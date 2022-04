Sky Sport Serie A 2021/22 Diretta 32a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW

Appuntamento con la 32a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW.

Anche nella stagione 2021/2022 Sky Sport schiera una formazione di straordinario talento, formata da Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.

Tra i volti nuovi della stagione di Sky, Melissa Satta sarà presenza fissa a “Sky Calcio Club”, confermatissimo la domenica sera con Fabio Caressa e il suo prestigioso parterre di ospiti, tra cui Beppe Bergomi, voce del trionfo azzurro a UEFA EURO 2020.

Gli studi del sabato sera , “Sky Calcio l’Originale”,sono condotti da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio (mattatori insieme a Fayna e a Marco Bucciantini, delle serate estive di “Calciomercato – L’Originale”), Paolo Condò, Billy Costacurta e il “ritorno” di Anne Laure Bonnet, che porta la sua competenza nel calcio internazionale e condurrà anche una nuova rubrica, “Mondogol”, in onda tutti i lunedì e dedicata proprio ai campionati esteri di Sky. Caratteristica di tutti gli spazi di approfondimento e delle rubriche sul calcio sarà la trasversalità, un racconto che unisce il meglio del grande calcio europeo, tutto in un unico posto.

Due novità alla conduzione degli studi di Serie A: Giorgia Cenni per gli approfondimenti del match delle 12.30 della domenica (con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi), Federica Masolin per guidare il pubblico di Sky nel posticipo del lunedì sera.

SKY SPORT SERIE A DIRETTA - 32a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Appuntamento con la trentaduesima giornata della Serie A TIM 2021/2022, da sabato 9 aprile, a lunedì 11 aprile. Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW.

Per questa giornata di campionato, sabato 9 aprile, dalle 20.45 Cagliari-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW; domenica 10 aprile dalle 12.30 Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e lunedì 11 aprile tra Bologna-Sampdoria dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Cagliari-Juventus e Genoa-Lazio andranno in onda anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR.

STUDI E APPROFONDIMENTI – Sabato, appuntamento dalle 20 e dalle 22.40 con “Sky Calcio l’Originale” condotto da Alessandro Bonan, in studio Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet, Walter Zenga. Domenica appuntamento dalle 11.30, dalle 14.30 e dalle 17.30 con “La Casa dello Sport” con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Matteo Marani, fino alle 15.30. Si conclude la giornata dalle 22.40 con “Sky Calcio Club”, condotto da Fabio Caressa con lui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Melissa Satta; Paolo Di Canio e Luca Marchegiani in collegamento da Manchester. Lunedì dalle 20 e dalle 22.40, ritroveremo “La Casa dello Sport” con Federica Masolin, Fabio Tavelli, Riccardo Gentile, Massimo Marianella e Nando Orsi, in collegamento da Bologna.

Per ogni giornata di campionato, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A TIM anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport, con gli highlights di tutte le partite commentate dalle voci di Sky Sport disponibili dalla mezzanotte di ogni giorno di gara.

La visione della programmazione Sky Sport della giornata di Serie A TIM è disponibile su Sky Go, anche in HD.

SABATO 9 APRILE 2022

Sky Calcio L'Originale dalle 20 alle 20:35 e dalle 22:40 alle 24

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet, Walter Zenga

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Cagliari vs Juventus ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT canale 213]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Assogna

Rossoblu' per evitare la 5a sconfitta di fila. La Juventus arriva dallo 0-1 con l'Inter. A Cagliari ha vinto 9 degli ultimi 10 precedenti. Bilancio favorevole alla Juventus, che in totale ha vinto 43 degli 81 precedenti in Serie A (poi 12 vittorie del Cagliari e 26 pareggi). Negli ultimi 11 confronti, sono arrivati 10 successi bianconeri. Nelle ultime 10 trasferte in Sardegna, inoltre, la Juve ha vinto 9 volte. Il Cagliari è reduce da 4 sconfitte consecutive e non perde 5 partite di fila dal gennaio 2021. Da novembre ad oggi, la Juventus è una delle due squadre (l'altra è l'Inter) imbattute in trasferta in Serie A: nelle ultime 9 uscite fuori casa, 6 vittorie e 3 pareggi per gli uomini di Allegri.

DOMENICA 10 APRILE 2022

La Casa dello Sport dalle 11:30 alle 12:25, dalle 14:30 alle 15:30, dalle 17:30 alle 18:30

In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Matteo Marani

Il meglio del grande sport, con il calcio internazionale, la Serie B e la Serie A. Anche motori, basket, tennis, atletica, rugby, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi campioni dello sport.

Genoa vs Lazio ore 12:30 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT canale 213]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Manuele Baiocchini

Liguri per centrare la 2a vittoria di fila in casa. Lazio con 3 vittorie in 4 turni. A Marassi ha vinto solo 2 volte nelle ultime 11 sfide, 5 i ko. Sostanziale equilibrio nei precedenti in Serie A tra le due squadre: 37 vittorie del Genoa, 39 della Lazio e 27 pareggi. I biancocelesti si sono imposti in 4 delle ultime 5 sfide contro i rossoblù, segnando in questo parziale ben 15 gol. Negli ultimi 5 incontri al Ferraris, sia Genoa che Lazio sono sempre andati a segno. I liguri non perdono in casa da 5 partite (1 vittoria e 4 pareggi) e per 4 volte hanno mantenuto la porta inviolata. La Lazio è imbattuta in trasferta da 4 partite di campionato (3 vittorie e 1 pareggio) e potrebbe raggiungere le 5 partite esterne utili consecutive per la prima volta dal febbraio 2020.

Sky Calcio Club dalle 22:40 alle 00:30

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Melissa Satta; Paolo Di Canio e Luca Marchegiani, in collegamento da Manchester

Per concludere la serata di calcio di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno l'ultima parola sul turno di campionato. Non solo il commento del posticipo, ma il racconto della giornata.

LUNEDI 11 APRILE 2022

La Casa dello Sport Night ore 20 alle 20:35 e dalle 22:40 a mezzanotte

In studio: Federica Masolin, Fabio Tavelli, Riccardo Gentile, Massimo Marianella e Nando Orsi, in collegamento da Bologna

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Bologna vs Sampdoria ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 473

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Riccardo Re

Rossoblu' reduci dallo 0-0 di San Siro contro il Milan. Samp con 4 ko nelle ultime 5 gare. Al Dall'Ara non vince da 19 anni, 5 pareggi e 7 sconfitte. Sarà la sfida numero 100 in Serie A tra Bologna (38 vittorie) e Sampdoria (31). Un pareggio (30 in totale) manca dal 26 gennaio 2014. Striscia positiva per i rossoblù, che contro i blucerchiati hanno vinto le ultime 6 sfide in Serie A, segnando anche almeno 2 gol in ogni match. La Samp non vince a Bologna da quasi 20 anni: l'ultimo successo risale al 2 novembre 2003. Gli emiliani sono a secco di gol da 4 partite in Serie A: l'ultima volta che non hanno segnato per 5 gare risale al 2011.

TUTTA 32a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo triennale con DAZN che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A TIM su Sky Sport Bar (ch. 215) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A TIM,commentate dalla squadra di Sky Sport.

Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN .I clienti Sky Business,che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 215 e 216 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola.

Questo accordo con DAZN si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle Coppe Europee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024, sarà visibile tutta la UEFA Champions League - con le 121 partite già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime Video Sportsbar - tutta la UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol.

L’offerta dedicata ai clienti Sky Business include anche tutte le 380 partite di Serie BKT, oltre playoff e playout, ed il calcio europeo con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business

La corsa scudetto, la lotta per i posti in Champions e in Europa League e la battaglia per non retrocedere. La Serie A verso il rush finale, tutto pronto per la 32^ giornata. Un turno che si aprirà quest'oggi, sabato 9 aprile, con l'incontro tra Empoli e Spezia alle 15. Alle 18 toccherà all'Inter cercare una vittoria per mettere pressione a Milan e Napoli: i nerazzurri se la vedranno a San Siro contro il Verona. In serata, alle 20:45, la Juventus giocherà sul campo del Cagliari per difendere il quarto posto dall'attacco delle inseguitrici: la partita sarà in diretta su Sky Sport. Domenica 10 si parte con il lunch match tra Genoa e Lazio trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre alle 15 si giocherà l'interessantissimo Napoli-Fiorentina, oltre a Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese. Nel posticipo domenicale il Milan capolista sarà in scena sul campo del Torino, mentre a chiudere il quadro sarà il Monday night tra Bologna e Sampdoria in programma lunedì 11 aprile alle 20:45 (diretta su Sky Sport).

Nel weekend da segnalare anche le dirette (in sublicenza da DAZN) per la Liga Spagnola

Sabato 9 Aprile ore 21:00 Real Madrid - Getafe (diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216)

(diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216) Domenica 10 Aprile ore 21:00 Levante - Barcellona (diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216)

Sabato 9 Aprile ore 15:00 | Empoli vs Spezia (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Nicolò Ramella

Inviata a Empoli per le interviste: Veronica Baldaccini



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Geri De Rosa

Inviati a Milano per le interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Giancarlo Marocchi

Inviati a Cagliari per le interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Assogna

A seguire sullo stesso canale dalle ore 22:45 il postpartita con Sky Calcio - L'Originale



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Inviati a Genova per le interviste: Vanessa Leonardi e Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Davide Polizzi

Inviato a Napoli per le interviste: Massimo Ugolini



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 2 (canale 216)

Telecronaca: Paolo Redi

Inviato a Reggio Emilia per le interviste: Massimiliano Nebuloni



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 3 (canale 218)

Telecronaca: Gaia Brunelli

Inviata a Venzia per le interviste: Marina Presello



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviato a Roma per le interviste: Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviati a Torino per le interviste: Paolo Aghemo e Peppe Di Stefano

A seguire sullo stesso canale dalle ore 22:45 il postpartita con Sky Calcio Club



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Nando Orsi

Inviati a Bologna per le interviste: Marco Nosotti e Riccardo Re



