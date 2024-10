X Factor 2024 - La Gara, Secondo Live Show in diretta su Sky e NOW. Ospite GAIA

X FACTOR 2024 – LIVE SHOW

GIOVEDI 31 OTTOBRE IL SECONDO APPUNTAMENTO



Conduce GIORGIA

Giudici ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI, PAOLA IEZZI

Due Manche di cover per gli artisti in diretta su Sky Uno in streaming su NOW



OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA GAIA



Dopo l’esordio da record della scorsa settimana, il più visto delle ultime quattro edizioni, giovedì 31 arriva il momento del secondo Live Show di X Factor 2024, in diretta dalle 21:15 su Sky ein streaming su NOW. Continua così la gara tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena. Giorgia, in conduzione, detterà i tempi dello show.

Meccanismo classico per questa seconda serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: due manche di cover che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso dello “scontro finale” il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.

Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti:

per la squadra di Achille Lauro : Lorenzo Salvetti si esibirà in una cover di “ 100 messaggi ”, recentissimo singolo di grande successo firmato daLazza; Les Votives porteranno la loro versione di “ Sign Of The Times ”, brano dal successo planetario di Harry Styles; I PATAGARRI personalizzeranno in pieno stile “patagarroso”, come amano dire loro, “ sw1n60 ”di thasup feat. Salmo;





: si esibirà in una cover di “ ”, recentissimo singolo di grande successo firmato daLazza; porteranno la loro versione di “ ”, brano dal successo planetario di Harry Styles; personalizzeranno in pieno stile “patagarroso”, come amano dire loro, “ ”di thasup feat. Salmo; nella squadra di Jake La Furia : Francamente si cimenterà con una sua versione di “ Mi fai impazzire ”, brano del 2021 di Blanco feat. Sfera Ebbasta; EL MA sarà alle prese con Pink e la sua “ Try ”, ballata arrivata ai vertici delle classifiche di tutto il mondo; e i The Foolz canteranno “ I Was Made for Lovin’ You ”, leggendario brano dei Kiss che proprio quest’anno festeggia i 45 anni dalla sua uscita;





: si cimenterà con una sua versione di “ ”, brano del 2021 di Blanco feat. Sfera Ebbasta; sarà alle prese con Pink e la sua “ ”, ballata arrivata ai vertici delle classifiche di tutto il mondo; e i canteranno “ ”, leggendario brano dei Kiss che proprio quest’anno festeggia i 45 anni dalla sua uscita; per i concorrenti guidati dal giudice Manuel Agnelli : Mimì porterà una cover di “ Something On Your Mind ”, raffinato brano della cantante country blues americana Karen Dalton; Danielle proseguirà il suo percorso nel grande cantautorato italiano con “Lugano Addio” di Ivan Graziani; infine, i PUNKCAKE porteranno il primo successo della folk punk band americana dei Violet Femmes “ Gone Daddy Gone ”;





: porterà una cover di “ ”, raffinato brano della cantante country blues americana Karen Dalton; proseguirà il suo percorso nel grande cantautorato italiano con “Lugano Addio” di Ivan Graziani; infine, i porteranno il primo successo della folk punk band americana dei Violet Femmes “ ”; nella squadra di Paola Iezzi, che la scorsa settimana ha perso i Dimensione Brama nella prima eliminazione di stagione: LOWRAH si esibirà in una cover di “Man Down”, vendutissima hit di Rihanna del 2011; Pablo Murphy proporrà il conosciutissimo pezzone “Mr. Brightside” dei The Killers.

Nella diretta di giovedì 31 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo di Gaia, ospite del secondo Live: una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale, dopo aver iniziato l'anno con il singolo “Tokyo” al primo posto nelle radio italiane e conquistato la primavera con “Dea Saffica”, è stata l'assoluta protagonista dell'estate con “Sesso e Samba” in coppia con Tony Effe, al primo posto in Fimi per dodici settimane consecutive e certificata 3 Platino. A coronare questi importanti risultati, Gaia è stata anche proclamata “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.

Tornano ANTE FACTOR con GIANLUCA GAZZOLI e gli appuntamenti con il DAILY e il ROAD TO

Tornano gli appuntamenti imperdibili ci accompagneranno, settimana dopo settimana, fino alla finalissima di X Factor 2024 del 5 dicembre.

Ogni giovedì sera, a pochi minuti dall’inizio dei Live Show, in diretta dal backstage di #XF2024 Gianluca Gazzoli ci racconterà tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo con Ante Factor: dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti, in una postazione a pochi metri dal palco dei Live, un rapidissimo preludio di quello che ci aspetta nello show dell’X Factor Arena.

È già ripartito, invece, il Daily, già in onda da dopo la puntata delle Home Visit (tutti i giorni alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW), l’appuntamento che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2024 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile.

Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.

Infine, ritorna l’appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.

L’APP X FACTOR 2024 - L'app di X Factor 2024 ha 3 sezioni: HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2024; PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice e VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2024.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB : accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google; App X FACTOR 2024 : scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

: scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google; Decoder Sky Q :tasto verde del telecomando;

:tasto verde del telecomando; Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

CREDITI - Capo progetto Paola Costa, produttore esecutivo Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Matteo Lena e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Simone Rossi, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografa Paola Spreafico, regia eng e daily Adriano Galli.

