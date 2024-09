UEFA Champions League Sky: record ascolti con 2,7 Milioni di Spettatori comulati per Juventus e Milan

Grande partenza per la nuova UEFA Champions League nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience ben 2 milioni 700 mila* spettatori cumulati, ascolti sopra il milione per le due italiane e il record di circa 650 mila* spettatori per il postpartita: è il miglior martedì degli ultimi tre anni su Sky Sport.

In particolare, Juventus-PSV, dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha raccolto nel complesso in total audience 1 milione 122 mila spettatori medi*, con 2 milioni 259 mila** spettatori unici e il 6,2% di share tv. A seguire, Milan-Liverpool, dalle 21 sugli stessi canali, è stata vista in media in total audience da 1 milione 196 mila* spettatori complessivi e 2 milioni 470 mila** spettatori unici, con il 5,3% di share tv. Alla stessa ora, Diretta Gol è stata seguita in total audience da 219 mila* spettatori medi complessivi. Entrambe le squadre italiane entrano nella top 5 dei migliori ascolti della massima competizione europea ottenuti negli ultimi 3 anni.

Ascolti al top in total audience anche per gli studi condotti da Federica Masolin, con i commenti dei grandi talent Sky Sport: il postpartita delle 23 ha raccolto davanti alla tv ben 643 mila* spettatori medi complessivi, mentre il pre gara delle 18 ha mediato 332 mila* spettatori complessivi. In 257 mila* per l’appuntamento con lo studio di “After Party”, a mezzanotte sugli stessi canali dei match.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

Mercoledì 18 Settembre 2024, la programmazione di Sky Sport per la UEFA Champions League 2024/25 proseguirà con una copertura completa e approfondita, iniziando con il "Champions League Show" condotto da Federica Masolin e coadiuvata da un team di esperti composto da Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta sarà incaricato di fornire tutte le ultime news. Il programma andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K alle ore 18:00, per poi continuare alle 20:00 su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. Alle 23:00 tornerà su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, e la serata si concluderà con l’"After Party" di mezzanotte trasmesso sugli stessi canali.

Alle 18:45 inizieranno le partite della 1ª giornata della fase a gironi della Champions League, con "Diretta Gol" su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Tutti i gol in diretta di questa edizione numero 70 della Champions, con il nuovo formato a 36 squadre in un unico girone, saranno raccontati dai telecronisti Sky, tra cui Alessandro Sugoni per AC Sparta Praha contro FC Salzburg e Federico Zancan per Bologna FC 1909 contro FC Shakhtar Donetsk. La partita Bologna FC 1909 contro Shakhtar Donetsk sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con Giancarlo Marocchi al commento tecnico e aggiornamenti dal campo forniti da Marco Nosotti e Vanessa Leonardi. Il Bologna torna in Europa dopo 25 anni, mentre lo Shakhtar partecipa alla Champions League per l’ottava stagione consecutiva. Contemporaneamente, AC Sparta Praha affronterà il FC Salzburg, con la partita in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, sempre disponibile in streaming su NOW e Sky Go. Christian Giordano sarà alla telecronaca. Lo Sparta torna in Champions dopo 18 anni, mentre il Salisburgo è alla sesta partecipazione consecutiva. Nei due precedenti confronti, si registra una vittoria dello Sparta Praga e un pareggio.

Alle 21:00 riprenderà "Diretta Gol", visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, insieme a NOW e Sky Go, con la copertura di altre partite chiave. Luca Mastrorilli commenterà la sfida tra Celtic FC e ŠK Slovan Bratislava, Gianluigi Bagnulo seguirà Club Brugge KV contro Borussia Dortmund, mentre Antonio Nucera sarà la voce della partita tra Paris Saint-Germain e Girona FC. La partita tra Paris Saint-Germain e Girona FC sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, disponibile anche in chiaro su TV8. La telecronaca sarà di Massimo Marianella, con Lorenzo Minotti al commento. Il PSG partecipa alla Champions per la tredicesima stagione consecutiva, mentre il Girona fa il suo esordio europeo. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Nel frattempo, il Club Brugge affronterà il Borussia Dortmund, con la partita trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, disponibile anche su NOW e Sky Go. Paolo Redi si occuperà della telecronaca. Il Bruges partecipa alla Champions dopo una sola stagione di assenza, mentre il Borussia Dortmund è alla sua nona partecipazione consecutiva. Nei precedenti incontri europei, i tedeschi conducono con 5 vittorie su 8 partite. Infine, il Celtic sfiderà lo Slovan Bratislava, con la partita trasmessa su Sky Sport 254 e disponibile in streaming su NOW e Sky Go. Paolo Ciarravano sarà alla telecronaca. Il Celtic partecipa alla Champions per la terza stagione consecutiva, mentre lo Slovan ritorna nella competizione dopo 32 anni. Nei due precedenti incontri, disputati nella Coppa delle Coppe del 1964, il Celtic ha vinto entrambe le sfide.

La partita tra Manchester City e Inter sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon Prime Video, accessibile tramite l'app Sky Q per i clienti abbonati ad Amazon Prime. Per gli utenti commerciali, la diretta sarà disponibile anche su Amazon PrimeVideo Sports Bar (canale 217). La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Il Manchester City partecipa alla Champions League per il quattordicesimo anno consecutivo, mentre l'Inter è presente per la settima stagione di fila. L'unico incontro precedente tra le due squadre in ambito europeo risale alla finale di Champions League del 2023, vinta dal City. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza necessità di uscire da Sky Q, grazie alla semplicità e all'immediatezza dell'App Prime Video di Amazon. Per coloro che desiderano seguire l'incontro sui canali Sky Sport, sarà disponibile anche in differita e sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni. L'inviato a Manchester per questa partita i collegamenti e le interviste sarà Matteo Barzaghi.

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.



: Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news. ore 18: “Champions League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 20: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 23: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K



Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 nel nuovissimo formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky



AC Sparta Praha vs FC Salzburg: Alessandro Sugoni

Bologna FC 1909 vs FC Shakhtar Donetsk: Federico Zancan



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi

bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi

Rossoblu' di nuovo in Europa dopo 25 anni, l'ultima volta nella coppa UEFA del 1999-2000. Shakhtar in Champions League per l'ottava stagione consecutiva.



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: SPARTA PRAGA vs SALISBURGO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Christian Giordano

Cechi di nuovo in Champions dopo 18 anni. Salisburgo per la sesta stagione consecutiva. Nei 2 precedenti, un successo dello Sparta Praga e un pareggio.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 nel nuovissimo formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky



Celtic FC vs ŠK Slovan Bratislava: Luca Mastrorilli

Club Brugge KV vs Borussia Dortmund : Gianluigi Bagnulo

Paris Saint-Germain vs Girona FC: Antonio Nucera



[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Francesi in Champions per 13 stagioni consecutive. Prima storica partecipazione europea per gli spagnoli del Girona. Nessun precedente fra le due formazioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Redi

Belgi in Champions dopo una sola stagione. Tedeschi per 9 stagioni consecutive. In vantaggio 5 a 2 negli 8 precedenti europei, un pareggio. Nessun precedente.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

Scozzesi in Champions per la terza stagione consecutiva. Slovacchi dopo 32 anni. Il Celtic ha vinto gli unici due precdenti, coppa delle Coppe 1964.





Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Citizen in Champions per 14 stagioni consecutive. Inter per 7 stagioni di fila. Il City ha vinto l'unico precedente europeo, la finale Champions del 2023. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni. Inviato a Manchester: Matteo Barzaghi

