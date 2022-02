Sky Sport Europa e Conference League, Diretta Playoff Andata - Palinsesto Telecronisti NOW

Giovedì 17 febbraio, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con l’andata degli spareggi che valgono un posto negli ottavi di finale.

Sui canali Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e anche in 4K HDR,alle 18 e alle 23, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Tre le formazioni italiane impegnate in questi spareggi, tutte in Europa League; il Napoli, che alle 18.45 sarà ospite del Barcellona, la Lazio, alle 21 in Portogallo in casa del Porto, e l’Atalanta che, sempre alle 21, se la vedrà a Bergamo con i greci dell’Olympiacos, live anche in chiaro su TV8 e su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Nessuna squadra italiana in campo, invece, in Conference League, visto che la Roma, al termine della fase a gironi, si è qualificata direttamente agli ottavi. Tutte le partite in onda live grazie a Diretta Gol.

SKY SPORT EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - PLAYOFF ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Studio - Europa League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello

In studio: Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “ Europa League Show” Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 485

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Borussia Dortmund vs Rangers FC: Davide Polizzi

Davide Polizzi UEL | FC Barcelona vs SSC Napoli: Dario Massara

Dario Massara UEL | FC Sheriff Tiraspol vs SC Braga : Alessandro Sugoni

: Alessandro Sugoni UEL | FC Zenit vs Real Betis Balompié: Daniele Barone



Daniele Barone UECL | FC Midtjylland vs PAOK FC: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | Fenerbahçe SK vs SK Slavia Praha : Calogero Destro

: Calogero Destro UECL | PSV Eindhoven vs Maccabi Tel-Aviv FC : Andrea Voria

: Andrea Voria UECL | SK Rapid Wien vs Vitesse: Calogero Destro

ore 18:45 UEL | Playoff Andata: FC Barcelona vs SSC Napoli [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Camp Nou - Barcellona

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento Tecnico: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno

ore 18:45 UEL | Playoff Andata: Borussia Dortmund vs Rangers FC

BVB Stadion Dortmund - Dortmund

Satellite: diretta su Sky Sport Football 203, Sky Sport 253

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

ore 18:45 UEL | Playoff Andata: FC Zenit vs Real Betis Balompié

Saint Petersburg Stadium - San Pietroburgo

Satellite: diretta su Sky Sport 254

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicolò Ramella

ore 18:45 UEL | Playoff Andata: FC Sheriff Tiraspol vs SC Braga

Sheriff Stadion - Tiraspol

Satellite: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Diretta Gol Europa e Conference League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 485

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Atalanta BC vs Olympiacos FC: Federico Zancan

Federico Zancan UEL | FC Porto vs SS Lazio: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano UEL | Sevilla FC vs GNK Dinamo Zagreb : Antonio Nucera



: Antonio Nucera UECL | AC Sparta Praha vs FK Partizan : Andrea Voria

: Andrea Voria UECL | Celtic FC vs FK Bodø/Glimt: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | Leicester City FC vs Randers FC : Calogero Destro

: Calogero Destro UECL | Olympique de Marseille vs Qarabağ FK: Calogero Destro

ore 21:00 UEL | Playoff Andata: FC Porto vs SS Lazio

Estádio do Dragão - Oporto

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento Tecnico: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

ore 21:00 UEL | Playoff Andata: Atalanta BC vs Olympiacos FC - IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT - in HD su Sky can. 125)

Atalanta Stadium - Bergamo

Satellite: diretta su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 484

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento Tecnico: Walter Zenga

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi

ore 21:00 UEL | Playoff Andata: RB Leipzig vs Real Sociedad de Fútbol

RB Arena - Lipsia

Satellite: diretta su Sky Sport Football 203, Sky Sport 254

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

ore 21:00 UEL | Playoff Andata: Sevilla FC vs GNK Dinamo Zagreb

RB Arena - Lipsia

Satellite: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi

