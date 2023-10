Sky Studios Italia, nuovo Leadership per produzioni coraggiose e imperdibili

Sky Studios, l’hub paneuropeo per lo sviluppo e la produzione dei contenuti Sky Original, riorganizza il leadership team in Italia a seguito dell’uscita di Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions. Da oggi, i team di Commissioning, In-House Productions, Content Coordination & Development e Promotion & Talent Management passeranno a diretto riporto di Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia. Le aree saranno guidate da quattro manager di esperienza, cresciuti internamente a Sky grazie al loro importante contribuito al successo delle serie Sky Original.

Erica Negri guiderà il team Commissioning e si occuperà delle partnership creative con produttori esterni, dopo una lunga esperienza in diverse case di produzione in Italia e all’estero, Negri è entrata in Sky Studios Italia nel 2016 ed è stata produttore esecutivo di molti Sky Original di successo, tra cui Diavoli, Django e Petra.

Chiara Cucci avrà la responsabilità dell’area In-House Productions e di alcuni dei titoli Sky Original più importanti. Nel corso della sua carriera a Sky, Cucci ha seguito tutte le stagioni di Gomorra ed è ora impegnata nello sviluppo e nella produzione esecutiva della seconda stagione di Blocco 181 e della serie Dostoevskij scritta e diretta dai F.lli D’Innocenzo.

A Emanuele Marchesi la guida del team Content Coordination & Development di Sky Studios, per lo sviluppo dei nuovi progetti e il coordinamento creativo ed editoriale. Da tanti anni in Sky, ha supervisionato la scrittura di tantissime serie Sky come Gomorra, ZeroZeroZero, Il Re, Romulus e Domina.

Martina Ceramicola si occuperà di Promotion & Talent Management, gestendo i rapporti con i talent, la comunicazione interna dei titoli Sky Original e la partecipazione ai festival. Entrata nel 2016 in Sky, nel team Original Productions, Ceramicola ha lavorato come Production Assistant per poi specializzarsi nel coordinamento della comunicazione e relazioni con i talent.

Completano la squadra di Sky Studios Italia, sempre a diretto riporto di Hartmann, Ivana Kastratovic, Head of Production Management, e Loredana Di Domenico, Head of Business Affairs.

“Lavorare al fianco di Sonia in questi 17 anni è stato uno dei periodi più gratificanti della mia carriera e a livello personale, mi mancheranno la sua profonda collaborazione e il nostro rapporto di amicizia. Sono felice che nel suo nuovo ruolo continuerà a collaborare con Sky Studios per gli anni a venire. Sono altrettanto orgoglioso che il nostro nuovo leadership team sia composto di talenti cresciuti all’interno di Sky Studios, a dimostrazione della forza e della creatività della nostra squadra. Insieme, lavoreremo per rafforzare ulteriormente la nostra capacità produttiva per portare agli appassionati ancora più storie coraggiose e imperdibili” commenta Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia.

Il cambio di leadership avviene in un momento in cui Sky Studios punta a produzioni italiane ancora più ambiziose e di larga scala. Tra le serie in arrivo ci sono M. Il Figlio del Secolo, diretta da Joe Wright, e la seconda stagione della serie di successo Call My Agent Italia. La scorsa settimana, Sky Studios ha anche annunciato di essere in fase avanzata nello sviluppo dei prequel di due Sky Original iconici, Gomorra e Romanzo Criminale.