X Factor 2024 su Sky e NOW: primo Live da record, miglior esordio degli ultimi 4 anni

Il debutto live di X Factor 2024 è stata una festa pop a tutto volume tra scenografie d’impatto e performance uniche: una festa che oggi regala, allo show Sky Original in streaming su NOW prodotto da Fremantle, un record di ascolti: miglior esordio dei Live delle ultime quattro stagioni con 834mila spettatori tv medi, in crescita del +32% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno.

Affiatati come siamo stati abituati a conoscerli sin dalle selezioni i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ma non è mancato il confronto – anche diretto e sincero – nei commenti delle esibizioni. Emozionatissima ma anche già in confidenza con il “suo” palco la nuova conduttrice Giorgia, al suo debutto nella conduzione in solitaria di uno show.

Primo ospite di stagione Ghali, che ha portato sul palco un medley delle sue hit “Casa mia” e “Paprika” e il nuovo singolo “Niente panico” all’interno di una scenografia immersiva costruita su tre diverse ambientazioni.

Ecco tutti i numeri, da primato, della serata di ieri. L’esordio delle puntate Live dello show, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto come detto 834mila spettatori tv medi, +32% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione e +11% rispetto all’episodio di chiusura delle selezioni: come primo Live, sono i dati più alti delle ultime quattro edizioni di X Factor; la share tv è del 4,4%, i contatti tv unici sono 1.480.000 e la permanenza è del 56%.

Il record di ascolti rispecchia l’ottima performance sui social: con quasi 341mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+61% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +51% rispetto a una settimana fa) e con oltre 359mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (+64% sulla scorsa stagione e +38% sul precedente episodio), #XF2024 è stato ancora una volta lo show più commentato della giornata di ieri in rilevazione Linear nella Social TV Audience. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei 4 giudici, quelli di Giorgia, di Ghali e di alcuni dei concorrenti in gara, Mimì, Danielle, Dimensione Brama, LOWRAH e Les Votives (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

In più, l’episodio degli Home Visit nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, ha ottenuto 2.138.000 spettatori tv medi, +31% rispetto all’omologo della scorsa stagione. Le sei puntate di selezioni si chiudono quindi con una media di 2.473.000 spettatori tv medi, in aumento del +30% rispetto alla media della scorsa annata.

Ad aprire la puntata, lo spettacolare e coloratissimo opening di Giorgia sulle note di “Born This Way” di Lady Gaga e “Don’t Stop The Music” di Rihanna. A seguire, gara con meccanismo classico: due manche, i due meno votati sospesi fino al giudizio finale dei quattro al tavolo. I primi 6 a esibirsi sono stati: The Foolz, band della squadra di Jake, con la loro versione energica di “90MIN” di Salmo; quindi LOWRAH, della squadra di Paola, che ha personalizzato (riscrivendone anche un pezzo) “Hey Mama” di David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack; poi è stata la volta di Lauro con la band Les Votives che ha rivisitato “Are You Gonna Be My Girl” dei Jet; quindi Danielle, della squadra di Manuel, che si è esibito con la sua versione di “Milano e Vincenzo" di Alberto Fortis; i Dimensione Brama, di Paola, con il loro rock teatrale con tanto di coreografia su “L’estate sta finendo” dei Righeira; e infine Mimì, di Manuel, che per l’esordio ai Live ha portato un’intensa “Don't Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi.

A seguire nella seconda manche, gara aperta da I PATAGARRI, il cui mentore Achille Lauro ha confezionato insieme a loro un medley a tutto jazz formato da “Alleluja, Tutti Jazzisti! (Everybody Wants To Be A Cat)” dal classico “Gli Aristogatti” ed “Hey Pachuco” dei Royal Crown Revue; a seguire EL MA, di Jake La Furia, sulle note di “Rise” di Katy Perry; Pablo Murphy, di Paola, chitarra e voce con “We Are Never Ever Getting Back Together” di Taylor Swift; Francamente, dalla squadra di Jake, con una struggente versione unplugged di “Promises” dei Cranberries; quindi Punkcake, di Manuel, con una esplosiva “Police On My Back” dei The Clash; infine Lorenzo Salvetti, emozionante al pianoforte con “Margherita” di Riccardo Cocciante.

I due meno votati sono stati Dimensione Brama e Pablo Murphy, per uno scontro tutto interno alla squadra di Paola Iezzi: con 3 voti, compreso quello sofferto della propria giudice, il tavolo ha scelto di eliminare i primi.

Ora continua, per gli altri 11 concorrenti, il sogno di esibirsi il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli per il quale, come annunciato da Giorgia in diretta, chi vorrà partecipare potrà prenotarsi su Ticketone a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre. La gara continua, il secondo round è atteso per la prossima settimana: appuntamento per giovedì 31 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW, la gara di #XF2024 è appena iniziata.

