Luca Centurioni è il nuovo Marketing Director di Sky Media Italia

Novità nell’assetto organizzativo di Sky Media Italia: Luca Centurioni, da oggi, è Marketing Director della concessionaria pubblicitaria multipiattaforma di Sky Italia, a diretto riporto di Giuseppina Violante, Managing Director di Sky Media.

Con l’ingresso del nuovo manager, Violante completa la sua squadra, che nel corso dell’anno si era già rafforzata con l’arrivo di Marco Ravasi, Sales Director della concessionaria.

Luca Centurioni entra in Sky dopo aver maturato una lunga esperienza in diversi ambiti, tra cui Communication Strategy, Marketing e Digital Transformation, in alcune grandi realtà del settore pubblicitario, come Publicis Group e Omnicom. Da ultimo, ha ricoperto il ruolo di Chief Growth Officer in Zenith Media.

Alla guida dell’area Marketing di Sky Media, Centurioni avrà l’obiettivo di sviluppare la roadmap dell'offerta multicanale della concessionaria e di definire le strategie di go to market più efficaci per garantire il miglior posizionamento dei contenuti e dei prodotti che compongono il ricco portfolio di Sky Media, nonché il successo e la soddisfazione degli investitori.

Con questa nomina, si consolida la leadership di Sky Media, sempre più centrale nelle strategie di Sky Italia. Dall’aprile scorso, infatti, Giuseppina Violante aveva rafforzato il proprio ruolo a capo della concessionaria, passando a diretto riporto dell’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio.