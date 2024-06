SFIDE DA 90: il Nuovo Podcast di Sky Italia che Celebra le Icone degli Anni '90

I mitici Anni ’90, quelli in cui i millennials sono cresciuti e diventati grandi. Anni di grande musica e nuove mode, ma anche di grandi sfide: meglio il grunge o la dance? Beverly Hills 90210 o Friends? Tamagotchi o Gameboy? Vacanze a Riccione o Interrail? Federico Russo e Daniela Collu si sfidano, con l'aiuto dei loro ospiti, per decretare le icone più rappresentative degli anni '90 in SFIDE DA 90, il nuovo podcast originale in dieci puntate di Sky Italia realizzato da OnePodcast (GEDI) che sarà disponibile ogni giovedì a partire da oggi, 6 giugno, su OnePodcast, Spotify e le altre principali app di streaming. Iprimi cinque episodi da giugno, i restanti cinque da settembre. Gli highlights delle puntate saranno disponibili ogni settimana sul canale YouTube ufficiale di Sky Italia.

Ogni episodio del nuovo formatavrà un tema fra moda, musica, cucina, serie tv e tanto altro ancora: due iconiche ma opposte tendenze anni ‘90 verranno messe a confronto in un gioco che vedrà sfidarsi i due conduttori. Dopo la presentazione dell’ospite di puntata che racconterà il suo rapporto con gli anni ‘90, Federico e Daniela daranno il via alla challenge. Ciascuno dovrà riuscire a convincere lo special guest e il pubblico che il suo trend sia il migliore. Chi sarà più persuasivo?

Protagonisti e giudici d’eccezione per i primi episodi: Pablo Trincia sulle serie TV di quegli anni – meglio “Willy il Principe di Bel Air” o “Twin Peaks”?; Nicola Savino per la musica, MTV vs Festivalbar; Federica Masolin per la moda - Alternativi vs Tamarri; Bruno Barbieri per le tendenze food - Salutista vs Schimicata; e Lino Guanciale (protagonista della serie crime Sky Original Un’Estate Fa, ambientata nell’estate dei mondiali del ‘90)per le vacanze-Interrail vs Riccione.

Il podcast tratterà in modo innovativo, giovane e pop, tra canzoni, ricordi e risate, le tendenze che hanno accompagnato la generazione degli anni ‘90, già raccontata da Sky negli ultimi successi Sky Original Un’Estate Fa e un Amore, nella produzione originale Sky Sport Milan 1994 e a breve al centro dell'attesissima Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la serie sulla storia degli 883 che debutterà a ottobre su Sky e in streaming su NOW.

