Record assoluto per TV8 con la semifinale Champions 2023: il derby Milan-Inter

La semifinale di andata della Champions League 2022/23 Milan-Inter ha catalizzato l'attenzione di un terzo dei telespettatori italiani, regalando a TV8 che l'ha trasmessa un ascolto record per l'emittente pari a 7.495.800 spettatori medi con il 33.16% di share e il primo posto tra i programmi della prima serata di mercoledì.

A questi numeri si aggiungono quelli che hanno seguito il match in streaming direttamente sulla app di Prime Video, ma non essendoci rilevazioni diffuse ufficialmente, per calcolare un dato complessivo tra le due emittenti è necessario basarsi solo su stime che Studio Frasi fissa tra i 2,5 e i 3 milioni di individui.

L''Inter, con un terribile uno-due a inizio gara ha mandato al tappeto il Milan. A firmare il 2-0 finale sono Dzeko e Mkhitaryan, in gol rispettivamente all'ottavo e all'undicesimo minuto del primo tempo. Gara di ritorno martedì 16 alle 21.

La straordinaria serata di ieri distribuita eccezionalmente anche in chiaro dall'emittente TV8 (canale 8 del digitale terrestre) è stato il risultato delll'accordo tra Sky Italia e Prime Video, con quest'ultima che così ha potuto ottemperare al provvedimento dell'Agcom che prevede la diffusione in chiaro per eventi "di particolare rilevanza per la società".

La copertura dalla partita su TV8 ha avuto inizio alle 19.30 in diretta da San Siro grazie ad uno studio direttamente a bordocampo con Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Nel corso dell'avvicinamento al match si è aggiunta un'ulteriore postazione a bordocampo dove insieme a Marco Cattaneo hanno partecipato due ospiti d'eccezione: la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell'Inter Samuel Eto'o. Dalle 21 poi la telecronaca tanto attesa affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Al temine del match post-partita fino alle 23:30 con le interviste ai due allenatori e ai principali protagonisti in campo.

Il record precedente per TV8 era stato segnato lo scorso 22 Agosto 2020 per la finale di Europa League con protagonista ancora una volta l'Inter contro gli spagnoli del Siviglia. In quella serata il match (trasmesso anche su Sky Sport) raccolse solo sul canale in chiaro TV8 4 milioni e 244 mila spettatori medi, il 22,7% di share e 8 milioni e 615 mila spettatori unici.

STASERA ALTRE 3 ITALIANE IN CAMPO - Stasera, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le gare d’andata delle semifinali, dalle quali usciranno le squadre che si contenderanno il titolo in finale.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, tutti con inizio alle ore 21. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e Sky Sport 4K, alle 20 e alle 23, studi pre e post partita, anche per la UEFA Europa Conference League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.

Tre le formazioni italiane impegnate, due di queste in Europa League; la Roma, che all’Olimpico affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen, e la Juventus, che a Torino affronterà il Siviglia; in Conference League la Fiorentina se la vedrà con gli svizzeri del Basilea, che ospiterà al Franchi. Le semifinali di ritorno si giocheranno giovedì 18 maggio.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

