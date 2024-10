X Factor 2024 - I LIVE: ore 11:30 Conferenza Stampa Sky (Diretta Streaming Digital-News)

IN DIRETTA STREAMING DALLE 11:30

CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO



LIVE #XF2024 - La Conferenza Stampa



MARTEDI 21 OTTOBRE 2024



X Factor 2024 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle



I Live Show dal 24 Ottobre ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW





Grandi notizie per tutti i fan di X Factor: la conferenza stampa dei live show dell'edizione 2024 sarà trasmessa in diretta streaming su Digital-News, offrendo l'opportunità di seguire l'evento da casa. Martedì 22 Ottobre, a partire dalle 11:30, ci si potrà collegare su questa pagina per vivere in tempo reale la presentazione ufficiale, che si terrà presso la X Factor Arena ad Assago.



L'attesa è finita: iniziano i Live Show di X Factor 2024, pronti a regalare emozioni indimenticabili e sfide all'ultimo brano. Dopo sei settimane di intense selezioni, che hanno visto i concorrenti confrontarsi in Audizioni, Bootcamp e Home Visit ricchi di tensione e colpi di scena, i 12 artisti selezionati sono pronti a darsi battaglia. Le squadre, guidate dai quattro carismatici giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, si sfideranno ogni settimana sul prestigioso palco del Teatro Repower di Milano.

La conduzione è affidata a Giorgia, che guiderà lo spettacolo con il suo stile inconfondibile, mantenendo alto il ritmo della gara. Ogni settimana, durante i Live Show, la competizione si farà sempre più serrata, con esibizioni di alto livello e la partecipazione di ospiti straordinari, che renderanno lo spettacolo ancora più unico. L'obiettivo dei cantanti in gara è uno solo: guadagnarsi un posto nella finalissima, in programma per il 5 dicembre.

Questa edizione di X Factor segna un'importante novità: la finalissima si terrà per la prima volta in esterna in un luogo iconico, la splendida Piazza del Plebiscito a Napoli. Una cornice spettacolare che promette di rendere l'ultima serata del programma un evento memorabile, capace di superare ogni aspettativa e di celebrare al meglio il talento dei concorrenti che raggiungeranno questo traguardo.

X Factor 2024 si prospetta come un’edizione rivoluzionaria, con una finale in una location iconica e un format che mantiene il focus sulla scoperta dei talenti musicali emergenti.

