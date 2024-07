August 4th - An Olympic Odyssey, Warner Bros. Discovery celebra le leggende Olimpiche

Il 4 agosto è una data che ha visto nascere leggende, catturato l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e plasmato il movimento olimpico come lo conosciamo. August 4th – An Olympic Odyssey è un documentario di 60 minuti prodotto da Warner Bros. Discovery utilizzando il suo ampio archivio olimpico per mettere in luce un giorno di enorme importanza e significato, trasmesso in anteprima mercoledì 3 luglio alle 19:30 su Eurosport 1 e on demand su Discovery+.

Con le interviste esclusive a Stuart Owen Rankin (nipote di Jesse Owens, vincitore di 4 ori olimpici a Berlino 1936), Sky Brown (skater britannica, bronzo a Tokyo 2020), Marie-José Pérec (velocista francese, tre volte campionessa olimpica olimpica francese) e al bicampione olimpico dei 1500 metri piani e dirigente sportivo britannico Lord Sebastian Coe, August 4th - An Olympic Odyssey approfondisce le storie dietro le storie.

Da quando Jesse Owens umiliò Adolf Hitler a Berlino nel 1936, a Fanny Blankers-Koen, che a Barcellona 1992 demolì i pregiudizi di genere, età e maternità sportiva; dalla vittoria di Carl Lewis nei 100 metri piani di Los Angeles, al glorioso Super Saturday di Londra 2012 e ancora, la prima Paralimpiade trasmessa in televisione (Montréal 1976) e Sky Brown, che a Tokyo 2020 ha vinto una medaglia olimpica a tredici anni: il 4 agosto è sinonimo di grandezza sportiva… E con la finale dei 100 metri maschili in programma a Parigi 2024, nuove leggende sono pronte a emergere.

Scott Young, Group SVP Content, Production and Business Operations di Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha dichiarato:

«La nostra programmazione “Road to” è iniziata quasi un anno fa quando abbiamo lanciato “Paris, La Vie Sportive” e il nostro impegno nel raccontare alcune delle storie più avvincenti che il movimento olimpico offre rimane immutato. Che si tratti di brevi o lunghi formati, il nostro obiettivo è quello di dare un'idea dei sacrifici compiuti dagli atleti, passati e presenti, per partecipare ai Giochi Olimpici. “August 4th - An Olympic Odyssey” è un documentario straordinario che spiega alcune delle storie chiave e rendono questo appuntamento ciò che è, raccontato attraverso molte lenti che catturano perfettamente l'essenza dei Giochi e di ciò che rappresentano».

August 4th - An Olympic Odyssey sottolinea la missione di Warner Bros. Discovery di svelare il potere dello sport, a complemento di un palinsesto di programmi a tema olimpico già disponibili su Eurosport e Discovery+ il magazine settimanale The Power of the Olympics e i documentari The Olympians e La Vie Sportive.Warner Bros. Discovery è Home of the Olympics in Europa e Discovery+ sarà l’unica piattaforma dove guardare Parigi 2024 in versione integrale, per un totale di 3800 ore LIVE.

Hanno partecipato ad August 4th - An Olympic Odyssey: