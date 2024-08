Prima TV Sky e NOW 'La Terra Promessa' con Mads Mikkelsen - On demand in 4K

Arriva in prima TV su Sky l’ultimo film con Mads Mikkelsen LA TERRA PROMESSA, lunedì 12 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Tratto da tratto dal romanzo The Captain and Ann Barbara di Ida Jessen, il film è stato presentato in anteprima in concorso alla 80ª Mostra del cinema di Venezia. Nel cast troviamo Mads Mikkelsen nel ruolo del protagonista Ludvig Kahlen, Amanda Collin in quello di Ann Barbara e Simon Bennebjerg nei panni di Frederik De Schinkel.

SINOSSI - Nel 1755, il capitano Ludvig Kahlen, caduto in disgrazia, si propone di conquistare l’aspra e inabitabile brughiera danese con un obiettivo apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato. Ma l’unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, crede arrogantemente che quella terra gli appartenga. Quando de Schinkel viene a sapere che la cameriera Ann Barbara e suo marito sono fuggiti per rifugiarsi presso Kahlen, il sovrano giura vendetta, facendo tutto ciò che è in suo potere per scacciare il capitano. Kahlen non si lascia intimidire e intraprende una battaglia impari, rischiando non solo la sua vita, ma anche la famiglia che si è formata intorno a lui.

