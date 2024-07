Past Lives, opera prima della regista Celine Song debutta su Sky Cinema Uno e NOW

Arriva in prima TV su Sky l’opera prima della regista sudcoreana Celine Song, PAST LIVES, in onda giovedì 4 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Acclamato al Sundance e alla Berlinale e nominato all’Oscar® 2024 come Miglior film straniero e migliore sceneggiatura, PAST LIVES è un raffinato film sentimentale ambientato tra Seoul e New York, nato da un’idea della regista Celine Song. Attraverso il racconto di tre decenni della vita della protagonista Nora (interpretata da Greta Lee), il film riflette sulle parti di noi stessi che perdiamo quando diventiamo le persone che siamo e su come le nostre vite vengono modellate da coloro che amiamo.

SINOSSI - Nora e Hae Sung, due amici d'infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

PAST LIVES, giovedì 4 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

