercano ancora la prima vittoria in casa. Alessandria reduce dal 2-0 sul Benevento. A Vicenza ha vinto una volta negli unici 5 precedenti di A. Sono 15 i precedenti ufficiali in Veneto tra le due compagini, con bilancio di 12 successi biancorossi, 2 pareggi ed 1 vittoria dei grigi. L’ultima sfida prima di oggi è datata 16 maggio 1993, 1-1 in C-1. Il Vicenza prova a risalire la china: squadra con meno vittorie del torneo cadetto (2 volte, come Pordenone e Crotone), a caccia del primo successo casalingo (che manca dal 10 maggio scorso, 2-1 in B sulla Reggiana). I veneti hanno subito 19 reti su 37 totali a cavallo dell’intervallo, di cui 11 fra 31’ e 45’ inclusi recuperi (primato solitario nella B 2021/22) ed 8 tra 46’ e 60’ di gara (come il Cosenza). Vicenza-Alessandria metterà di fronte le due squadre cadette 2021/22 che finora hanno pareggiato di meno: 2 partite ciascuna su 20 disputate. In Vicenza-Alessandria saranno curiosamente di fronte la quarta squadra che segna più reti con subentranti a partita in corso nella B 2021/22 (il Vicenza, 8 centri, meglio a 10 solo Monza e Cremonese ed a 9 Frosinone) e quella che ne fa di meno (1 l’Alessandria, come Perugia e Cittadella). Clamoroso il dato biancorosso: su un totale di 19 gol di squadra, 8 di essi sono stati appunto siglati da giocatori entrati a partita avviata (42,1% del complessivo). Un solo incrocio tecnico ufficiale tra Cristian Brocchi (che domenica festeggia 46 anni) e Moreno Longo, nella serie B 2016/17 quando Brocchi sedeva sulla panchina del Brescia e Longo su quella della Pro Vercelli: 2-1 in casa delle “rondinelle” il 24 dicembre 2016.

____________________________________



