X Factor 2024: i Bootcamp arrivano su Sky e in streaming su NOW

Torna giovedì 3 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2024. E inizia ufficialmente la gara anche tra i giudici: concluse le Audizioni, durante le quali decine di artisti hanno presentato il proprio progetto musicale con la speranza di poter convincere il tavolo, nello show Sky Original prodotto da Fremantle arriva infatti il momento dei Bootcamp.

Inizia così, per i 4 giudiciAchille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, la fase di vera e propria costruzione della propria squadra. Per farlo al meglio occorrerà avere le idee chiare: ciascun giudice ha infatti a disposizione solo 4 sedie, mai così poche, dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui potranno decidere se dare il posto a un altro concorrente. Una fase che diventa carichissima di tensione anche per gli artisti che, oltre a riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto.

In apertura di puntata – che sarà guidata come sempre da Giorgia – ci sarà un momento di confronto diretto tra i giudici, che anticiperà di fatto l’inizio delle strategie: i quattro scopriranno per la prima volta quali concorrenti gli sono stati assegnati dal team musicale di X Factor, a formare quattro squadre da 12 concorrenti ciascuna che comprendono ovviamente gli X Pass scelti in fase di Audizioni. Davanti al tabellone con le facce degli artisti protagonisti dei Bootcamp, il quartetto potrà decidere anche di effettuare eventualmente degli scambi last minute, a seconda dei loro progetti e dei loro desideri da raggiungere in questa edizione.

Scelti ufficialmente i componenti delle squadre, i primi a dare il via ai Bootcamp di #XF2024 saranno Jake La Furia ed Achille Lauro: rivedranno ciascuno i propri 12 concorrenti e sceglieranno così i quattro che potranno portare con sé alla successiva e decisiva fase degli Home Visit. I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l'operato dal giudice attivo al tavolo.

Dopo questa puntata - in onda giovedì 3 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e tutti i martedì alle 21:30 anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) – la prossima settimana toccherà a Manuel Agnelli e Paola Iezzi compiere le proprie scelte.

Chiudono la fase di selezioni le HOME VISIT, ultimo livello prima dei Live, appuntamento carico di tensione e atteso per giovedì 17 ottobre: quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice, che negli ultimi serratissimi momenti si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale. Sarà poi il momento di LIVE SHOW dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l’edizione poi, l’attesissima FINALE evento a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 5 dicembre.

X FACTOR 2024

Dal 12 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW,

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Dal 17 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8

