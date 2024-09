La Serie C NOW punta sulla domenica pomeriggio con Diretta Gol su Sky e in streaming NOW

La Serie C NOW si riavvicina alla sua grande tradizione. Nelle case degli italiani torna il calcio della domenica pomeriggio. Un ritorno alle origini, alle storiche abitudini dei tifosi italiani, che porta la Serie C NOW al centro del pallone nostrano, legando ancora di più le storie e il suo racconto all’innovazione, grazie al forte sostegno televisivo di Sky Sport.

Ogni giornata vedrà sei gare disputate in contemporanea domenica alle 15 e saranno tutte trasmesse anche con la modalità Diretta Gol su Sky (canale 202) e in streaming su NOW. Altre 5 gare alle 17.30. Stessi orari e stessi numeri al sabato, al fine di concentrare al massimo le gare nel weekend.

Domenica 29 settembre, alle ore 20:45, Sky Sport trasmetterà la Diretta Gol Serie C NOW 7a Giornata su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW, in occasione dell'ultimo turno serale di avvio stagione. Le sfide in programma includono Avellino-Foggia, Potenza-Crotone, Catania-Monopoli, Virtus Verona-Atalanta U23, Giugliano-Team Altamura e Giana Erminio-Union Clodiense, offrendo agli appassionati l'opportunità di non perdersi neanche un'azione decisiva o una rete emozionante.

Da domenica, con Trento-Triestina, debutta in Serie C NOW la partita delle 12:30 che, per tutta la stagione, accompagnerà i sostenitori delle sessanta squadre di C.

Tutta la Serie C è NOW disponibile solo su Sky e in streaming su NOW con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, comprendendo tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Sky Sport Calcio è il canale di riferimento per guardare le partite del campionato di Serie C 2024/2025, disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio insieme ai canali Sky Sport dal 251 in poi.

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente a tutte le giornate di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

